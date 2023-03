Esta IA te dice cómo eres en Twitter y te va a encantar

La irrupción de Chat GPT en internet a mediados del año pasado ha supuesto todo un terremoto, y la apertura de su API para que cualquier desarrollador pueda crear nuevas aplicaciones o programas basados en esta inteligencia artificial no han hecho más que acrecentar esta disrupción.

Son muchos los proyectos que se han lanzado en las últimas semanas, pero uno de ellos se ha vuelto especialmente viral por su sencillez y su simpatía.

Qué es abbrevia.me

Esta página web, creada por un desarrollador español, se encarga de crear un breve resumen de un párrafo de cualquier usuario de Twitter, que tenga obviamente su perfil en abierto.

abbrevia.me

El uso es gratuito, y simplemente tenemos que poner nuestro usuario en la caja de texto. Al instante tendremos una descripción bastante halagadora, la verdad, de lo que hacemos en la red social. Como ejemplo, os dejo mi propia descripción:

El usuario alvarezdelvayo proyecta una imagen de alguien que habla sobre diversos temas, desde tecnología hasta política y economía. Sus tuits son variados y a menudo comparte noticias y artículos de interés. También interactúa con otros usuarios y hace comentarios divertidos. En general, parece ser una persona informada y curiosa.

Como veis se trata de un texto bastante amable, algo que es común a la mayoría de inteligencias artificiales que podemos usar estos días. Si queremos otro diferente, podemos pulsar en el botón azul que hay justo bajo el resultado. Eso sí, en nuestro caso esa petición no ha funcionado.



Mejor que preguntar a Chat GPT por ti

Alguno pensará que una alternativa es preguntarle a Chat GPT por qué sabe de uno mismo, pero en mi experiencia ya os digo que no ha funcionado muy bien, habiéndome asignado la trayectoria de Julio Álvarez del Vayo, un político español de principios del siglo XX. Vaya fallo.

Y lo peor es que, si intentamos decirle que se ha equivocado, empieza a crear personas inventadas, como un tocayo mío, con el mismo apellido y las mismas fechas de nacimiento y muerte de Julio Álvarez del Vayo.

Como veis, para estas cosas ChatGPT no es muy fiable, al menos no en todos los casos. Y Bing Chat no es mejor, ya os lo avanzo.

