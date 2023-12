Esta ‘game boy’ es la nueva referencia en consolas baratas, y se podrá comprar pronto en Amazon

Cuando hablamos de las nuevas consolas portátiles que han salido este año, uno de los grandes problemas que se encuentran los potenciales usuarios es, simplemente comprarlas. La mayoría se venden sólo a través de tiendas de importación de China, mientras que otras requieren participar en campañas de ‘crowdfunding’.

Anbernic es una excepción a esta norma, siendo una compañía que ofrece sus consolas tanto a través de su página web oficial, como directamente por Amazon; de esta manera, podemos comprarla en cualquier sitio en el que el gigante de Internet ofrezca servicio, incluso con las ventajas de Amazon Prime como el envío gratuito.

No es de extrañar, por lo tanto, que las consolas de Anbernic sean de las más populares; pero ese no es el único motivo. Sus diseños están claramente inspirados en el de modelos clásicos como la Game Boy de Nintendo, y ofrecen la potencia justa para disfrutar de juegos retro.

Nueva consola barata

La historia se repite con la nueva RG35XX Plus, un modelo revisado y mejorado de la RG35XX que fue lanzada el año pasado por estas fechas y que tantísimo éxito ha tenido. Tal vez por eso, Anbernic ha preferido lanzar un modelo continuista y que implementa la cantidad mínima de cambios para que siga siendo competitiva y tan vendida como su antecesora.

Por lo tanto, la RG35XX Plus se basa en un diseño clásico, con tres opciones de colores que despertarán nuestra nostalgia; especialmente el modelo transparente o el modelo con los colores de la NES original. Eso significa que la pantalla no ha cambiado, pero al menos esa era una de las cosas que no había que cambiar, ya que usa un panel IPS de 3,5 pulgadas que ofrece ángulos de visión perfectos; la relación de aspecto es más cuadrada de lo habitual en las consolas modernas, ya que este dispositivo está pensado para ejecutar juegos de cuando los televisores aún no eran panorámicos.

Anbernic RG35XX Plus

El primer cambio respecto a la versión actual lo encontramos en el interior, donde el procesador ha sido cambiado por un Allwinner H700 con cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,5 GHz, acompañado de una GPU Mali-G31 MP2. Pero donde realmente se notará la diferencia es en la memoria RAM, que ahora es de 1 GB frente a los 256 MB que tenía el modelo anterior y que se quedaban cortos en muchas situaciones.

Así que el rendimiento debería ser muy superior, lo que permitirá a esta consola ejecutar juegos más complejos y exigentes; de hecho, sus creadores afirman que es capaz de emular juegos de PSP, algo sorprendente en una consola tan pequeña y barata. Eso sí, la mayor potencia ha obligado a mejorar la batería, que con 3.300 mAh tiene una capacidad un 27% superior al modelo anterior para no perder duración. Otra desventaja es que el peso ha aumentado en 21 gramos, aunque sigue siendo ligera pesando sólo 186 gramos.

La Anbernic RG35XX Plus ya se puede reservar en la página web del fabricante, a un precio de 63,99 dólares, y se espera que en los próximos días llegue a Amazon. La RG35XX anterior ya está disponible en Amazon desde hace unos meses, aunque si podemos esperar, es mejor hacerlo.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan