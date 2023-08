Bombazo en el Decathlon: un 'Apple Watch Ultra' compatible con Android por menos de 70 euros

Por mucho que moleste a los aficionados de Android, es innegable que Apple sigue siendo la referencia del sector tecnológico; sus productos son los más influyentes del mercado, y el resto de la industria sólo puede seguir sus pasos, como probablemente ocurrirá con las gafas de Apple.

Las cosas han cambiado un poco respecto a hace unos años, eso sí. Los móviles Android punteros ya no son simples copias del iPhone, y han encontrado su propio camino, tanto en diseño como en funcionalidades; de hecho, para muchos usuarios ya son más recomendables que un iPhone, dependiendo de lo que necesiten.

Eso no quita que sigan existiendo las copias, algunas más descaradas que otras; especialmente cuando Apple lanza un dispositivo completamente nuevo, como lo fue el Apple Watch Ultra, una versión diseñada para la aventura del reloj inteligente, y que ya tiene varios 'clones' compatibles con Android.

Apple Watch Ultra para Android

La cadena de tiendas española Decathlon ofrece uno de estos dispositivos a través de su página web. Ya es posible obtener el Ksix Urban Plus por 69,90 euros en Decathlon, vendido por una tienda de terceros pero con ventajas como la devolución gratuita en 30 días. Un simple vistazo a este dispositivo es suficiente para darnos cuenta de cuál era la intención de sus creadores.

Dicho de manera suave, este reloj es una copia del Apple Watch Ultra, al menos en lo que respecta al diseño. La caja del reloj mantiene las líneas de diseño de Apple, con un mayor grosor respecto al Apple Watch normal para aguantar mejor los golpes accidentales, aunque hay que aclarar que Ksix no promete ningún tipo de resistencia adicional en este reloj, ni está basada en el titanio como el original. Lo que sí ha implementado es el segundo botón, otra de las novedades del Watch Ultra respecto al Watch convencional, justo debajo de la corona.

El Ksix Urban Plus

La correa que viene por defecto con el reloj también imita a la del Watch Ultra, incluyendo el llamativo color naranja; sin embargo, también está disponible con una correa negra. Curiosamente, hay un detalle en el que el Ksix Urban Plus es mejor que el Watch Ultra: es posible obtener la caja en color oscuro, en vez de estar limitados al color pálido como los usuarios de Apple. Además, las correas son compatibles con las del Apple Watch, así que tenemos la mayor cantidad de opciones del mercado.

La mala noticia, que es la buena noticia dependiendo de a quién preguntes, es que el diseño es el único aspecto que este reloj tiene en común con el Apple Watch. El software, evidentemente, no es WatchOS de Apple; aunque el fabricante no especifica el sistema operativo usado, sí que ha confirmado que es compatible con Android, además de con iPhone; así que no tendremos problemas en usarlo en nuestro móvil, a través de la app MActive Pro.

Por lo demás, este es un reloj inteligente muy completo, que promete hasta un medidor de tensión arterial, monitorización del sueño, y registro de niveles de oxígeno en sangre. También es posible hacer llamadas desde el reloj, sincronizando los contactos gracias al micrófono y el altavoz integrados. También puede mostrar las notificaciones de apps como WhatsApp.

