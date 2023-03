El móvil plegable de Xiaomi llegará a España: cuándo será lanzado y qué podemos esperar

La idea de un móvil plegable barato aún no se ha hecho realidad, pero poco le falta. Aunque los modelos más avanzados como el Samsung Galaxy Fold 4 están fuera del alcance de la mayoría, poco a poco aparecen alternativas más baratas.

[Olvidémonos de un móvil plegable barato, de momento, tardará mucho en llegar]

La que tal vez nos sorprendió más es el Xiaomi Mix Fold 2, la segunda generación del plegable de Xiaomi que dio un golpe en la mesa al ofrecer un diseño más fino, ligero y sobre todo, barato que el de Samsung.

El plegable barato de Xiaomi llegará a España

Lamentablemente, y al igual que otros modelos de la marca, el Xiaomi Mix Fold 2 fue lanzado inicialmente sólo en China; la buena noticia es que no se quedará allí, y la compañía ha confirmado que será lanzado en España.

En una entrevista a Omicrono, Fabio Arena, producto marketing manager de Xiaomi España, adelantó que la compañía estaba trabajando para traer sus plegables a España, después de la “muchísima aceptación” que han tenido en China.

Xiaomi MIX Fold 2 El Androide Libre

Aunque Arena no pudo dar una fecha concreta, afirmó que el objetivo era que los plegables llegasen a final de año a España; la clave para haber conseguido esto está en las geniales ventas de Xiaomi y la comunidad de fans.

En concreto, Arena habla del Mix Fold 2 y sus innovaciones, confirmando que ese es el modelo que tienen intención de traer a España. Y tiene sentido, porque es el más interesante de los modelos plegables lanzados en el último año.

El Mix Fold 2 es un plegable al estilo del Galaxy Fold de Samsung. Es decir, que tiene dos pantallas: una interior flexible y otra exterior convencional. Por lo tanto, su gran ventaja está en poder abrir el dispositivo y obtener mas espacio de pantalla (8,02 pulgadas concretamente) para aprovechar mejor nuestras aplicaciones.

Xiaomi MIX Fold 2 El Androide Libre

Pese a estas similitudes, el Mix Fold 2 fue lanzado a un precio muy inferior, 8999 yuan (1290 euros) al modelo de Samsung (1799 euros). Para conseguirlo, Xiaomi hizo algunos sacrificios. Por ejemplo, el diseño de la bisagra es mucho más simple y no permite mantener el móvil abierto a medias como sí puede hacer el Galaxy Fold 4; además, eso también implica que no tiene resistencia a salpicaduras IPX8. Aún así, son sacrificios que no han importado a muchos usuarios, y de ahí su éxito.

No sabemos con qué precio llegará el Mix Fold 2 a España, pero esperamos que sea más barato que el Galaxy Fold; aunque también hay que decir que se esperan novedades importantes para el Galaxy Fold 5 que se espera para este verano.

