Así será el Pixel Fold: el primer móvil plegable de Google aparece en una gran filtración

Google ha cambiado de planes. En vez de dedicarse casi todos sus esfuerzos en software y servicios, el gigante ahora se centrará en la venta de dispositivos Pixel para luchar contra Apple.

Como resultado, la gama Pixel va a ser ampliada a lo largo de los próximos meses, y entre los nuevos dispositivos, estará un móvil plegable que podría acelerar un sector que hasta ahora tiene pocos contendientes: Samsung, Xiaomi, Oppo y poco más.

El Pixel Fold aparece en imágenes

Ha sido FrontPageTech la que ha publicado las imágenes más detalladas hasta ahora del primer plegable de Google, y por una buena razón. En realidad no son fotografías reales, sino imágenes renderizadas por ordenador basadas en la filtración que el medio ha recibido. Por lo tanto, es perfectamente posible que el dispositivo final tenga algunas diferencias, como suele ocurrir con los iPhone que se filtran de esta manera, por ejemplo.

Google Pixel Fold FrontPageTech

Eso no quita que no haya una buena cantidad de información interesante sobre este dispositivo. Para empezar, aunque el Pixel Fold será un plegable, mantendrá las líneas de diseño de sus ‘hermanos’, incluyendo el conjunto de cámaras y la forma general de la trasera y los bordes; evidentemente, no podrá ser idéntico por las características de un plegable, pero seguirá siendo un “Pixel”.

Segundo, Google ha optado por un plegable de doble pantalla, con un panel externo de tamaño convencional que será lo que usemos cuando queramos acceder rápidamente a las funciones del móvil; y un panel interno flexible de mayor tamaño que será ideal para multitarea y para aplicaciones de vídeo. En otras palabras, es el mismo diseño que el Galaxy Z Fold de Samsung, y eso no es casualidad; es muy probable que el fabricante coreano sea el suministrador de buena parte del hardware de este dispositivo, igual que lo fue con los Pixel normales.

Google Pixel Fold FrontPageTech

El Pixel Fold estaría disponible sólo en dos colores, o al menos, esos son los únicos que se han filtrado: blanco o negro. Se trataría de un dispositivo de gama premium, y eso se traduciría en un precio excesivo para la mayoría de la gente: 1.799 dólares.

Por lo tanto, competiría más con el mencionado Galaxy Z Fold que con móviles plegables más “baratos” como el Xiaomi MIX Fold 2. Llama la atención, porque sería la primera vez que Google realmente se mete en el mercado premium; hasta ahora, los Pixel han estado un escalón por debajo en precio, sirviendo como punto de entrada en Android para muchos usuarios.

Google Pixel Fold FrontPageTech

Este modelo tendría una filosofía muy diferente al resto de Pixel. Por supuesto, contará con los últimos avances en fotografía del Pixel 7 Pro pero además, fuentes afirman que será un dispositivo pesado, sin la sensación de plástico barato de otros móviles. Por lo tanto, podemos suponer que usará materiales más caros, posiblemente cerámica.

El Pixel Fold llegaría al mercado el próximo mes de mayo de 2023, por lo que aún queda tiempo para saber más del dispositivo.

