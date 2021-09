Xiaomi prohíbe la venta de móviles en 5 países y bloquea los que ya se usan allí

Xiaomi no podrá vender móviles en estos cinco países El Androide Libre

Xiaomi está creciendo en ventas en todo el mundo y aspira a ser el mayor fabricante de móviles, al menos en cuanto a número de dispositivos vendidos. Esto pasa por una expansión internacional de la que España es pieza clave.

Sin embargo, hay ciertos países y regiones que no tienen permitido el uso de los móviles de Xiaomi, por temas legales.

Esto afecta a las ventas, pero también al uso de los móviles incluso cuando los compramos en el extranjero y queremos usarlos allí.

Lista de países con ventas bloqueadas por Xiaomi

La empresa China ha bloqueado la venta de sus móviles en cinco países. Son Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán y la región de Crimea.

En estos estados es imposible comprar legalmente uno de sus móviles, ni siquiera usando tiendas que los importen.

Además, la empresa ha ido un paso más allá y está bloqueando activamente los dispositivos que se usan en esas regiones, haciendo imposible, de factor, que se usen estos móviles.

Esto es algo que se especifica claramente en el apartado 14.2 de los Términos y condiciones de Xiaomi y que se pueden ver en la web de la filia española, por ejemplo.

Un dispositivo inservible

El que Xiaomi bloquee los dispositivos es especialmente relevante ya que impide el uso de los mismos para cualquier tarea. No es que no se puedan usar para llamar o para conectarse a Internet, es que directamente no podemos hacer nada con ellos, como vemos en la imagen superior.

Lo único que podemos hacer, aparentemente, es realizar una llamada de emergencia, algo que se puede hacer incluso con el móvil bloqueado de otra persona.

