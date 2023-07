La IA de Google me quiere quitar el trabajo: ya puede escribir noticias y se está vendiendo a los medios

Los grandes avances en Inteligencia Artificial que se han conseguido en apenas unos meses han provocado mucho miedo entre los trabajadores cuyos puestos podrían ser 'redundantes' si un ordenador los pudiese ocupar. Hasta ahora, los robots se especializaban en tareas repetitivas y peligrosas, pero gracias a la IA han dado el salto a ocupaciones más artísticas, para las que tradicionalmente ha sido necesaria la mente humana. Pero ¿Para qué pagar a un artista si puedes crear imágenes realistas por IA de cualquier idea que teng?

Eso es lo que están pensando muchas empresas, y ese no es el único gremio en peligro; también hay proyectos de Inteligencia Artificial capaces de crear música, por ejemplo. Y ahora, le toca el turno al que escribe estas palabras.

La nueva IA de Google, llamada 'Genesis', es capaz de escribir artículos listos para ser publicados en medios de comunicación, incluyendo páginas web de noticias como EL ESPAÑOL. La compañía ya está tanteando a algunos de los medios más visitados para que empiecen a usar este programa, pero las reacciones no están siendo todas positivas.

La IA que escribe noticias

La existencia de Genesis ha sido revelada por The New York Times, que es uno de los medios que ha recibido la oferta de Google, junto con The Washington Post y News Corp (propietaria de The Wall Street Journal y muchos más). Según sus propias fuentes internas, Google presentó Genesis como una "herramienta responsable" para la generación de contenido, capaz de automatizar tareas. Aunque no es ni mucho menos la primera IA capaz de generar texto, la compañía aseguró a sus potenciales clientes que su solución era más "competente".

Genesis es capaz de obtener información, como por ejemplo de los eventos que están ocurriendo en estos momentos, y generar contenido de manera automática; por lo tanto, la creación de artículos sería prácticamente automática y extremadamente rápida, ya que no sería necesario esperar a que un redactor humano escribiese las palabras.

Sin embargo, la propuesta de Google no convenció a todos los ejecutivos que asistieron a estas reuniones; algunos incluso han llegado a decir que la propuesta de Google fue "inquietante", y sienten que Google parece "dar por hecho" el trabajo necesario para producir artículos de noticias precisos e ingeniosos, que es lo que pide un medio de cierta talla a todos sus redactores.

Ante la publicación de esta filtración, Google ha intentado calmar los ánimos, asegurando que las herramientas que está desarrollando no están pensadas para reemplazar "el rol esencial que tienen los periodistas" en la creación de los artículos (ni pueden conseguirlo, afirma). En vez de eso, la compañía quiere plantear Genesis como "una ayuda" a los redactores humanos para mejorar su trabajo y productividad, asemejándolas a las herramientas de ayuda que ya existen en Gmail y Google Docs.

Puede que un medio de la talla del New York Times no vaya a sustituir a sus periodistas por una máquina; de la misma manera que alguien que quiere una obra de arte de verdad no se la pide a una IA. Pero eso no quita que Internet se haya llenado de imágenes creadas por IA, ni que haya muchas pequeñas empresas que ya las usan en productos comerciales; de la misma manera, es de esperar que muchos medios, especialmente pequeños, apuesten por contenido automatizado por IA usando herramientas como las de Google.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan