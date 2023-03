Cuidado con ChatGPT: cierran la IA después de que publique los chats de los usuarios por error

Cuando OpenIA lanzó una versión pública de ChatGPT el pasado noviembre, lo hizo con la intención de obtener más datos de uso reales y encontrar posibles problemas; y problemas ha encontrado, el último tal vez el más grave hasta ahora.

A principios de semana, algunos usuarios se dieron cuenta de que el historial de su cuenta de ChatGPT les estaba recomendando frases que nunca habían escrito o que estaban en un idioma diferente. Todo fue culpa de un ‘bug’ que ha obligado a cerrar el servicio.

ChatGPT cierra por un bug

Todo empezó cuando algunos usuarios denunciaron en Reddit y en redes sociales que estaban viendo mensajes extraños cuando entraban en ChatGPT y miraban su historial. La primera sospecha de muchos es que habían sido hackeados y que alguien estaba usando su cuenta, ya que, según ChatGPT, estaban haciendo preguntas en chino y relacionadas con el presidente de China, Xi Jinping.

Estas frases aparecían en la barra lateral que se abre con nuestro historial de preguntas a ChatGPT y que nos permite repetir frases que ya hemos escrito antes. Pronto quedó claro que no se trataba de un simple hackeo, ya que este problema apareció en más cuentas.

Finalmente, OpenAI ha tenido que cerrar completamente el acceso a ChatGPT; durante unas horas, no ha sido posible usar la Inteligencia Artificial para escribir textos. Esta fue una medida preventiva anunciada por OpenAI mientras que se analizaba el problema.

Todo indica que el ‘bug’ no se encuentra en la Inteligencia Artificial en sí, si no en la parte del código de la web que obtiene el historial del chat. En este caso, se obtiene el historial de todos los usuarios en vez del historial del usuario que ha iniciado sesión. OpenAI ha confirmado que el ‘bug’ se ha encontrado en una pieza de software que no ha sido desarrollada por su equipo, aunque la investigación para encontrar la causa concreta aún continúa.

El historial de ChatGPT no está disponible por culpa del bug

Después de “hacer dormir” a la IA durante un tiempo, ChagGPT ya se puede usar de nuevo. Sin embargo, en el momento de escribir estas palabras el historial del chat no está disponible aún. OpenAI ha confirmado que esta función ha sido desactivada temporalmente y que están trabajando en recuperarla lo antes posible.

Este fallo nos recuerda que siempre debemos tener cuidado con lo que introducimos en ChatGPT. Todos los chats son registrados, y son usados por OpenAI para mejorar su Inteligencia Artificial con aprendizaje automático; por lo tanto, en ningún caso deberíamos introducir nuestros datos personales ni información sensible para nosotros.

