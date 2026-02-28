Probamos el Xiaomi 17 Ultra, el teléfono de gama alta que llega para redefinir la fotografía premium junto a Leica

Si Xiaomi ha avanzado en los últimos años en la categoría de smartphones de gama ultra premium con ejemplos como el Xiaomi 15 Ultra, este año va un paso más allá y llega para afianzarse. Para ser la referencia. Lo hace con Xiaomi 17 Series y el Xiaomi 17 Ultra como punta de lanza, un móvil con la fotografía como reclamo y que no se deja llevar por la guerra de megapíxeles, sino por la eficacia, rendimiento y precisión.

Aspira a ser esa cámara que siempre llevas encima. Con un matiz importante: la cámara es excelente, tanto como que han estirado su acuerdo con Leica para que el desarrollo conjunto sea más que poner una firma. Se palpa la innovación conjunta, la delicadeza en el cuidado de la imagen y la búsqueda de esa naturalidad ideal para fotografía callejera y que brilla especialmente por la noche.

Esta ambición fotográfica lo hace además atacando rendimiento y diseño. El Xiaomi 17 Ultra se trata de uno de los buques insignia más potentes y a la vez refinados del sector con un diseño extremadamente delgado para ser el teléfono punta de lanza de la compañía al tiempo que incorpora una enorme batería y el mejor procesador de Qualcomm.

Para ponerlo a prueba y comprobar de primera mano si es tan bueno como parece, en EL ESPAÑOL - El Androide Libre lo hemos probado durante las últimas semanas.

Delgado y cómodo

Lo primero que llama la atención del Xiaomi 17 Ultra cuando lo tenemos en la mano es su ligereza y delgadez con respecto a la generación anterior. Sigue transmitiendo esa idea de móvil contundente, pero al cogerlo en la mano se nota rápido que ha adelgazado.

Visualmente, el 17 Ultra no rompe del todo con lo que ya conocíamos, pero sí pule los detalles importantes: líneas más rectas, biseles muy finos y una estética sobria que encaja bien tanto en un uso más profesional como en el de quien simplemente quiere un móvil llamativo, pero sin estridencias.

Xiaomi 17 Ultra Chema Flores El Androide Libre

Tiene un grosor de 8,29 mm y un peso de 218,4 gramos, es el modelo Ultra más fino y ligero que ha lanzado la marca hasta la fecha, a pesar de meter dentro un sensor de una pulgada, un teleobjetivo de 200 megapíxeles y una batería de 6.000 mAh.

El formato esta vez es totalmente plano: frontal plano, trasera plana y un marco de aluminio de alta resistencia con microcurvatura muy ligera para que el agarre sea extremadamente cómodo y ergonómico pese a sus dimensiones, porque sí, el Ultra sigue apostando por una de 6,9 pulgadas.



Otro de los adelgazamientos se encuentra en el módulo de cámara. Aunque sigue siendo protagonista, se ha desplazado un poco hacia arriba y se ha compactado para resultar menos intrusivo. Ahora el peso queda mejor repartido y no fuerza tanto la muñeca. Además, cuando lo pongamos sobre una mesa no tendremos esa sensación de cojera habitual en modelos precedentes.

Con respecto a los acabados, es elegante pero a la vez resultón. Llamativo y refinado. Nuestra unidad viene con la terminación Starlite Green, que evoca al Yu7, su espectacular coche eléctrico que arrasa en ventas.

Además de bonito es práctico, se mantiene la certificación IP68 frente al agua y el polvo, que, combinado con la nueva estructura Xiaomi Guardian, debería darle un plus de tranquilidad al usuario a largo plazo, ya que el cristal promete hasta un 30% más de resistencia a caídas respecto al Xiaomi 15 Ultra.

Fotografía, el reclamo clave

Si hay un motivo por el que el comprar el Xiaomi 17 Ultra es, sin duda, su apartado fotográfico. No es sólo una bestia a la hora de hacer fotografías, sino que la experiencia de uso, el resultado de los mismos y la fidelidad de las imágenes hace que tomar fotos sea casi adictivo con este teléfono.

El dispositivo llega bajo el nuevo modelo de cocreación estratégica con Leica, un paso más allá de la colaboración de diseño y afinado que ya habíamos visto en generaciones anteriores. El resultado es un sistema de cámaras pensado no solo para sacar una foto rápida de redes sociales, sino para lograr una experiencia de cámara profesional en el bolsillo.

Xiaomi 17 Ultra Chema Flores El Androide Libre

El corazón del sistema es la cámara principal Leica de 50 megapíxeles con sensor de 1 pulgada Light Fusion 1050L y tecnología LOFIC HDR, montada bajo un objetivo Summilux de 23 mm equivalente con estabilización óptica.

Esa combinación busca aumentar significativamente la capacidad de saturación del sensor y ofrecer un rango dinámico muy superior, con mejoras especialmente evidentes en escenas de alto contraste, como cielos quemados o contraluces duros.

Junto a la principal, el teleobjetivo es probablemente la pieza más llamativa de todo el conjunto: una cámara Leica de 200 megapíxeles con zoom óptico mecánico entre 75 y 100 mm, sin recurrir al típico recorte en sensor para simular diferentes distancias focales.

Es decir, el 17 Ultra aprovecha toda la resolución del sensor a lo largo de ese rango y puede llegar, gracias a un recorte inteligente, hasta los 400 mm equivalentes con un zoom de 17,2x. En el día a día se traduce en retratos muy limpios y en una versatilidad enorme a la hora de disparar sujetos lejanos sin sacrificar nitidez.

Lente Leica APO en el Xiaomi 17 Ultra Xiaomi Omicrono

Este teleobjetivo, además, estrena la primera óptica Leica APO en un Ultra de Xiaomi, una construcción diseñada para reducir las aberraciones cromáticas desde la propia lente. También permite zoom macro a 30 cm, lo que abre la puerta a planos muy cerrados que acabas sacando partido casi sin querer.

La tercera pata del sistema es una ultra gran angular de 50 megapíxeles con sensor Samsung JN5, apertura f/2.2, 115 grados de campo de visión y focal equivalente de 14 mm, pensada para arquitectura, paisajes o interiores amplios.

Uno de los detalles más interesantes del conjunto de tres lentes es la armonía y calibración entre sí, permite al usuario jugar y alternar entre las diferentes opciones sin saltos ni cambios en el color.

La apuesta fotográfica se completa con una cámara frontal de 50 megapíxeles con 90 grados de campo de visión y focal equivalente de 21 mm, también preparada para vídeo y selfies de grupo. Todo apoyado en la filosofía Leica UltraPure: lentes de alta pureza, con diseño híbrido 1G6P y recubrimientos multicapa que buscan minimizar reflejos, flares y fantasmas para que al sensor llegue una luz lo más limpia posible.

Xiaomi 17 Ultra Chema Flores El Androide Libre

Lo cierto es que el estilo Leica sigue presente en los perfiles de color, los modos de disparo y la interfaz, con la posibilidad de seguir jugando con los clásicos modos Leica Vibrant o Leica Authentic.

En vídeo, el salto es igual de ambicioso. El 17 Ultra es capaz de grabar en 8K a 30 fps y, más interesante aún, en 4K hasta 120 fps con Dolby Vision o en Log 4K 120 fps con estándar ACES, un formato pensado para quienes quieren luego entalonar con herramientas profesionales.

Potencia y experiencia

Para sacar verdadero rendimiento a esta cámara hacen falta dos factores clave: un chip y una pantalla a la altura.

Este teléfono opta por la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chip más potente de Qualcomm hasta el momento, con CPU Oryon de tercera generación, GPU Adreno y NPU Hexagon de nueva hornada. La configuración máxima del 17 Ultra llega a 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.1, lo que lo coloca directamente en el escalón más alto del mercado en términos de especificaciones. Un auténtico reto para contener su precio con estos números.

Este chip no sólo permite mover juegos duros o aplicaciones pesadas, sino que procesa ráfagas de fotografías con rapidez incluso a alta resolución o vídeos de alta resolución como si nada. Además, es quien saca verdadero rendimiento a la IA de la compañía.

Para que esa fuerza no se venga abajo, el 17 Ultra monta un sistema de refrigeración 3D Dual-Channel IceLoop, una cámara de vapor de diseño biónico que mejora el flujo de líquido interno y promete mantener un rendimiento sostenido.

Xiaomi 17 Ultra Chema Flores El Androide Libre

Con respecto a la pantalla, el Xiaomi 17 Ultra monta un panel HyperRGB OLED de 6,9 pulgadas con resolución 2K (2608 x 1200), tasa de refresco LTPO de 1 a 120 Hz y sube el brillo hasta 3.500 nits en escenarios de alta exigencia. Se trata de una evolución considerable que apunta a tres claves: más nitidez, mejor eficiencia y visibilidad extrema en exteriores. Todo para que las fotografías se vean de forma extraordinaria.

Y es que el sistema HyperRGB, con subpíxeles independientes para rojo, verde y azul, busca mejorar la claridad, especialmente en tipografía y contenido HDR, mientras mantiene el consumo a raya, algo clave con un panel tan grande.

La autonomía es uno de los grandes hitos de este teléfono. Pese a su exigencia podemos despreocuparnos del cargador durante más de una jornada, incluso con uso intenso. Lo hace gracias a una batería de 6.000 mAh con un 16% de contenido de silicio, lo que le permite aumentar la densidad sin crecer en grosor.

Para cargar, soporta 90 W por cable con estándar PD-PPS y 50 W inalámbricos, siempre que usemos cargadores compatibles. No es récord, pero sí se coloca como uno de los mejores de la gama alta.

¿Me lo compro?

El Xiaomi 17 Ultra es un móvil para aquellos usuarios que lo quieren todo: diseño, rendimiento y la mejor fotografía que pueden llevar en el bolsillo.

La ambición de este teléfono no sólo apunta a competir con los teléfonos de gama alta del sector, sino también con las cámaras compactas avanzadas que muchos usuarios se plantean como complemento para documentar su día a día. Aquí no hace falta, el Xiaomi 17 Ultra ya lo hace. Y lo hace todo mejor que bien.

Xiaomi 17 Ultra Chema Flores El Androide Libre

Además de la cámara el Xiaomi 17 Ultra devuelve una experiencia de uso sobresaliente. La combinación de Snapdragon 8 Elite Gen 5 con HyperOS 3 terminan de redondear un conjunto que, sobre el papel, tiene pocos puntos débiles. Es sofisticado, rápido, potente y eficaz. Da gusto usarlo.

También cuenta con un impecable diseño. Su nueva estética más delgada y ligera le permite disponer de un teléfono grande pero a la vez ergonómico y funcional. No se hace pesado y su pantalla permite sumergirse en el contenido como nunca.

En suma, el Xiaomi 17 Ultra es un smartphone que pone a la fotografía en el centro y la eleva, al tiempo que mejora en diseño, potencia y ambición.

Lo hace además conteniendo el precio en los 1.499 euros de partida, un reto en plena vorágine de escasez de RAM y chips.