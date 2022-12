Huawei Watch GT 3 SE, análisis: el smartwatch más barato de la serie sigue aportando gran valor

El Huawei Watch GT 3 SE ya está en España y hemos pasado por su análisis para dejar constancia que cada uno de los smartwatches que vende la marca en España destacan por si solos. Y es que incluso estando ante el más barato de la serie, tiene todo lo suficiente para convertirse en un imprescindible compañero para el día a día para todo tipo de usuarios; ya sea para ir a correr, realizar llamadas de audio o simplemente medir la frecuencia cardiaca.

Primeras sensaciones

Volveremos a repetir, por activa y por pasiva, que esta marca está invirtiendo cantidades ingentes de capital en su división de I+D para traer la mejor tecnología a un smartwatch que destaca por su precio. Lo que significa que trae consigo lo mejor a un precio muy justo para que se pueda disponer de una de las mejores experiencias desde un reloj inteligente.

Como siempre, comenzamos con lo dicho en numerosas ocasiones: no posee las apps de Google. Pero esto realmente da completamente igual, siempre desde el prisma de estar ante un smartwatch que se caracteriza por ser el compañero ideal para dejar al smartphone en el bolsillo y recibir notificaciones, navegación por turnos o simplemente dejarse llevar por la calidad de su pantalla.

Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

Eso sí, si se busca en un reloj un sustituto del móvil, mejor que se miren otras opciones de marcas consolidadas como Samsung y ese Wear OS 3, pero si en cambio se desea que aporte el valor suficiente para dejar de lado el móvil en muchos momentos, este Huawei Watch GT 3 SE es un reloj ideal.

Si se viene de otro reloj de Huawei de la misma serie o la anterior, los cambios no son tan radicales, pero desde otra marca o sin haber tenido ninguna experiencia con un smartwatch, y al precio más bajo de esta serie, es un reloj muy completo mire por donde se le mire para incluso recibir llamadas de audio a contestar desde el mismo dispositivo wearable; y siempre desde el prisma dicho de la necesidad propia del usuario.

Características del Huawei Watch GT 3 SE

Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

Pantalla Pantalla AMOLED de 1,43" 466 x 466.

Procesador y memoria Procesador: -.

Memoria RAM: -.

Almacenamiento interno: -.

Tecnología Acelerómetro de 3 ejes.

Sensor ECG.

Giroscopio.

Sensores: giroscopio, geomagnético, óptico de pulso cardíaco, presión en el aire y de temperatura.

IP68 resistencia al agua.

Sumergible a 5 atmósferas.

Conectividad Bluetooth.

WLAN 2.4G, soporte 802.11 b/g/n.

GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO .

Peso y tamaño Esfera: 46 m con 35,6 g.

Otros Más de 100 modos deportivos.

Autonomía Batería hasta 2 semanas con uso normal, una con uso intensivo .

Sistema operativo Compatible con HarmonyOS 2 o superior, Android 6.0 o superior, iOS 9.0 o superior.

Diseño: la elegancia sigue en pie

El Huawei Watch GT 3 SE está diseñado en fibra de polímero duradero, mientras que la correa en fibra de TPU negra. Estamos ante un smartwatch con un diseño deportivo, a diferencia de otros modelos que cubren más lo clásico.

Su peso es de 35,6 g así que es un reloj que se puede llevar perfectamente en la muñeca para casi ni notar su presencia. El minutero en la circunferencia es otro de sus detalles importantes en el diseño para seguir diciendo lo mismo, es un smartwatch deportivo mire por donde se le mire.

Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

Cuenta con dos botones, uno de encendido en la parte superior derecha, mientras en la parte inferior uno que se puede personalizar para acceder a cualquier modo deportivo o simplemente acceder a todo lo relacionado con el ejercicio.

Pantalla: AMOLED lo dice todo

Con su pantalla AMOLED a color de 1,43" la marca china sigue prestando a todos sus relojes del mejor panel existente, así que incluso bajo la luz directa del sol se puede disfrutar de toda la interfaz perfectamente.

Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

Esta pantalla también sirve para que cada una de las esferas que vienen por defecto, y un montón de ellas desde la tienda de Huawei, se pueda recibir una experiencia visual excelente. Y bien que es verdad que aquí estamos ante una de sus mejores características.

Mejor compañero para tu móvil

Aquí hay que destacar a primeras que estamos ante una serie de relojes inteligentes de Huawei que se dirigen a ese usuario que no busca un sustituto de su móvil, sino ser ese accesorio en el que recibir notificaciones, mensajes, llamadas de audio y otra serie de aspectos para dejar el móvil bien resguardado.

La app de Salud El Androide Libre

Es decir, que no opera como un mismo móvil como sí hace el Samsung Galaxy Watch 5, y sí se convierte en ese compañero ideal para tener a mano lo más importante, o mejor dicho desde la misma muñeca.

En este apartado sigue lo visto en la serie de relojes inteligentes de Huawei. Datos de salud, estado del tiempo, llamadas de audio, alarmas y otra ristra de características para que se convierta en un accesorio ideal para el smartphone.

Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

Sí que nos vale para manejar la reproducción en un altavoz externo y así cambiar de canción, o simplemente usar Petal Maps para que nos lleve a buen puerto cuando usamos este navegador. Tiene memoria interna para albergar las canciones que queramos o cualquiera de esas imágenes para personalizar la esfera que lo permite.

Midiendo tus ejercicios y la salud

Aquí Huawei sigue dando la talla, y gracias a Harmony OS 3, ofrece una serie de ventajas para registrar todos los datos de salud que interesan. El oxígeno en sangre, el ritmo cardiaco y la monitorización del sueño con HUAWEI TruSleep 3.0 están presentes, aunque no mide la temperatura en la piel cómo sí sucede con el Watch GT 3.

Ritmo cardiaco desde el reloj Manuel Ramírez El Androide Libre

Otro dato importante es que es sumergible hasta las 5 atmósferas, lo que permite que, entre sus 100 modos deportivos, se pueda practicar la natación sin ningún tipo de problema.

También sale a relucir el trabajo que sigue desarrollando Huawei con la app Salud para que desde la misma se pueda acceder a todo tipo de gráficas y datos. De esta manera, se puede revisar la evolución que da el usuario en todo tipo de prácticas deportivas.

Datos de salud El Androide Libre

Salud de Huawei ofrece datos interesantes como los resúmenes mensuales para así realizar comparativas entre distintos meses, o simplemente conocer el total de calorías consumidas. En este sentido estamos ante una de las mejores aplicaciones que se pueden tener en un smartphone, con incluso un coach de salud que va dando indicaciones para que uno mismo vaya superándose.

Harmony OS 3

Y mientras el mismo Huawei Watch GT 3 sigue estando en Harmony OS 2, la nueva versión de esta capa personalizada mejora en algunos aspectos como sucede con el diseño.

Huawei Watch GT 3 a la izquierda y la derecha el Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

La verdad que hay algunas diferencias en la interfaz como sucede en el panel de acceso rápido. De hecho, si uno tiene el GT 3 estará buscando en todo momento esta actualización que dota a la experiencia de usuario de otro nivel; a la vez que muestra el esfuerzo de la compañía china en llevar lo mejor a este nuevo smartwatch.

A niveles generales no existen muchos cambios notorios para seguir llevando una grata experiencia de usuario a todos los niveles y sigan estando las notificaciones en la parte inferior con un gesto, el panel de acceso rápido en la parte superior y en los laterales, a la izquierda el tiempo y más, para que a la derecha estén todas las tarjetas que se pueden personalizar en el orden que uno quiera.

Llamadas de audio

Las llamadas de audio del Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

En torno a las llamadas tampoco es que exista mucha diferencia con otros modelos, así que éste se convierte en otro ideal para poder recibirlas y responderlas desde la misma muñeca de la mano.

La calidad de sonido es óptima y el receptor escucha perfectamente en todo momento sin ningún tipo de interferencia, por lo que es uno de los smartwatches indicados para este tipo de experiencia y así dejar, de nuevo, el smartphone en el bolsillo.

Batería: 2 semanas

Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

Con Harmony OS 3 este reloj lleva consigo algunos detalles que permiten optimizar el uso de la batería. Nos ha gustado que las esferas proporcionadas muestren el ratio de consumo con puntuaciones y así saber si esa personalización se encargará de ejercer una excesiva presión sobre la autonomía en el día.

Proporciona hasta 2 semanas de autonomía sin necesidad de pasarlo por la carga, aunque lógicamente, si se activan ciertos ajustes, como un mayor tiempo en pantalla, o simplemente se use diariamente para recibir llamadas, esos 15 días bajen hasta los 7 días.

Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

Ese escenario de uso intensivo para 7 días se debe a 30 minutos de llamadas Bluetooth y de música cada semana, TruSleep activado para la monitorización, 180 de ejercicio con el GPS y notificaciones de mensajes con unos 50 SMS, 6 llamadas y 3 alarmas al día. De todas maneras, es un reloj inteligente que deja bien claro que no se necesita estar cargándolo cada día como sucede con el mismo Pixel Watch.

Opinión final

Recogemos lo dicho hasta ahora, y el Huawei Watch GT 3 SE es de toda la serie el modelo más barato, que no está falto de esas calidades que suelen imperar los relojes que lanza la marca china en el mercado español.

Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

Si buscas un reloj inteligente que es bien preciso en los datos de salud que recoge al igual que mide las distancias a la par que una de las mejores marcas del mercado como es Garmin, éste es simplemente ideal por su precio.

Sí que es verdad que no llega al diseño de los otros modelos de la serie lanzados en España, pero cubre, desde uno más deportivo, todas las necesidades que se le pueden exigir, siempre desde la perspectiva de estar ante un accesorio que añade valor al smartphone, pero que no lo sustituye; y sí, no tiene los servicios de Google, pero sí que cuenta con los necesarios para navegar como sucede con Petal Maps (que funciona muy bien en toda España gracias a los acuerdos llevado a cabo por Huawei con numerosos servicios españoles tipo banca y más).

Huawei Watch GT 3 SE Manuel Ramírez El Androide Libre

En nuestro caso, siempre recomendaremos la compra de uno de los smartwatches de Huawei por una simple razón: la marca china está volcada en los wearables y esto se nota tanto en su precio como en sus calidades al igual que en el valor que aporta; y es que es difícil encontrar un competidor real, aunque se puede mirar con buenos ojos a los lanzados por Amazfit.

En definitiva, que por sus 199 euros (con ofertas que a veces lo ponen en los 179 euros) se convierte en una de las mejores compras que se pueden realizar aquí ahora mismo en España.

