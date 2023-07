Di adiós al calor: así puedes convertir tu casa inteligente en un refugio climático de una forma muy sencilla

Aunque pudiera parecer lo contrario, la domótica lleva con nosotros muchas décadas, aunque no ha sido hasta el auge de los asistentes personales que no ha llegado al gran público. Hay casas preparadas desde su construcción para poder ser controladas de forma remota, o por voz, pero la inmensa mayoría de las viviendas españolas no llegan a esas cotas de comodidad.

Eso no implica que no se puedan acondicionar mínimamente las casas ya construidas para tener un ambiente más fresco, sobre todo con las olas de calor que atravesamos en España en estos meses estivales. Para ello se pueden usar dispositivos inteligentes, otros que convierten en inteligentes los aparatos que ya se tienen en casas y asistentes de voz.

En este artículo se han seleccionado tres tipos de dispositivos, siempre priorizando el coste de los mismos y buscando convertir una casa en un refugio climático inteligente sin necesidad de gastar ingentes cantidades de dinero.

Ventiladores inteligentes

Uno de los aparatos estrella de los veranos es sin duda el ventilador. Lleva con nosotros mucho tiempo y, poco a poco, ha ido mejorando con nuevas tecnologías, menor consumo energético... pero la esencia es siempre la misma, mover el aire que suele estar estancando en los meses de verano.

Entre las características que hay que considerar están el consumo de electricidad, el tamaño del aparato, el nivel de ruido que pueden generar o si son capaces de funcionar sin estar conectados a la corriente, con una batería. Una de las marcas que más ha apostado por este tipo de dispositivos es Xiaomi, de la que publicamos una guía de compra de sus ventiladores inteligentes hace unos días.

Uno de los mejores usos de este tipo de electrodomésticos es el vincularlos con los sensores de temperatura y presencia de Xiaomi, o de la marca que sea, para activarlos de manera automática en función del calor que haga y de si hay alguien en la estancia.

Enchufes inteligentes

Si ya tenemos un ventilador pero no dispone de funciones avanzadas para el encendido y no queremos cambiarlo porque funcione bien, siempre podemos ponerle un enchufe inteligente. De esta manera, lo dejaremos permanentemente conectado, pulsando los botones que haga falta, y podremos encenderlo o apagarlo a distancia.

Enchufe inteligente Amazon El Androide Libre

Eso sí, es importante comprobar que el modelo que esté en casa no tenga botones que requieran pulsarse cada vez que lo desenchufamos. Esto pasa, por ejemplo, en los Aires Acondicionados, que requieren de la activación por el mando cada vez que se desenchufan, por lo que no se podrá controlar con un enchufe de este tipo.

Receptor de infrarrojos

Pero incluso en ese caso que acabamos de mencionar hay posibilidades de domotización. La más económica suele ser el controlador Wifi-infrarrojos, que permite convertir este aparato en un mando a distancia universal, que además se vincula al móvil. Hace unos años en EL ESPAÑOL - El Androide Libre se analizó el Broadlink RM3 Mini, uno de los modelos de este fabricante.

Con él se pudo controlar el aire acondicionado, el televisor, la aspiradora... Hay modelos que usan también radiofrecuencia, lo que hace que podamos controlar los ventiladores de techo que hay en muchas casas cuyos mandos a distancia no usan infrarrojos.

Xiaomi también tiene un dispositivo de este tipo que es, además, un reloj y un altavoz inteligente. Y el precio que suele tener en oferta es tan bajo que no puede ser una mala compra bajo ningún concepto. Incluso a su precio original es una buena compra si también buscamos un asistente de voz y un altavoz bluetooth.

Asistentes de voz

Todos estos productos disponen de aplicaciones para su uso. Podremos controlar el encendido y apagado y, en algunos casos, también la potencia, la oscilación, etc. Pero lo mejor es que en combinación con los asistentes de voz, tanto el de Google como el de Amazon, se pueden establecer rutinas.

Por ejemplo, si tenemos un sensor de temperatura podemos hacer que el aire acondicionado se encienda cuando la temperatura sea mayor que una establecida y nosotros lleguemos a casa. También podemos usar los comandos de voz para activarlos en una habitación antes de ir a otra, o desde el móvil cuando nos vamos a casa.

Esto también aplica a Amazon Echo Auto o a Android Auto, pudiendo usar esos comandos de los asistentes desde el coche para que cuando lleguemos a casa nuestra vivienda esté climatizada. Y si tienes un reloj con Alexa o con Wear OS, también se pueden dar las órdenes desde el mismo.

