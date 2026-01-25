Resistencia extrema, batería enorme y carga rápida impresionante: probamos el nuevo OPPO A6 Pro

Hace unos días OPPO presentó en España el nuevo OPPO A6 Pro, un terminal que está llamado a ser la referencia en autonomía y durabilidad en la marca.

El lanzamiento de este modelo supone la confirmación de algo que llevábamos viendo unos meses, que las marcas están introduciendo características de durabilidad y autonomía, que anteriormente estaban reservadas para dispositivos de nicho o gamas mucho más costosas, en la gama de entrada.

Este terminal no solo busca ofrecer un rendimiento válido para el día a día, sino que se posiciona como un móvil muy resistente.

Diseño y resistencia estructural

El cuerpo del OPPO A6 Pro 5G ha sido diseñado bajo una premisa clara: la resistencia absoluta frente a los imprevistos del uso cotidiano y los entornos más hostiles.

Una de las características más impresionantes que ostenta este modelo es la certificación IP69, lo que significa que el dispositivo es totalmente estanco al polvo y puede resistir chorros de agua a alta presión y a temperaturas elevadas.

OPPO A6 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

Este nivel de protección va un paso más allá del estándar IP68 convencional, permitiendo que el teléfono sea limpiado bajo el grifo con agua caliente o que sobreviva a exposiciones accidentales en entornos industriales o de naturaleza extrema.

La integridad física del terminal se ve reforzada por un marco central de una sola pieza fabricado en una aleación de aluminio de alta resistencia denominada AM04.

La marca explica que material ha sido sometido a rigurosas pruebas de grado militar, demostrando una capacidad de absorción de impactos superior ante caídas accidentales.

El sellado interno utiliza una combinación de espuma y pegamento en los componentes críticos para evitar que la humedad o las partículas finas penetren en los circuitos.

OPPO A6 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

A pesar de esta armadura interna, OPPO ha logrado mantener un perfil estilizado de tan solo 8 milímetros de grosor y un peso contenido de 185 gramos, lo que facilita su manejo con una sola mano y su transporte en cualquier bolsillo.

En cuanto a la estética, el dispositivo se presenta dos colores, Lunar Titanium (gris) y Stellar Black (negro). Ambos acabados cuentan con una superficie resistente a los arañazos y a las huellas dactilares, manteniendo el aspecto impoluto del teléfono durante más tiempo.

Muy buena pantalla

La parte frontal está dominada por una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas y resolución FHD+ de 2.372 x 1.080 px.

Esta pantalla usa una tasa de refresco de 120 Hz, aunque no es LTPO. Varía entre 60 y 120. El brillo máximo, de 1.400 nits, es más que suficiente para cualquier entorno.

OPPO A6 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

Para proteger este panel, se ha incorporado el cristal AGC DT-Star D+, una solución reforzada químicamente para resistir mejor los golpes directos y la presión superficial.

Rendimiento y capacidad de procesamiento

Bajo el capó, el OPPO A6 Pro 5G integra el procesador MediaTek Dimensity 6300, un chip fabricado en un proceso de seis nanómetros que equilibra la eficiencia energética con la potencia necesaria para un uso diario normal.

OPPO A6 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

El dispositivo cuenta con 8 GB de memoria RAM de tipo LPDDR4X, los cuales pueden expandirse de forma virtual utilizando parte del almacenamiento interno para mejorar la retención de aplicaciones en segundo plano.

El almacenamiento es otro de los puntos fuertes, con 256 GB de memoria interna UFS 2.2 de serie. Esta capacidad es más que suficiente para la mayoría de los usuarios, permitiendo guardar miles de fotos y vídeos. Eso sí, la potencia en ocasiones la hemos visto un poco escasa.

OPPO A6 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

Además, el teléfono mantiene la compatibilidad con tarjetas de memoria MicroSD, lo que ofrece una flexibilidad adicional para quienes necesiten llevar toda su biblioteca multimedia localmente.

Para evitar el sobrecalentamiento durante largas sesiones de uso intenso o carga rápida, OPPO ha implementado el sistema SuperCool VC. Se trata de una cámara de vapor que distribuye el calor de forma uniforme por todo el cuerpo del dispositivo, reduciendo la temperatura superficial y manteniendo el rendimiento del procesador estable sin caídas por fatiga térmica.

En el ámbito de la conectividad, además de soporte para redes 5G (algunos modelos actuales aún no lo tienen) el dispositivo también cuenta con:

NFC para realizar pagos móviles seguros y emparejamiento rápido de accesorios.

para realizar pagos móviles seguros y emparejamiento rápido de accesorios. Bluetooth 5.4 de bajo consumo para una conexión estable con dispositivos de audio.

de bajo consumo para una conexión estable con dispositivos de audio. Sistemas de posicionamiento global precisos incluyendo GPS, Glonass, Galileo y QZSS.

Wi-Fi de doble banda para una navegación sin interferencias.

Autonomía y carga rápida

La verdadera joya de la corona de este dispositivo es su batería de 6.500 mAh. Utilizando una tecnología de celda de alta densidad, OPPO ha conseguido introducir una capacidad enorme en un cuerpo delgado.

OPPO A6 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

Esta batería permite alcanzar cifras de autonomía sobresalientes, con dos días de uso normal de forma recurrente.

Cuando llega el momento de pasar por el enchufe, la tecnología SUPERVOOC de 80 W entra en acción. Este sistema de carga rápida es capaz de completar el ciclo de carga del 0 al 100% en 50 minutos.

Además, el OPPO A6 Pro 5G incluye la función de carga inversa por cable, lo que permite utilizar el teléfono como si fuera una batería externa para alimentar otros dispositivos como auriculares inalámbricos o incluso otros smartphones en caso de emergencia.

La marca garantiza que la salud de la batería se mantendrá en niveles óptimos (más del 80% de la capacidad original) durante 5 años de uso gracias a sistemas de gestión inteligente de la carga que evitan el estrés químico de la celda.

La fotografía no es su fuerte

El apartado fotográfico está encabezado por una cámara principal de 50 Mpx con una apertura de f/1.8. Le acompaña una lente auxiliar monocromo de 2 Mpx que a efectos prácticos no se usa nunca.

Es decir, que este móvil no cuenta con un teleobjetivo, algo normal, ni un ultra gran angular, algo menos normal. De cualquier forma, OPPO tiene claro que el perfil de comprador no es el que valora el apartado fotográfico.

En la parte frontal, los usuarios encontrarán una cámara de 16 Mpx. Esta cámara selfie cuenta con modos de retoque natural que suavizan la piel y ajustan la iluminación sin perder la textura real del rostro.

En cuanto al vídeo, el dispositivo es capaz de grabar en resolución 1080p a 60 fps con la cámara trasera. Eso sí, la estabilización del mismo deja mucho que desear, tanto delante como detrás.

OPPO A6 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

Este es un móvil con una cámara principal aceptable pero ya está. Está pensado para los que quieren sacar alguna foto puntualmente, pero no suelen usar mucho esta característica del móvil.

Software con IA

El OPPO A6 Pro 5G viene de fábrica con ColorOS 15, la capa de personalización de la marca basada en Android 15.

OPPO A6 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

La seguridad biométrica se da, además de con el sensor de huellas dactilares bajo la pantalla, con un reconocimiento facial por software.

Se han integrado diversas herramientas de inteligencia artificial para facilitar la edición y mejora de las capturas directamente desde la galería.

El borrador inteligente que permite eliminar objetos o personas no deseadas del fondo de una foto con un solo toque.

que permite eliminar objetos o personas no deseadas del fondo de una foto con un solo toque. La función de eliminación de reflejos que resulta ideal cuando se toman fotografías a través de cristales o escaparates.

que resulta ideal cuando se toman fotografías a través de cristales o escaparates. El optimizador de nitidez que utiliza algoritmos avanzados para rescatar fotos que han quedado ligeramente borrosas por el movimiento.

¿Me lo compro?

El OPPO A6 Pro 5G se presenta como una opción atractiva para quienes buscan un teléfono que no les falle en el momento más inoportuno.

OPPO A6 Pro ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

La combinación de una batería que dura varios días con una resistencia física que sobrepasa los estándares habituales lo convierte en una herramienta de trabajo y ocio muy potente.

No es un móvil para los que quieren el terminal más potente o con mejor cámara, claro, pero sí para muchos usuarios que lo que buscan es algo resistente por lo que no tener que preocuparse, mientras usan de forma normal su dispositivo.