Gmail ha evolucionado y es mucho más que una aplicación de correo electrónico

Hace ya muchos meses que supimos que en algún momento Gmail cambiaría y su futuro sería muy diferente. La que fuera una aplicación para gestionar el correo electrónico se iba a convertir en algo mucho más potente.

La empresa quiere que Gmail sea una especie de puerta a nuestras necesidades laborales, entre las que está el correo electrónico, pero donde también tienen cabida las llamadas y reuniones y los chats de trabajo.

Gmail se convierte en tu nueva oficina

Si hay algo que la situación actual nos ha dejado claro es que incluso las aplicaciones más sofisticadas aún tenían mucho margen de mejora para un trabajo remoto. Tras meses de trabajo, Google ha decidido que, dado que toda jornada de trabajo comienza leyendo los email, sea Gmail se convierta en el eje central del teletrabajo.

Y así lo han hecho con Gmail, una aplicación que ya deja de ser de correo electrónico para ofrecer mucho más.

Que no cunda el pánico, el correo electrónico no desaparece de la aplicación, y seguramente vaya a continuar siendo el eje central de la experiencia, pero a partir de ahora tendrá que compartir espacio con Chat, Rooms y Meet.

Si bien Chat y Meet no tienen gran misterio al tratarse de las características que antes encontrábamos en Hangouts, si que vemos integraciones como Salesforce, Trello o Docusign.

Rooms es una de las secciones con mayor importancia, al ofrecer salas para el trabajo, grupos de chat en los que tenemos acceso a documentos o las listas de tareas.

También llega un nuevo modo no molestar en la aplicación, el cual no solo silenciará todas las notificaciones, sino que además advertirá al resto de integrantes en un grupo que no vamos a poder responder hasta cierta hora.

Todos estos cambios de Gmail llegaron primero a GSuite, la versión profesional y de pago de las aplicaciones de Google, pero también lo ha hecho a las versiones normales, a las cuentas Gmail. Aquí te explicamos cómo activarlos.

La evolución de Gmail se ve también en la integración de otras funciones, como la que permite añadir vibración a sus gestos de control o guardar imágenes en Google Photos. Pese a todo, queda mucho que mejorar, sobre todo a nivel de seguridad como vimos cuando se filtraron millones de contraseñas Gmail.