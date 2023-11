Golpe a las IPTV: detenido en Benidorm por operar un servicio pirata con ganancias de más de 210.000 euros

La última noticia sobre los golpes que está recibiendo las IPTV piratas en todo el mundo también estaba en relación a España y la Policía Nacional. Ahora se ha arrestado a una persona de 62 años del Reino Unido en Benidorm por la sospecha de recibir miles de pagos mensuales para amasar una cifra total de 185.000 libras esterlinas.

La Policía Nacional comenzó con la investigación después de que una plataforma de emisión de contenidos deportivos (se desconoce quién es) presentara una denuncia contra varias cuentas de redes sociales que ofrecían paquetes ilícitos de contenido exclusivo de acontecimientos deportivos. Es decir, que al igual que sucedió hace unas semanas en Italia, estas IPTV piratas ofrecen contenido mediante el pago de una suscripción mensual con una cuota inferior que las que ofrecen las plataformas más importantes de contenido deportivo a nivel nacional.

El contenido de esos paquetes son eventos deportivos transmitidos por la plataforma que cuenta con sus derechos de emisión. Los oficiales asignados al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante lanzaron una investigación para identificar a la persona detrás de estas cuentas.

Su objetivo: británicos en Benidorm

En las investigaciones llevadas a cabo se detectó la presencia de varios anuncios que ofrecían suscripciones. Justo en uno de ellos se clamaba que la persona había ofrecido este tipo de servicios a bares y restaurantes en Benidorm desde hace 10 años con soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El precio de las suscripciones variaba desde las 7 libras esterlinas hasta las 50; basadas presumiblemente según el tiempo de la suscripción y el contenido que se ofrecía. Uno de esos planes incluía acceso a 594 canales. De hecho, esta persona arrestada, según las investigaciones, es del Reino Unido y su audiencia objetivo eran ingleses viviendo en España.

Esto se conoce gracias al trabajo llevado a cabo por los investigadores que verificaron que los pagos fueron destinados a una cuenta bancaria en el Reino Unido y que como extra a los eventos deportivos, ofrecía acceso a canales irlandeses, escoceses e ingleses. Así se supo que el objetivo del arrestado eran personas que hablaban inglés.

De aquí que se supiera que este ciudadano británico con enlaces a varias cuentas bancarias y con un servidor de Internet propio, tuviera su casa en Benidorm y realizase continuos viajes desde el Reino Unido a la ciudad costera en Alicante. El material incautado por la policía fueron dos dispositivos IPTV, un smartphone y un portátil.

Un dispositivo IPTV

El portátil, según Torrent Freak, servía para usar una aplicación con la que se controlaba los servicios IPTV que se ofrecía en las redes sociales y en el momento de la intervención estaba ofreciendo una docena de ellos. Según el Grupo de Delitos Tecnológicos, en sus hallazgos a través de la plataforma de pagos, se verificó que la persona había recibido ilegalmente cerca de 5.500 pagos por suscripciones, la mayor parte en libras esterlinas y 200 pagos en euros. La cantidad total llegó a la cifra de 185.000 libras esterlinas y 6.500 euros.

La policía acusa al sospechoso de 62 años por delitos de propiedad intelectual, especialmente a los relacionados con el mercado y los consumidores. Un suceso que tiene su relación con un precedente similar en 2019 cuando LaLiga denunció a más de 50 personas que tuvieron que testificar por emitir partidos en bares y restaurantes en el área de Alicante.

Después de que varios individuos fuesen encontrados culpables, la corte criminal en Alicante dictó que emitir los partidos en público no era un crimen contra la propiedad intelectual. Se dictó sentencia basándose en que el fútbol no tiene el mismo rasgo que la literatura, ciencia o trabajo artístico, así que los derechos de autor no se aplican.

