He probado los Galaxy Buds 3 FE: los auriculares de Samsung para que olvides a los AirPods Pro de Apple por menos precio

Hace un año Samsung puso a la venta en España sus auriculares de gama alta, los Samsung Galaxy Buds 3 Pro, con un nuevo diseño, dejando de lado la forma casi esférica.

Se acercaban más a lo que marcas como Apple tenían en catálogo, creando unos auriculares con una parte central que iba en la oreja y una estilizada que ayudaba a mejorar el sonido y el control.

De hecho, los nuevos Airpods Pro 3 que han podido probar en EL ESPAÑOL - Omicrono desde Cupertino, confirman esa idea.

Estos auriculares tenían los mejor que podía ofrecer Samsung, y a día de hoy aún no tienen un reemplazo, pero la marca ha lanzado una versión de los mismos más económica.

Se trata de los Samsung Galaxy Buds FE 3, unos auriculares que, como su nombre indica, se enfocan en ofrecer una buena calidad de producto a un precio más ajustado, igual que el nuevo Samsung Galaxy S25 FE.

Estos auriculares toman el lenguaje de diseño de sus hermanos mayores, pero lo hacen con unos materiales diferentes, y con algunos compromisos, para bajar su precio notablemente a los 149 euros.

Diseño y materiales

Lo primero que llama la atención de estos auriculares es que tienen el mismo diseño que los 3 y los 3 Pro, llamado Blade, con una estética algo futurista y una prolongación en el auricular con forma de prisma triangular.

Samsung Galaxy Buds 3 FE El Androide Libre

Eso sí, los acabados son mucho más modestos y la calidad de los materiales también, y se nota en la mano. No es que usen materiales problemáticos, pero se nota el ahorro de costes.

El diseño en cuanto a colores también muestra lo mismo, así como algunas carencias de las que hablaremos luego.

Donde sí que no tenemos queja alguna es en la forma de los mismos, dado que son muy cómodos, y el control es preciso gracias a esa forma de la prolongación, con caras planas donde es fácil apretar.

Gran sonido

Pero lo principal de unos auriculares inalámbricos no es el diseño, sino el sonido, y aquí Samsung no ha recortado mucho.

La calidad del mismo es notable, y la cancelación de ruido, sin ser la mejor de su categoría, funciona bien. Sí, nos gustaría tener algo más, pero es algo que suele pasar cuando no analizamos modelos de gama alta.

Además, los controles siguen siendo sencillos y funcionales, aunque personalmente siga prefiriendo los del tipo botón, como los Pixel Buds o los Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung Galaxy Buds 3 FE y Samsung Galaxy Buds 3 Pro El Androide Libre

Con todo, la mayoría de personas prefieren tener que apretar en el saliente porque, de otra manera, es cierto que suele haber falsos toques al ponerse bien el pelo, rascarse, acomodarse el auricular en la oreja, etc.

Autonomía correcta

Los Galaxy Buds 3 FE tienen una batería decente, no podemos quejarnos. Disponen de 6 horas de autonomía con la cancelación de ruido activa y hasta 8 sin ella.

Samsung Galaxy Buds 3 FE El Androide Libre

Esto, como siempre, depende de lo que escuchemos y, sobre todo, del volumen al que lo escuchemos. Aún así, para el precio que tienen, su autonomía es decente.

Eso sí, la única carga disponible es por USB-C, porque este modelo no tiene carga inalámbrica, siendo una de las principales diferencias en este apartado con los Galaxy Buds 3 Pro.

Funciones adicionales

Entre las características menos comunes en esta gama de precios está el audio 360, aunque es algo que sólo se puede usar en móviles y tablets de Samsung, como empieza a ser común en algunas marcas, que restringen el uso de funciones que no son principales.

Lo mismo pasa con el uso de Gemini, que está disponible desde los auriculares, usando el asistente del smartphone. De nuevo, sólo disponible con móviles de Samsung.

Integración de los Samsung Galaxy Buds 3 FE en un Samsung El Androide Libre

Pero Gemini no es el único sistema de IA que tienen estos auriculares. Mediante Galaxy AI podemos usar este accesorio como sistema de traducción cuando hablamos con alguien en otro idioma, útil si estamos de viaje o en una reunión.

Los gestos están presentes como en todos los otros auriculares, pero hay que remarcar que podemos controlar el volumen, algo que en otros modelos sólo se puede cambiar en el móvil.

Y es la integración con los móviles Samsung donde también destaca este dispositivo, con funciones de acceso rápido desde la barra de notificaciones, e incluso la personalización de la experiencia de audio en cada aplicación.

Un espacio complicado

Los Samsung Galaxy Buds 3 FE tienen el mismo problema que le hemos visto a los Galaxy A cuando se lanzan. Son un producto bueno, perfecto para la mayoría de usuarios, pero con un rival demasiado potente.

En el caso de los móviles son los modelo del año anterior, y en este caso es su hermano mayor. Nos referimos a los Galaxy Buds 3, que han bajado de 179 a 149 euros tanto en esa web como en Amazon.

Es decir, que cuestan lo mismo que este nuevo producto cuando, en teoría, están en una categoría superior, aunque la realidad es que son extremadamente similares.

Y si queremos comprar los mejores auriculares no hemos de pagar los 249 euros que costaban los Pro cuando se lanzaron, sino mucho menos. En la web de la compañía se venden a 299 euros pero es que en Amazon ya valen 179 euros. Y viene con un cargador de regalo.