ChatGPT ahora escribe documentos de Word: Microsoft Copilot es oficial

La locura de ChatGPT no para. El lanzamiento esta semana de GPT-4, la nueva versión del modelo de lenguaje usado por ChatGPT y Bing Chat es sólo el principio de una invasión completa de la IA en todas nuestras apps.

[Ya puedes conseguir Bing Chat con la IA de ChatGPT sin listas de espera ni nada]

Microsoft es la gran beneficiada, gracias a la inversión multimillonaria en OpenAI, creadora de GPT. Es gracias a eso que ya ha podido integrar esta tecnología en muchos de sus productos, y hoy le toca el turno a su plataforma ofimática.

Microsoft Copilot, una IA que te ayuda en el trabajo

Microsoft advierte que Copilot no es simplemente ChatGPT integrado en Word; lo presenta más como un asistente, el heredero espiritual de Clippy, aquella mascota tan pesada que nos presentaba recomendaciones cada vez que intentábamos abrir un nuevo documento.

Microsoft Copilot podrá resumir correos de Outlook y archivos de Excel usando IA Microsoft

La buena noticia es que Copilot no es tan pesado; podemos llamarlo sólo cuando queramos, apareciendo como una ventana flotante sobre el documento y esperando nuestras órdenes. Y las podrá cumplir casi todas.

La integración de la IA en las apps de Microsoft 365 (anteriormente conocida como Office 365) nos facilitará la vida en todo tipo de tareas. La más llamativa es que podremos pedirle que nos escriba borradores de documento en Microsoft Word, simplemente diciéndole lo que queremos; aunque la compañía aclara que no son documentos finales y que sigue siendo nuestro trabajo revisarlos y adaptarlos a lo que realmente necesitamos. Tampoco tiene reparos en admitir que Copilot no es perfecto y se puede equivocar, por lo que no podremos simplemente dejar que haga nuestro trabajo.

Pero eso es sólo el principio. Copilot también se integrará en otras apps como PowerPoint para que nos cree presentaciones basándose en un documento de Word que ya tengamos hecho, o incluso que analice los datos de un archivo de Excel y los presente de manera comprensible.

Outlook, el cliente de correo electrónico, también recibe funciones de Copilot como la posibilidad de que nos resuma largas cadenas de correo para no tener que leerlos todos. También será capaz de crear borradores de correos con diferentes botones que nos permitirán variar el tono; por ejemplo, si queremos que sea más o menos profesional y serio.

Copilot estará disponible primero para los cuentas empresariales de Microsoft 365, y las primeras compañías ya están probándolo en sesiones privadas; se espera que en los próximos meses Microsoft anuncie planes y precios para acceder a esta tecnología. Por lo tanto, el lanzamiento para cuentas personales aún está algo lejos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan