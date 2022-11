El nuevo Xiaomi 13 Pro ha sido filtrado, nuevo diseño con un conjunto de cámaras gigantesco

El lanzamiento de la gama alta de Xiaomi es más importante incluso de lo que parece. Estos son los móviles que marcan el camino de futuros dispositivos no sólo de Xiaomi, también de Redmi y Poco, que heredarán estos diseños.

Así que, a partir de que el Xiaomi 13 llegue al mercado, es muy probable que en el próximo año veamos dispositivos muy parecidos. En ese contexto, la filtración del nuevo modelo Pro es más importante de lo que parece.

Así sería el Xiaomi 13 Pro

La filtración llega de la mano de Zoutons, y de OnLeaks, ya unos habituales en esto de mostrar móviles meses antes de su lanzamiento. La verdad es que, en este caso, lo han tenido un poco más ‘fácil’, ya que todo apunta a que los nuevos móviles de Xiaomi no supondrán un gran cambio respecto a la gama Xiaomi 12 que fue lanzada a principios de año en España.

Posible diseño del Xiaomi 13 Pro Zoutons - OnLeaks

Por lo tanto, se mantienen aspectos como la pantalla curva con el agujero central para la cámara, así como el diseño de la trasera en la que sólo destaca el logotipo de Xiaomi, tal vez más pequeño de lo habitual. El tamaño de la pantalla sería de 6,65 pulgadas, y el objetivo sería ofrecer una experiencia premium, igual que lo fue con el Xiaomi 12 Pro.

Por lo tanto, la parte que realmente llama la atención es el conjunto de cámaras, que, siguiendo la tendencia del sector, es más grande que nunca. No es sólo que las cámaras en sí ocupen más espacio, es que el recuadro en el que se alojan ahora ya cubre más de la mitad del ancho de la trasera del móvil. El color negro piano hará fácil que destaque sin importar el color del móvil, que podría ser blanco, negro, rosa o verde.

Posible diseño frontal y trasero del Xiaomi 13 Pro Zoutons - OnLeaks

No se han dado detalles de las cámaras, pero sabemos que serán tres. Es muy probable que al menos una use el sensor de 200 Mpx que fue estrenado en el Xiaomi 12T Pro, pero el resto son un misterio por ahora. También esperamos que use el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 2 que aún no ha sido anunciado oficialmente, pero del que se espera un salto importante en potencia.

El Xiaomi 13 sería anunciado en las próximas semanas, de cara a un lanzamiento en China para finales de diciembre, y con la espera habitual en España debería llegar en los tres primeros meses del 2023.

