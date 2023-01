Desactivar todas las extensiones de Chrome a la vez es agotador, Google así lo soluciona

Lo último de Chrome fue el paso a Material You para seguir el lenguaje de diseño visto en la mayoría de sus aplicaciones y en las últimas versiones de Android. Ahora está por la labor de mejorar con creces la experiencia de su navegador Chrome.

Un clic para desactivar extensiones en Chrome

La razón detrás de esta novedad de Chrome yace en una mejora cualitativa de la experiencia del navegador, al menos en lo que se refiere al uso de extensiones.

El trabajo llevado a cabo por los chicos detrás de Chrome, que llegará en próximas versiones del navegador, permitirá usar un simple clic en el icono de la extensión para que aparezca el menú que permitirá la desactivación de todas las extensiones a la vez.

Esta novedad ha sido encontrada por un usuario de reddit, vía Android Police, que dejó caer que Google está desarrollando un nuevo menú para las extensiones en Chrome. De hecho, el código encontrado en Chromium Gerrit muestra los detalles del mismo para este nuevo cambio.

De momento, con el código ya presente en el navegador, no se puede usar en Chrome Canary al no estar activo; se puede activar o desactivar, pero no genera ningún efecto.

Esta característica será de gran utilidad para esos momentos en los que se quiere diagnosticar qué le sucede al navegador o simplemente realizar pagos de forma segura.

Estaríamos ante una novedad para Chrome, pero que habría sido tomada del navegador Edge de Microsoft que en abril del año pasado ya la implementó. La denominó como "pausa todas las extensiones en el sitio web". Veremos en que momento Google actualiza Chrome para ofrecer esta nueva función que permitirá desactivar todas las extensiones de una forma bien rápida y sencilla.

