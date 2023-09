Revelan la pantalla del reloj barato de Nothing: así será el Watch Pro de CMF

CMF by Nothing ofrece una visión de su reloj Watch Pro El Androide libre

Justo hace una semana CMT by Nothing anunció el día en el que presentará su nueva gama de productos. Entre todos ellos destacará el nuevo reloj Watch Pro, que llegará para competir en un mercado cada vez más exigente y con las apuestas de distintos fabricantes como son Samsung, Xiaomi o la misma Google con su Pixel Watch.

Nothing tiene a esta submarca como la elegida para ampliar su portafolio de dispositivos móviles. Carl Pei, su CEO, este mismo año ya dejó caer su interés por traer un reloj nuevo y así presentarse como una alternativa al Galaxy Watch 6 de Samsung. De hecho, no se cortó ni un pelo en atacar al fabricante coreano al decir que prácticamente era un wearable que no valía para nada.

Con esta presión que el mismo Carl Pei está ejerciendo sobre su propia marca, ahora CMF by Nothing ha compartido una imagen en la que se puede ver perfectamente a su smartwatch con una serie de características. Así se puede dibujar de una mejor forma lo qué será este reloj y si realmente será 'útil'.

A primeras, destaca por su pantalla AMOLED de 1,96" con un brillo de 600 nits. El Watch Pro de CMF by Nothing se queda aquí en cuanto a las especificaciones reveladas por la misma marca. Yendo hacia las filtraciones dadas en las últimas semanas, se estará frente a un reloj inteligente que destacará por su carcasa de aluminio, IP69, GPS, sensor del ritmo cardiaco y una autonomía lo suficiente para pasar casi a las dos semanas.

Otros detalles filtrados son sus más de 100 esferas y hasta 110 modos deportivos. Lo interesante de este lanzamiento será tomar las propias palabras de Pei para comprobar si realmente será un smartwatch 'útil'. Justo a la semana Google presentará el Pixel Watch 2, otro interesante reloj que, si finalmente se hace disponible en España, le pondrá las cosas difíciles, aunque a los 69 dólares que costará el Watch Pro de CMF by Nothing se ha de entender que se está ante otro tipo de experiencia menor en funciones.

Si el fabricante sigue la estela dejada por el Nothing Phone (1) y Phone (2), posiblemente sea uno de los relojes ideales para adquirir próximamente. Lo único será prestar atención a todas esas características en el software que son necesarias en un wearable de este tipo. Sin ellas, aunque tenga buenas especificaciones, puede quedar varado como le ha sucedido a otros tantos relojes de los distintos fabricantes que lanzan móviles Android.

