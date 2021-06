El OnePlus Nord N200 5G se filtra: así es el móvil 5G más barato de OnePlus

El OnePlus Nord N200 5G será el próximo teléfono de la marca, confirmado hace una semana por el CEO de la firma, pero que no sabemos aún si llegará a España o no. Este modelo se va a lanzar en el mercado americano, pero el CEO de la empresa no ha dicho nada sobre su lanzamiento en otros países.

La llegada de este OnePlus Nord N200 5G al mercado está cada vez más cerca. Las especificaciones de este modelo se han filtrado ya, permitiendo que veamos qué nos va a traer este nuevo teléfono barato con conectividad 5G del fabricante.

Así es el OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord N200 5G diseño

Este nuevo OnePlus Nord N200 5G tendrá algunos elementos en común con modelos que la marca lanzó el año pasado, como los N10 y N100. El CEO de OnePlus confirmaba la semana pasada que este modelo tendría la misma pantalla LCD de 6,49 pulgadas de tamaño con resolución Full HD+ que el N10 del año pasado.

Parece que este nuevo teléfono mantendrá más aspectos en común, porque sus cámaras traseras serán las mismas que vimos el año pasado en el N100: sensor principal de 13 Mpx, un sensor macro de 2 Mpx y un sensor de profundidad de 2 Mpx. La cámara frontal sería mejor, en este caso de 16 Mpx.

El OnePlus Nord N200 5G haría uso de Snapdragon 480 como su procesador, el chip de Qualcomm que lleva el 5G a la gama más modesta. Junto al chip una combinación de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Además, nos esperaría una batería de 5.000 mAh de capacidad, que dará una buena autonomía, con carga rápida de 18W.

Este teléfono se debería hacer oficial en algún momento este mes, aunque no hay una fecha concreta de momento. Pete Lau ya dijo que este teléfono será el móvil 5G más barato de la firma hasta ahora. Su precio se situará por debajo de los 250 dólares (unos 205 euros al cambio). En un par de semanas saldremos de dudas.