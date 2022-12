Ya hay una copia del nuevo Apple Watch Ultra compatible con Android, y cuesta sólo 34 euros

No te culpamos si alguna vez has sentido envidia de los usuarios de iPhone; cuando Apple lanza un dispositivo como el iPhone 14, es fácil perderse en el marketing de la compañía de la manzana, aunque en realidad muchas de sus novedades ya estén en Android.

Con el Apple Watch la sensación de envidia es incluso peor, ya que hasta ahora no existe una verdadera alternativa en el sector Android (y no, el Pixel Watch por el momento no lo es); así que es comprensible que los usuarios busquen alternativas, y que haya fabricantes que las ofrezcan.

La copia del Apple Watch Ultra

Esa es la única manera que se nos ocurre para justificar semejante afrenta a la originalidad y al orgullo como es el nuevo Pebble Cosmos Engage, una copia barata del nuevo Apple Watch Ultra que imita sin vergüenza todos los aspectos del reloj.

El Apple Watch Ultra Apple

El Apple Watch Ultra es el nuevo modelo de reloj inteligente lanzado por Apple, y el más resistente hasta la fecha. Ha sido diseñado con los amantes de la aventura en mente, y de ahí que su diseño opte por una caja más gruesa construida en titanio, dando prioridad a la resistencia ante todo tipo de situaciones (temperaturas de - 20° C a 55° C) y lugares (buceo de hasta 40 metros). Y su pantalla de 2.000 nits ofrece visibilidad hasta en el desierto, y el modo noche ofrece mejor visibilidad.

No encontrarás nada de eso en el Pebble Cosmos Engage. Este reloj sólo imita el diseño del Apple Watch Ultra, posiblemente apelando a los usuarios más amantes del deporte, o simplemente a los que quieren presumir de tener lo último pero no tienen el dinero para conseguirlo. Con un precio de sólo 3.999 rupias, aproximadamente 34 euros, este es un reloj de gama baja, con una pantalla de sólo 600 nits que ofrece un modo “siempre encendido”.

El Pebble Cosmos Engage es una copia barata del Apple Watch Ultra

Aunque en las fotografías promocionales Pebble se atreve a mostrar una esfera de reloj parecida a la del reloj original, en realidad este es un reloj muy simple, aunque afirma que es capaz de medir los niveles de oxígeno en sangre, de medir la presión sanguínea y de registrar el sueño y de hacer llamadas Bluetooth conectándose con nuestro móvil. La única ventaja real es que es compatible tanto con iOS como con Android.

Hasta la marca de este reloj es sospechosa. No deberías confundirla con la Pebble original, el fabricante de relojes inteligentes que cerró en el 2016; aunque su propiedad intelectual fue comprada por Fitbit, parece que la marca continúa viva en India de manera independiente.

El Pebble Cosmos Engage

Esta no es la única copia del Apple Watch que Pebble vende en India (aunque también vende relojes con diseños algo más originales); así que no sabemos si ha conseguido pasar bajo el radar de los abogados de Apple. Sea como sea, no nos extrañaría que el dispositivo desapareciese de la página oficial de la noche a la mañana.

