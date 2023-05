La nueva manera de conseguir chollos en Amazon: adiós Warehouse, hola, Segunda Mano

Si buscas un buen chollo en Amazon, tienes varias opciones; normalmente lo importante es visitar la tienda todos los días y estar pendiente de posibles bajadas de precio y chollos. El problema llega si buscas un producto en concreto y este no baja de precio nunca; en ese caso, Amazon Warehouse era la mejor opción.

Lo decimos en pasado porque Amazon Warehouse ya no existe en España, y ha desaparecido de la tienda online de Amazon; sin embargo, eso no significa que ya no tengamos maneras de encontrar productos usados, ni mucho menos.

Hoy ha sido presentado Amazon Segunda Mano, la nueva sección que sustituye a Warehouse y que nos permitirá encontrar más fácilmente artículos rebajados, siempre y cuando aceptemos que no son nuevos y que ya han sido abiertos.

Así es Amazon Segunda Mano

En realidad, no hay muchos cambios más allá del nombre. En Amazon se han dado cuenta de que “Warehouse” no era un nombre apropiado para el mercado español; significa “almacén”, pero eso no nos dice en qué realmente consiste la sección, e incluso mucha gente no conocía el significado. A eso hay que sumar que las ofertas en esta sección se llamaban “Warehouse Deals”, lo que lo hace todo más confuso.

Esa confusión termina con el nuevo Amazon Segunda Mano, porque ofrece justo lo que dice el nombre: artículos de segunda mano que han sido rebajados. Amazon tiene un serio problema con los artículos devueltos; debido a su política de devoluciones, la compañía se queda con muchos productos que son perfectamente funcionales, pero que no puede vender de nuevo como productos nuevos.

Amazon Segunda Mano

Aquí es donde entra la sección de Segunda Mano. Aquí encontraremos productos que han sido devueltos por alguna razón, en muchas ocasiones intrascendente y que no afectará al funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, en estos momentos podemos encontrar un Xiaomi Redmi 10C por 137,99 euros en Amazon Segunda Mano; el motivo es que faltan los auriculares que se prometen en la página, pero la verdad, si no los necesitas (y no deberías necesitarlos), te puedes ahorrar nada menos que 63 euros respecto al precio habitual de ese móvil.

Otra oferta interesante es el Samsung Galaxy M333 5G de 128 GB, que se puede conseguir por 231,56 euros en Amazon Segunda Mano. El motivo es que el embalaje viene dañado, pero el dispositivo está bien, así que ¿realmente necesitas que la caja esté perfecta? Lo dudo mucho, teniendo en cuenta que es una rebaja de 127 euros respecto al PVP original.

Eso sí, es importante fijarse en las diferencias respecto a un producto nuevo. Amazon nos indicará el estado general del producto, además de detalles como si el embalaje está dañado, o si el producto está dañado.

Por ejemplo, tenemos una freidora de aire COSORI por 88,79 euros, un precio muy atractivo comparado con los 159,99 euros que tiene por defecto. Sin embargo, Amazon nos indica que el producto puede tener “defectos estéticos grandes” en algunas zonas y que puede tener manchas de agua. Puede que no te merezca la pena, o puede que sí, es algo que debes considerar por tu cuenta.

Cómo comprar en Amazon Segunda Mano

Amazon Segunda Mano es una sección que podemos encontrar dentro de la página y la app de Amazon. Está dividida en subsecciones, que son las mismas secciones de la tienda principal; es decir, encontramos las mismas categorías de belleza, electrodomésticos, videojuegos, libros, y mucho más.

Cuando entramos en la página de un producto, si vamos a la sección en la que aparece el precio del producto veremos la indicación de que es de segunda mano, con el indicador de estado del producto, como “Aceptable”, o “Como nuevo”. Si pulsamos en “Detalles”, veremos exactamente qué es lo que le pasa a este producto.

Los artículos de segunda mano de Amazon indican el estado del producto y por qué ha sido devuelto

Aparte de eso, comprar un producto de Segunda Mano en Amazon es exactamente igual que comprarlo nuevo de Amazon. Tenemos las ventajas de Amazon Prime, con envío gratuito y por supuesto, también podemos devolver el producto.

