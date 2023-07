El bombazo de El Corte Inglés: gran rebaja en un Samsung Galaxy y un útil regalo por tiempo limitado

El Samsung Galaxy A34 es uno de los últimos teléfonos de gama media que ha presentado la marca coreana en España. Se trata de un modelo enfocado a una mayoría de consumidores que buscan un terminal bonito, de precio no muy elevado y con buena pantalla y cámaras, y cumple en todo, como se vio en su análisis.

Este modelo se presentó junto al Samsung Galaxy A54 5G, que tiene algunas prestaciones mejoradas pero que también cuesta más dinero, y en la comparativa realizada se vio que posiblemente el Galaxy A34 era una mejor opción si se valoraba la relación calidad precio. Y eso sin tener en cuenta las ofertas que vendrían después.

Como se dijo en el análisis, el único inconveniente de esos dos modelos era que el precio quizás fuera demasiado alto. Ya se han visto ofertas en estos modelos, y hoy le toca el turno a una de El Corte Inglés que deja este terminal en 369,99 euros e incluye un regalo.

Rebaja y regalo

El modelo en oferta no es el más bajo de prestaciones, como suele pasar. Se trata de la versión con 256 GB de memoria interna y 8 GB de RAM, una capacidad que es suficiente para el 99% de los usuarios, si no más. Además, se incluye un regalo valorado en 24,90€, un adaptador de corriente Samsung 25 W tipo C.

Este modelo destaca por su pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+ y una batería de 5000 mAh que da para hasta dos días de uso, en función de lo que se haga. La carga rápida por cable llega a los 25 W.

El sistema de cámaras está compuesto por un sensor frontal de 13 Mpx, uno trasero principal de 48 Mpx, con lente angular, uno de 8 Mpx con lente gran angular y uno de 5 Mpx pensado para los retratos.

Samsung es, además, la referencia en actualizaciones Android. Este modelo llega con Android 13 y One UI 5.1 y la empresa promete nada menos que 4 años más de actualizaciones mayores, por lo que llegará hasta Android 17 en 2027. Está disponible en la web de El Corte Inglés en cuatro colores: plata, violeta, verde y negro.

Características técnicas

Procesador y memoria Procesador: -

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,6 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Cámara trasera Principal: 48 Mpx.

Gran Angular: 8 Mpx.

Sensor macro: 5 Mpx.

Sensor de profundidad: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Cámara delantera Resolución: 13 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.

Wifi 6.

Sensor de huellas bajo la pantalla.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 161,3 x 78,1 x 8,2 mm.

Peso: 199 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: One UI 5.1.

