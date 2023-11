Lo nuevo de Google Meet: un gesto a cámara para dinamizar las videollamadas y reuniones online

Después de que Google hubiera mejorado la calidad de las videollamadas para llevarlas a la resolución 1080p, ahora el gigante tecnológico ha incluido una nueva capacidad para dinamizar las reuniones online a través de Meet. La idea es que la misma app sea capaz de identificar cuando alguien levanta la mano y le asigne el indicador correspondiente.

Este gesto de levantar la mano es una forma de avisar al resto de los participantes de que se quiere decir algo sobre la charla o reunión actual. Es una acción muy útil para las sesiones de preguntas y respuestas o las dedicadas a las charlas entre varios participantes.

De esta manera, el usuario se ahorra que tenga que estar pulsando el botón de levantar mano o mismamente tenga que buscarlo en la app; que justamente en esos momentos se puede hacer difícil encontrarlo cuando uno ha de estar atento a lo que se dice a través de la reunión online.

Reuniones más dinámicas

Eso sí, de momento esta función está disponible para la versión web de Google Meet. Hay un detalle importante en esta nueva funcionalidad: se ha de dejar la mano un momento levantada hasta que la barra de progreso indique que se ha completado el reconocimiento del gesto.

Hay otro dato importante sobre este gesto y es hacer que la mano quede fuera de la figura del rostro y del cuerpo para que la IA de Meet pueda interpretar fácilmente la acción del usuario. Este reconocimiento gestual se desactivará cuando el usuario ya esté hablando al resto de los participantes de la reunión online. Así se puede activar esta opción que viene desactivada por defecto:

En Google Meet en versión web se va a más opciones.

En la sección de reacciones se activa la opción gesto de la mano levantada.

De momento Google está desplegando esta nueva funcionalidad de levantar la mano en Meet para las siguientes semanas y actualmente, según 9to5Google, solo puede ser utilizada por las cuentas enterprise entre las que se incluye a Business Plus, Business Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Education Plus, Teaching, Learning Upgrade y la suscripción individual de Google Workspace.

El nuevo gesto de Google Meet Google El Androide libre

Otra de esas pequeñas funcionalidades que agilizará las reuniones o videollamadas online a través de una de las mejores soluciones actuales dada por Google. Un momento bien importante para el trabajo híbrido que demanda este tipo de experiencias para dinamizar reuniones y las comunicaciones laborales.

