Cómo saber quién está pagando por la marca azul de Twitter después del caos de Elon Musk

Lo de Twitter y la marca azul se está pareciendo cada vez más a una telenovela. El indicador que nació para luchar contra la suplantación de identidad en la red social se ha convertido en el principal atractivo de Twitter Blue, el servicio de suscripción.

Durante un tiempo, Twitter mantuvo las marcas azules antiguas como una manera de seguir reconociendo a los usuarios importantes o famosos; pero eso iba a terminar el 1 de abril, cuando Elon Musk prometió que sólo los usuarios que pagasen 8 euros al mes por Twitter blue iban a conseguir la marca.

Musk la lía con la marca azul

Pequeño problema para Elon Musk: nadie quiere pagar. Durante la semana pasada, tanto famosos como cuentas reconocidas anunciaron que no iban a obtener una marca azul de pago, y por lo tanto, iban a perder la que tenían.

La nueva marca azul de Twitter no distingue entre usuarios de pago y normales

Es lo peor que le podría haber pasado a Twitter. Te guste o no, es bien sabido que los usuarios con la marca azul original son los que generan más interacciones y representan uno de los motivos por los que la gente usa Twitter en primer lugar. Si la red pierde estas cuentas, no sería de extrañar que perdiese millones de usuarios.

Eso ha obligado a Musk a tomar una decisión de última hora, y mantener la marca azul en muchas de las cuentas. La solución que ha obtenido es algo burda: a partir de ahora, ya no se pueden distinguir las marcas azules normales y las de pago. Los iconos son idénticos y el mensaje que aparece cuando pulsamos en ellos no aclara si el usuario ha pagado por la marca. De esta manera, Musk intenta que los usuarios que han pagado no hagan el ridículo, como ya estaba ocurriendo; su esperanza es que la gente de la misma importancia a la marca azul de pago que a la original, que se daba sólo a los usuarios que eran lo suficientemente importantes.

Ya hay extensiones que nos avisan quién ha pagado por el verificado azul

La buena noticia es que hay métodos para distinguir entre las dos marcas azules. Eight Dollars es una extensión para navegadores Firefox, Chrome y Edge que hace justo eso. Una vez instalada, automáticamente cambiará el icono de la marca azul para distinguir entre los usuarios que fueron verificados en su día, y los que han pagado ahora por tener la marca.

Otra opción es usar Tweetdeck y la extensión Better Tweetdeck, que también incluye una opción similar en la configuración.

Esto es posible porque, aunque parezcan iguales por fuera, en realidad las marcas son diferentes de manera interna. Al menos, hasta que Musk se dé cuenta.

