Telegram Premium presentado por su fundador: sus razones de peso para ser un servicio de pago

Telegram Premium es una realidad desde hace unos meses, pero ahora viene lo importante, ya que Pável Duróv ha tomado su cuenta en Telegram para explicar las razones y porqués de la suscripción de pago de esta app de chat. Y es verdad que estamos un servicio que cada vez da más, pero que no se mantiene del aire; como sí sucede con otras apps, la misma WhatsApp, en propiedad de Meta y su conglomerado de servicios y aplicaciones.

Razones de peso

La lógica detrás de las palabras de Duróv es aplastante y no deja lugar a las dudas, ya que Telegram es una app que ofrece mucho sin pedir nada a cambio. Ni un céntimo de euro han tenido que gastar sus millones de usuarios para que se entienda que de alguna forma tuvieran que monetizarla.

El mismo Duróv explica desde su cuenta de Telegram que el servicio ha ido aumentando en funciones periódicamente con actualizaciones que hemos seguido desde estas líneas. De hecho, ha servido como fuente de inspiración para que la misma WhatsApp haya copiado un gran montón de sus características.

Telegram El Androide Libre

Empezando con este argumento, deja caer que quieren seguir dando nuevas funciones, pero que debido al alcance de usuarios que usan el servicio día a día, se les hace imposible realizarlo como lo han hecho hasta ahora. Es decir, que la monetización a través de Telegram Premium suenan con la mayor de las lógicas.

¿Qué será Telegram Premium?

Nacida en 2013 para seguir en un gran estado de forma en 2022, Duróv anuncia que este mes Telegram Premium será anunciado como un servicio de pago mensual que permite al usuario acceder a características adicionales y recursos.

Pavél Duróv, el fundador de Telegram El Androide Libre

Como no, avisa de que acceder a Telegram Premium permitirá a sus suscriptores acceder los primeros a sus novedades. Pero que quede bien claro, todas las características gratuitas actuales seguirán siéndolo, así que no hay que agarrarse a ningún lado para no marearse.

Funciones como ver documentos o contenido multimedia de gran tamaño y stickers enviados por los usuarios Premium estarán ahí, pero claro, ya deja ver por dónde irán los tiros con ciertas características especiales que estos usuarios podrán realizar.

¿El objetivo final de Telegram Premium?

Telegram El Androide Libre

Nos quedamos con las palabras finales de Duróv que explican muy bien los motivos. Como bien dice, la idea es que el servicio sea soportado por sus usuarios y no tenga que depender en ningún momento de la publicidad.

Algo que está sucediendo cada vez más al observar como Netflix incluso ya está ideando una suscripción más barata con publicidad, así que se puede entender que el mismo Duróv salga a la palestra a explicarse para no dejar que la idea principal se contamine por la desinformación.

Telegram El Androide Libre

Por nuestra parte queda bastante claro que un servicio de tal enjundia pase por un modelo de suscripción, aunque nos queda por saber todos los detalles del mismo para valorar cómo quedarán las funciones gratuitas y las premium.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan