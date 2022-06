Cómo evitar que Movistar y Orange te rastreen para ofrecerte publicidad

Haz que Movistar y Orange no te rastreen El Androide Libre

Muchas empresas obtienen beneficios a través de la publicidad personalizada, que acerca potenciales clientes a productos que se sabe que son de su interés, y Movistar y Orange han dado un paso más en esta dirección con la integración de TrustPid.

Esta herramienta permite que las compañías identifiquen a sus usuarios cuando navegan por internet para personalizar la publicidad que reciben, y cada vez se está extendiendo más su uso.

Ya son Movistar y Orange las compañías que la utilizan, y dentro de poco podrían ser más, por lo que te vamos a enseñar a desactivarla y a saber si está activa en tus dispositivos.

Qué es TrustPid

TrustPid es lo que se conoce como una "super cookie", que es básicamente un archivo que se introduce en tu ordenador, móvil o tablet cuando navegas para rastrear las webs que visitas con el fin de ofrecerte publicidad de tu interés.

El objetivo de esta cookie es el de crear un perfil comercial personalizado sobre cada persona para delimitar sus intereses y poder venderlo a los anunciantes para personalizar la publicidad que te llega.

Se trata de una herramienta creada por Vodafone y con la que ya están trabajando diferentes operadoras europeas como Deutsche Telekom o SFR. Ahora, esta cookie está presente en España, y si eres cliente de Movistar u Orange, es más que probable que ya esté funcionando en tu dispositivo.

Este sistema proporcionará un identificador para cada uno de los clientes de las compañías derivado de su número de teléfono e IP, lo cual quedaría asociado a su acceso a internet, por lo que este seguiría activo a pesar de usar otro navegador o móvil.

Cómo desactivar TrustPid

Verificación de TrustPid El Androide Libre

Tanto Movistar como Orange habrían activado esta herramienta en España, y si eres cliente de estas compañías, te puede interesar comprobar si ya está presente en alguno de tus dispositivos, y, si es así, desactivarlo.

Hacerlo es bastante sencillo, ya que solo tendrás que acceder a su página web mediante tu tarifa de datos de Movistar u Orange, y después de darle al botón de Verificar, podrás detener el servicio.

TrustPid El Androide Libre

Si TrustPilot no está funcionando en tu navegador, te aparecerá un aviso que te indica que no se ha podido completar la verificación porque tu proveedor de conexión aún no forma parte de TrustPid.

Pese a que Movistar y Orange incluyen ya esta cookie, parece que las operadoras dependientes como MásMóvil aún no lo hacen, por eso no será posible verificarte si eres cliente de estas.

