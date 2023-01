Por qué tu móvil va a registrar todos los sitios a los que vas, y cómo podrás evitarlo

Ya queda menos para que Google se ponga a la altura de Apple en algo tan básico como encontrar nuestros dispositivos perdidos. Aunque los móviles Android ya tienen una función para “Encontrar mi dispositivo”, se queda algo corta.

Cualquiera que tenga un iPhone con accesorios como AirPods, iPad o Macbooks sabe lo potente que es su función “Find My” para encontrar pertenencias perdidas. Apple lo consigue creando una “red privada” compuesta por los millones de dispositivos que vende, así que siempre iba a ser difícil para Google ofrecer algo parecido.

Cómo tu móvil Android sabrá dónde está

La buena noticia es que Google está finalizando los detalles para lanzar una versión renovada de la función “Encontrar mi dispositivo”, que será más precisa y nos permitirá encontrar no sólo nuestro móvil, también otros accesorios que se hagan compatibles.

Claro, que la consecuencia directa es que nuestro móvil va a obtener más información privada sobre los sitios que visitamos que nunca. Como parte de la nueva función, los móviles Android no sólo registrarán la última localización en la que han estado, sino que además enviarán esa información a los servidores de Google.

Google quiere ofrecer una alternativa a la app "Find My" de Apple

No hay una motivación malvada tras este registro de datos. Es simplemente para que, si se nos pierde el móvil, podamos consultar la app o la página web oficial de “Encontrar mi dispositivo” y ver exactamente dónde se encuentra, algo que será ideal para encontrarlo rápidamente o saber si nos lo han robado. Esto funcionará incluso si el móvil está apagado o fuera de cobertura, a diferencia de la función actual que sólo indica la posición del móvil si este está encendido y puede enviar la localización.

Estos datos de localización estarán cifrados, para que nadie más pueda conocer nuestra localización en cada momento. Sin embargo, es evidente que Google espera cierta polémica sobre esta función, y por eso ha implementado una manera de evitar este registro de datos.

La nueva opción para registrar la localización en Android Google_News

Una nueva opción en la sección “Encontrar mi dispositivo” en la configuración de seguridad de Android ya ha aparecido en la última versión de los servicios de Google Play, la 22.50 que aún no ha llegado a todos los usuarios; sólo tendremos que desactivar esa opción para que no se registre nuestra localización, teniendo en cuenta que la función de encontrar el dispositivo será menos precisa y no funcionará con el móvil apagado.

