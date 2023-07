Probamos el Huawei Watch 4 Pro, uno de los relojes más avanzados y 'premium' que puedes comprar

El mercado de relojes inteligentes en España es muy competitivo; a disposición del consumidor hay todo tipo de dispositivos, para todo tipo de bolsillos. Pero pocos son como el Huawei Watch 4 Pro, que parte de los 549 euros para apostar por una experiencia que se diferencia claramente del resto. Es una estrategia que parece tener éxito para Huawei; de la misma manera que sus smartphones, como el Huawei P60 Pro, apuestan por un acabado 'premium' y características punteras, en los relojes hace lo mismo, aunque el precio termine alcanzando niveles fuera del alcance del usuario convencional.

Y eso está bien, porque no todos los productos lanzados al mercado tienen que estar dirigidos a todo el mundo; para que un mercado se considere sano y creciente, son necesarios productos más exclusivos o dirigidos a un nicho de usuarios más exigente. Sólo así puede avanzar un sector que suele anquilosarse a las mínimas de cambio si no existe un revulsivo que le motive avanzar.

El Huawei Watch 4 Pro es ese tipo de producto. EL ESPAÑOL – El Androide Libre ha podido comprobar cómo es un dispositivo que no tiene sentido para muchos usuarios, pero que agradará enormemente a los que tienen estándares algo más elevados.

Así es el Huawei Watch 4 Pro

El Huawei Watch 4 Pro es un reloj inteligente de gama alta, tanto en características como en precio. La manera más fácil de distinguirlo de otros modelos, ya sea de la misma marca o de otros fabricantes, está en su diseño; concretamente, en los materiales usados, donde no se ha escatimado en recursos. Por poner un ejemplo, la caja, está fabricada en titano de grado aeroespacial, algo de lo que no todo el mundo puede presumir; es una caja, además, grande y pesada, y por lo tanto, este es un reloj de los que se dejan notar, tanto para el usuario como para los que le acompañan.

Sospecho que la caja es más grande de lo que realmente necesita el 'hardware' interno, porque el motivo de usar un material tan exótico no está en la utilidad, sino en su aspecto, resistencia y estatus. Claro, que, como resultado, este es un reloj pesado al que puede costar acostumbrarse durante los primeros días, especialmente si llevas años usando un reloj más pequeño basado en materiales más ligeros.

El modelo "Pro" se diferencia del modelo básico en la correa; o mejor dicho, correas; ya que el Watch 4 Pro se puede obtener con dos tipos diferentes, ambos de acabado 'premium', pero que afectan al precio final del dispositivo. La crea de piel marrón oscuro probablemente será la favorita de mucha gente, y también es la más barata con un precio de 549 euros; pero la unidad que hemos podido probar da un paso más allá, con una correa de titano, igual que la caja. Este es el acabado más lujoso disponible para este reloj, y eso se traduce en un precio superior: 649 euros.

Si pagar 100 euros más por una correa es algo que merece la pena o no, dependerá del comprador, pero lo que sí podemos decir sin lugar a duda es que la correa de titanio es excepcional. La sensación de lujo al llevarla es evidente, y encaja perfectamente con el estilo de la caja; con esta correa, este realmente se convierte en un reloj para presumir. El sistema de eslabones también ha resultado fácil de usar, y es sencillo poner la correa en la longitud justa para nuestra muñeca. Si acaso, la única crítica que puede merecer la correa es que el reloj se mueve más, y en mi caso tengo que recolocarlo de vez en cuando, aunque eso es algo propio de este tipo de correas metálicas más que de Huawei concretamente.

La correa de titanio del Huawei Watch 4 Pro es la alternativa más lujosa Adrián Raya

Los acabados en el Watch 4 Pro están a otro nivel; es un reloj bien fabricado y que se nota resistente para cualquier tarea. La guinda del pastel está en el cristal de zafiro esférico usado para proteger la pantalla, que es lo que realmente le da el toque definitivo en cuestión de diseño y lujo. La pantalla táctil se nota bien al tacto, y no atrapa ningún tipo de mancha ni suciedad.

Hablando de los métodos de control, el Huawei Watch 4 Pro cuenta con dos botones: uno convencional y otro en forma de corona. El tacto y la sensación son más que apropiados en ambos casos: el botón tiene la resistencia justa para notar que estamos haciendo algo cuando lo pulsamos, y la corona se mueve libremente y se pulsa de manera correcta. En la interfaz del reloj, cuando rotamos la corona notaremos una pequeña vibración, que emulará el efecto de mover un componente físico que, simplemente, no existe.

HarmonyOS madura

La clave para que esta interfaz funcione tan bien está, por supuesto, en el sistema operativo. A diferencia de otros relojes inteligentes lanzados en el último año, el Watch 4 Pro no depende de Wear OS, el sistema de Google, por razones evidentes. En vez de eso, la compañía apuesta completamente por su propio sistema, HarmonyOS, que por fin ha alcanzado el nivel de madurez necesario para competir contra los grandes.

HarmonyOS en un reloj inteligente ofrece una experiencia rápida y completa, aunque tal vez lo primero que llama la atención son las curiosidades que Huawei ha metido. Las esferas de reloj incluidas por defecto son de las más interesantes y originales que hemos podido probar, y van mucho más allá de simplemente mostrar la hora o los datos de nuestros ejercicios (aunque también las hay que hacen sólo eso).

Las esferas de reloj del Huawei Watch 4 Pro son llamativas y curiosas Adrián Raya

Una de las esferas por defecto, por ejemplo, muestra nuestra localización en la Tierra en tiempo real, en una representación tridimensional que podemos mover con el dedo en la pantalla para ver en qué zonas es de noche y dónde es de día; y rotando la corona, podemos avanzar en el tiempo y ver cómo la 'sombra' se va moviendo por la esfera terrestre. Además de la Tierra, podemos mostrar el resto de los planetas del Sistema Solar como Marte o Saturno, además de la Luna. Es una 'tontería', de esas que probablemente usarás una vez y nunca más, pero es curiosa y de esas cosas que enseñas a los amigos.

Otras esferas de reloj avanzadas son un caleidoscopio, una brújula estelar, o una especie de 'mascota' que flota en la pantalla al lado de la hora; incluso podemos reproducir vídeos. Evidentemente, el consumo energético se dispara si usamos estas esferas, pero el propio menú nos indicará las esferas que más consumen y las más frugales. La excelente pantalla LTPO mostrará estas esferas con una gran calidad, sin importar la luminosidad de la zona en la que estemos.

El Watch 4 Pro usa el sistema operativo de Huawei, HarmonyOS Adrián Raya

La experiencia general de HarmonyOS en el reloj es parecida a la de WearOS y WatchOS de Apple. Por ejemplo, si pulsamos la corona tendremos acceso a una vista de las apps disponibles, pero los menús son más parecidos a los de un reloj con el sistema de Google. Es una mezcla curiosa que aún está buscando su identidad propia, pero que poco a poco la está encontrando.

Para Huawei, una ventaja de ir por su cuenta es que puede hacer las cosas a su manera; por ejemplo, incluyendo una de sus mejores apps, Petal Maps. Se trata de una app de mapas al estilo Google Maps, pero sinceramente, la experiencia está a la altura e incluso la supera en algunos aspectos. Es una app rápida, que consiguió encontrar nuestra localización y crear rutas al momento y con un tiempo de espera mínimo; se controla muy bien con la pantalla y la corona. También se incluye un asistente con Inteligencia Artificial, llamado Celia, que permite controlar ciertas funciones como hacer llamadas o configurar alarmas sin necesidad de tocar la pantalla. En definitiva, aunque aquí no encontraremos nada relacionado con Google, eso no hace que la experiencia se resienta, a menos que usar WearOS sea una prioridad absoluta para nosotros.

Petal Maps es una de las mejores apps de Huawei disponibles para el Watch 4 Pro Adrián Raya

Donde sí se nota esta independencia de Huawei es a la hora de instalar y configurar el reloj, algo que se hace a través de la app Huawei Health en nuestro móvil; una app que no está disponible en la Google Play Store, así que no hay más remedio que instalarla por otros medios. El problema es que, en teoría, debería ser tan fácil como escanear el código QR que viene impreso en la caja en la que viene el dispositivo; pero no lo es. Ninguno de los móviles que hemos probado es capaz de escanear el código; así que es necesario instalar la tienda de apps de Huawei, llamada AppGallery, donde encontraremos Huawei Health. Es un proceso demasiado largo y complicado sólo para un reloj, y da la sensación de que Huawei se está poniendo la zancadilla a si misma con el pretexto de atraer usuarios a AppGallery.

De lo más completo

Si la experiencia de HarmonyOS es capaz de estar a la altura, es en parte por lo completo que es este Huawei Watch 4 Pro. Todo lo que podríamos esperar de un reloj inteligente moderno está integrado aquí, además de algunas cosas que no son tan comunes. Por ejemplo, este reloj tiene un sensor de temperatura integrado, que es capaz de comprobarla directamente a través de la piel; nuestros resultados han sido convincentes y en línea con lo que se obtuvo con un termómetro normal, aunque lo usaríamos más como una ayuda que como un indicador de si tenemos fiebre o no.

Por supuesto, este reloj está repleto de funciones relacionadas con la salud, y una de las pantallas está dedicada en exclusiva a recopilar toda la información basada en nuestro cuerpo, desde la mencionada temperatura al nivel de estrés y el porcentaje de oxígeno en sangre, incluyendo, por supuesto, el ritmo cardíaco. La función estrella es un chequeo completo, que dura sólo un minuto pero que es capaz de generar un informe detallado sobre nuestra salud; también tenemos acceso a una herramienta para mejorar nuestra respiración si lo necesitamos. La monitorización del sueño es correcta, y en nuestras pruebas ha sido capaz de medir con relativa exactitud las horas de sueño, además de mostrar un informe todas las mañanas de los posibles problemas en las diferentes etapas.

El Huawei Watch 4 Pro está repleto de funciones de salud Adrián Raya

Otra característica importante de este reloj está en las llamadas de teléfono; y es que es compatible con tarjetas eSIM (SIM electrónicas); es decir, que es posible añadir un número de teléfono y hacer llamadas con el reloj sin necesidad de tener el teléfono cerca. Eso ofrece muchas más posibilidades, especialmente para hacer ejercicio sin tener que llevarnos el móvil. Hablando de eso, es evidente que el ejercicio no es la prioridad en un reloj de lujo como este, pero tenemos acceso a las mismas funciones que el resto de la gama, incluyendo natación, y la caja es resistente al polvo y al agua hasta 5 ATM, permitiendo el buceo libre a una profundidad de hasta 30 metros.

Todo esto, se consigue con una batería de larga duración. Huawei promete una duración de entre 4 y 5 días, y en nuestras pruebas incluso los ha superado, acercándose más a la semana; aunque evidentemente, dependerá del uso que le demos y la esfera que tengamos configurada. También existe la posibilidad de usar un modo de "batería ultralarga", que promete alcanzar los 21 días, pero deshabilitando todas las conexiones a Internet y por lo tanto, perdiendo funcionalidades (sólo se conectará por Bluetooth con el móvil para traspasar datos) La carga se realiza con un cargador magnético incluido en la caja.

¿Me lo compro?

El Huawei Watch 4 Pro es un reloj especial, de eso no cabe la menor duda. Es un dispositivo con una fabricación y unos acabados que están un nivel por encima de lo habitual en el sector. Está repleto de funciones, y la experiencia es rápida y completa.

Es difícil no estar contento con un reloj como este, aunque como hemos dicho, no es para todo el mundo. Para mucha gente, puede ser demasiado pesado y ostentoso, por no decir caro; comparado con los mejores relojes WearOS, como el Samsung Galaxy Watch 5, el modelo de Huawei puede costar el doble, pero esa es una comparación sin sentido porque están dirigidos a tipos diferentes de usuarios.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan