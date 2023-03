Cuidado si ves a Elon Musk en tu canal favorito de YouTube: es un ataque hacker masivo

Uno de los grandes problemas de YouTube acaba de hacerse mucho más grande. Varios de los canales más importantes del sector tecnológico han sido hackeados en las últimas horas para mostrar contenido fradulento.

[Con lo nuevo de YouTube podrás ver vídeos en español incluso de youtubers que hablan inglés]

Si has entrado en tus suscripciones de YouTube y has visto la cara de Elon Musk, que sepas que no te pasa sólo a ti. El ‘modus operandi’ de los atacantes es siempre el mismo, e intenta aprovecharse de las últimas noticias de tecnología para atraer víctimas para sus fraudes.

Por qué salen vídeos de Elon Musk en YouTube

El mayor canal hackeado de esta manera hasta ahora ha sido el de Linus Tech Tips, uno de los más importantes y reconocidos de la comunidad. Hace unas horas, su programación habitual, que se suele basar en los últimos lanzamientos de hardware, cambió de manera repentina para mostrar vídeos en los que aparentemente iba a aparecer Elon Musk.

Poco después, otros canales de tecnología también sufrieron la misma suerte, como Techquickie, pero en realidad, estos son sólo las últimas víctimas de una auténtica plaga que está asolando a YouTube. Es muy probable que en las últimas semanas hayas visto vídeos similares en tu lista de vídeos recomendados por los canales a los que estás suscritos.

Canales de YouTube han sido hackeados para mostrar vídeos con Elon Musk

Estos canales han sido hackeados, algo que puede parecer sorprendente teniendo en cuenta que las víctimas son especialistas en tecnología y por lo tanto, se supone que deben saber algo más sobre ciberseguridad y cómo protegerse ante los ataques. Pero esa es precisamente la razón por la que son el objetivo de estos ataques, para engañar a una audiencia que confía (tal vez a ciegas) en lo que dicen estos canales de YouTube. Además, en algunos ataques los hackers cambian el nombre y el logotipo del canal para que parezca que se tratan del canal oficial de Tesla.

A eso hay que sumar que los vídeos publicados tienen títulos muy llamativos en los que prometen regalos de criptomonedas. Alguien que no sepa mucho del tema podría pensar que el mismísimo Elon Musk ha decidido compartir parte de su fortuna con los seguidores del canal. Los títulos también hacen mención a las últimas tecnologías, como GPT-4 y la Inteligencia Artificial.

Algunos canales hackeados se hacen pasar por el canal oficial de Tesla

Si has visto alguno de estos vídeos, en ningún caso deberías hacer caso de lo que dicen o escriben en la sala de chat, ni deberías entrar en los enlaces en la descripción del vídeo; sólo buscan aprovechar la confianza de los usuarios para defraudarles.

La buena noticia es que YouTube ya está trabajando con los youtubers afectados para recuperar sus canales, pero es preocupante que ocurran tan a menudo.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan