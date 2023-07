Un fallo de Google borra todas tus suscripciones: así puedes arreglarlo

Desde hace unos días el color azul ha sido la gran novedad en Google Play, pero ahora su sistema de suscripciones está simplemente roto para algunos usuarios. Es decir, que esa sección a la que se puede acceder para gestionar el pago mensual a un servicio como Wikiloc o el mismo Play Pass, no está mostrando adecuadamente las suscripciones activas del usuario. De todas formas, hay una forma de poder solucionarlo mientras Google investiga qué es lo que pasa.

Esta sección permite gestionar suscripciones de todo tipo para así cancelarlas si uno lo desea o simplemente vincular el pago a través de las operadoras. Orange permite pasar la factura de la suscripción al pago mensual del usuario, por lo que se facilita la compra de todo tipo de productos digitales a través de la Play Store al igual que las dichas suscripciones.

El problema ahora es que tanto la funcionalidad de esta sección como su interfaz están actualmente rotas en Android. Al abrir la app en Android y dirigirse uno a 'Pagos y suscripciones', al seleccionar esta última, se abre una pantalla en blanco. De hecho, aparece un anuncio animando al descubrimiento de las suscripciones y cómo empezar el periplo, lo que manda el mensaje de que no se está pagando por algo.

Y aunque esta pantalla no aparezca, y sí el listado con las suscripciones, como si realmente no pasara nada, si se pulsa en alguna de las activas se genera otro error llevando de nuevo a la pantalla mencionada. Es un grave problema, ya que ahora es prácticamente imposible cancelar una suscripción a través de la Play Store en Android si se encuentra ante esta incidencia; si se pulsa en las suscripciones y todo está correcto, en este caso no está afectando al usuario.

Si por lo que fuera uno quisiese cancelar una, según 9to5Google, hay que visitar play.google.com/store/account/subscriptions desde un navegador para así pulsar sobre 'Gestionar' y cancelar si se está en este caso. Es decir, que la versión web de las suscripciones de Google Play funciona a la perfección y es en la parte móvil donde se están encontrando estos errores que impiden un correcto funcionamiento.

Solamente queda esperar a que Google arregle este problema cuanto antes a través de una solución desde el lado del servidor y así se pueda gestionar cualquier suscripción desde el móvil sin ningún tipo de problema. No es que todo el mundo lo esté sufriendo, pero sí que está siendo una incidencia general importante vinculada al pago a través de un smartphone.

