Samsung confirma que One UI 5.1 está en camino: estos son todos los móviles que se actualizarán

La lista completa de móviles de Samsung que se actualizarán a One UI 5.1

Los Samsung Galaxy S23 serán los primeros en recibir la actualización One UI 5.1 con Android 13. Ahora se ha confirmado todos los móviles que se actualizarán los próximos meses a One UI 5.1.



One UI 5.1 en estos móviles

Queda bien claro que Samsung no ha terminado la historia con One UI 5, y One UI 5.1 será una mejor versión para mejorar la experiencia con Android 13.

Después de ese despliegue tan veloz de Android 13, para ser todo un ejemplo para otros fabricantes de teléfonos, Samsung ya está preparando los motores para el lanzamiento de One UI 5.1 a más teléfonos móviles.

Samsung Galaxy S21 FE 5G C.F.Q. Omicrono

Con la fecha ya aproximada del lanzamiento de la serie Galaxy S23, todavía se desconocen las novedades que incluirá One UI 5.1. Lo que ya sí se sabe es la lista de móviles que tendrán pronto su ración de la nueva versión de Android 13 de Samsung.

En la última actualización del Galaxy Watch 5 se puede leer la mención a One UI 5.1 para la nueva característica del controlador de la cámara que permite usar el gesto del pellizco para controlar el zoom en su móvil vinculado.

Probamos las cámaras del Galaxy Z Flip 4 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La misma Samsung afirmó que esta nueva función se podrá usar desde febrero para así confirmar el despliegue de One UI 5.1 para ese mes, algo que se puede leer también en las notas de cambios del Galaxy Watch 5.

One UI 5.1 estará disponible para los modelos lanzados después del Galaxy S20 y Galaxy Z Flip. Esta es la lista:

Serie Galaxy S20.

Serie Galaxy S21.

Serie Galaxy S22.

Galaxy Z Flip.

Galaxy Z Flip 5G.

Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Flip 4.

Galaxy Z Fold 2.

Galaxy Z Fold 3.

Galaxy Z Fold 4.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es decir, vía 9to5Google, que todos estos móviles darán soporte a esa nueva función del Galaxy Watch 5, aunque se espera que otros de la gama media también reciban One UI 5.1.

