Conducimos el Xiaomi YU7, su primer SUV: deportividad, confort y conectividad en un coche impresionante

Si hay un producto de Xiaomi que se espera con ganas en España es sin duda su coche, el Xiaomi SU7. Este vehículo, al que nos pudimos subir en China hace ahora un año, ha sido un éxito en su país natal y ahora se espera el desembarco a nivel mundial.

Pero antes de ese evento Xiaomi ha presentado su segundo modelo, uno más ambicioso. Un SUV. El Xiaomi YU7. Lo ha hecho junto a un aluvión de anuncios: gafas, móvil plegable o smartband.

Este vehículo fue anunciado por la empresa hace unas semanas pero no ha sido hasta el evento de esta semana cuando han confirmado disponibilidad y precios.

Xiaomi presenta su primer SUV, el Xiaomi YU7

Y nosotros hemos tenido la oportunidad no sólo de asistir al evento y subirnos a él, sino también de conducirlo y viajar con él a una zona espectacular de China.

La prueba ha sido la suficiente como para poder experimentar como conductor y pasajero lo que busca Xiaomi con este vehículo, que irradia lujo por todas partes.

La propia marca nos deja claro que el Xiaomi YU7 no busca ser un SU7 más grande, sino algo diferente, más cómodo pero manteniendo la deportividad.

Por supuesto, la integración con el ecosistema de Xiaomi es clave, dentro de su estrategia Human x Car x Home.

Elegante y llamativo

Cuando se ve el Xiaomi YU7 desde el exterior pueden apreciarse ciertas semejanzas estéticas con el deportivo, el SU7, pero si miramos bien empezaremos a ver diferencias.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, es un coche que busca atraer al cliente tradicional de marcas como Audi, BMW, Ferrari o Porsche, además de las marcas chinas que actualmente son las principales rivales de Xiaomi.

Pese a tener las dimensiones de un SUV, la empresa ha logrado un coeficiente aerodinámico Cd de 0.245, lo que habla bien del trabajo de diseño exterior del coche.

Están disponibles varios tipos de llantas, en tamaños de 19, 20 y 21 pulgadas, así como varios colores. Destacar el espacio de almacenamiento, tanto en los múltiples compartimentos interiores como en los maleteros.

El trasero no es especialmente grande para un coche de estas dimensiones, pero tampoco es un maletero pequeño. El maletero delantero sí que llama la atención, con más de 140 litros de capacidad y un sistema de apertura y cierre eléctrico.

Maletero delantero del Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

También destaca el hecho de que este maletero delantero se puede abrir de 8 formas diferentes, incluyendo un botón físico, la app, comandos de voz dentro y fuera del coche y más.

La elección de los cristales no es casual, usando el coche cristal laminado en el parabrisas y en las cuatro ventanillas, lo que garantiza un elevado confort.

Es algo que pudimos comprobar de primera mano circulando por Pekín, con cierto tráfico, y se notó muchísimo cuando bajamos una de esas ventanillas.

Como elemento distintivo, el coche cuenta con micrófonos externos, que permiten darle órdenes al mismo sin estar dentro. Pero solo obedecerá las órdenes de un usuario con una voz registrada, por temas de seguridad.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El

Además, como el coche se abre y se cierra solo con la presencia de nuestro móvil, mediante bluetooth y UWB, te avisará si te lo dejas dentro para evitar olvidos.

Un interior minimalista y maximalista

La tendencia de la industria actual es a hacer los coches mucho más sencillos que antaño. En parte porque el público lo valora, sobre todo el chino.

Xiaomi YU7 F El Androide Libre

Pero en parte también porque implica un ahorro de costes. Xiaomi ha hecho un coche que puede ser visto como minimalista y como un coche tradicional.

Por ejemplo, en el volante tenemos varios botones, pero no demasiados, pero también dos sistemas de control del coche, estando uno de ellos pensado para los modos de conducción.

Ese detalle de deportividad no empaña que el enfoque general del vehículo sea el del confort y la comodidad, a unos niveles impresionantes.

Por ejemplo, los asientos delanteros están calefactados y ventilados, pero también cuentan con sistema de masaje.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, lo más llamativo es el sistema Zero Gravity Seat, que tumba los dos asientos casi en modo horizontal para poder descansar sin salir del coche, incluyendo un reposapiés.

Los asientos traseros, que se pueden abatir eléctricamente para dejar más espacio en el maletero, también se pueden reclinar para descansar, mucho más de lo normal en los coches.

También destaca en el interior el techo solar, que no cuenta con cortinilla física pero sí con un sistema de tintado controlado por la interfaz que en pocos minutos puede opacar el techo.

Hemos comprobado que, en efecto, se nota una reducción del calor, pero aun así no alcanza las cotas de una cortina física. Con todo, es mejor que lo que tiene Tesla, con lo que también hemos podido compararlo.

Xiaomi YU7 Ferna El Androide Libre

Una de las cosas que Xiaomi más ha cuidado es la integración con accesorios, tanto propios como de terceras marcas, como GoPro.

El coche dispone de hasta 8 emplazamientos para poner accesorios magnéticos de todo tipo, incluyendo una cámara 4K bajo el espejo interior que puede rotar 360 grados.

Los posavasos delanteros son escamoteables, lo que evita que cojan suciedad si no los estamos usando. Y hay un espacio para guardar el paraguas bajo el tirador de las puertas delanteras.

Bajo la pantalla principal, de más de 15 pulgadas, tenemos como accesorios un sistema de botones físicos, y un doble cargador inalámbrico ventilado de hasta 80 W.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, es posible la carga inalámbrica de dos móviles más usando accesorios magnéticos, aunque en ese caso la velocidad máxima es de 15 W. También tenemos seis puertos USB y dos entradas de 12 V.

Otros elementos que llaman la atención, aunque son opcionales, son la caja con esencias para ambientar el coche, la caja de Kleenex magnética que va tras la pantalla o los botones magnéticos configurables.

Desde la interfaz del coche podemos hacer que pulsando cada botón se pueda ejecutar una orden, como abatir un asiento, pausar la música, etc.

Y en la parte trasera, justo en la bisagra del portón del maletero, tenemos el Light Track, una barra con alimentación eléctrica en la que poder poner cámaras GoPro, luces... e incluso un proyector.

Volante del Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

La pantalla trasera del coche es sencilla y permite controlar la climatización, la música y más, pero también se puede desmontar y usar como un smartphone para no tener que mirar obligatoriamente hacia abajo.

Bajo la misma hay un pequeño frigorífico que también puede mantener calientes alimentos y bebidas, y que se puede encender y apagar desde la interfaz del coche.

Es impresionante la calidad de todos los acabados del coche, desde los materiales textiles a los metálicos. Parece que los ingenieros han pensado hasta la última curva y apartado del coche.

HyperOS en un coche

El Xiaomi YU7, al igual que el SU7, se han diseñado para ser compatibles con el ecosistema de Xiaomi, desde su sistema HyperOS.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto queda claro cuando vemos que podemos controlar la domótica de la casa desde el coche, pero también ofrece una buena integración con los aparatos de Apple, el iPhone y el iPad.

Obviamente es con los dispositivos de Xiaomi con los que la interfaz brilla más, pero está bien comprobar que no se nos obliga a tener un móvil de la marca.

Una de las cosas que probamos y más nos llamaron la atención es que el sistema de inteligencia artificial integra un LLM, un modelo grande de lenguaje.

Esta inteligencia artificial evita tener que recordar comandos concretos, y podemos pedir de manera natural que baje las ventanillas, que controle la climatización, etc. Además, los comandos de voz detectan el asiento desde el que se habla, por lo que no sólo el conductor puede usarlos cómodamente.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como era de esperar, la interfaz es brutalmente configurable, desde la pantalla táctil o desde los comandos de voz. Podemos mover las ventanas, redimensionarlas...

También tenemos disponible una tienda de aplicaciones diseñadas para el coche, y podemos replicar la pantalla del smartphone de Xiaomi en la del coche. Y la respuesta es instantánea.

Por cierto, si te gusta cantar este coche hará tus sueños realidad al contar con un sistema de karaoke que usa los micrófonos para convertir el habitáculo en una suerte de sala de música.

Además de la pantalla principal está la Xiaomi HyperVision Panoramic Display, una pantalla que sustituye al HUD y tiene más de 1,1 metros, configurable en tres zonas. Podemos modificar los módulos para ver la navegación, la letra de las canciones, el velocímetro y otros elementos. Incluso con mucho sol la legibilidad es perfecta.

Conduciendo el Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como detalle simpático, mencionar las dos mascotas que Xiaomi ha desarrollado para el coche, una nutria y una capibara, que responden a ciertas acciones del vehículo.

Por último, hay que hablar del sistema de altavoces. El modelo básico y el Pro tienen 12 altavoces y dos más en los reposacabezas delanteros. Además, tiene uno en el exterior. El modelo Max tiene los mismos tres últimos, pero cuenta con un sistema de sonido de nada menos que 23 altavoces, que hace que la experiencia multimedia en el coche esté a otro nivel.

Cómodo y deportivo

El Xiaomi YU7 se ha diseñado para ser un vehículo adecuado para las familias, lo que no quiere decir que no tenga aptitudes deportivas.

El modelo Max, por ejemplo, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,23 segundos, y hemos podido comprobarlo. Es impactante en un coche de este tamaño.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero la mayor parte de la prueba de conducción, y del viaje en general, ha estado centrada en la comodidad. Es un vehículo que maniobra bien, que tiene un radio de giro aceptable para su tamaño y que permite hacer largos viajes.

Además, como es muy silencioso, hace que el ruido exterior no sea un problema. A la hora de conducir, es capaz de activar el sistema de cámaras cuando detecta que hay objetos muy cerca, mostrando también una vista en 360º.

Esto permite evitar pequeños roces y hace que aparcar sea mucho más sencillo que en otros coches similares. Además, hay un sistema de cámara de ángulo muerto cuando usamos los intermitentes que puede aparecer en la HyperVision o en la pantalla principal.

Algo que no habíamos visto antes es la función antimareo que hace que la aceleración del coche no sea tan brusca y evita que las personas más sensibles se mareen, algo que pasa en los coches eléctricos.

Xiaomi YU7 Fer El Androide Libre

También hemos podido ver en funcionamiento la conducción autónoma, que es extremadamente fluida, aunque obliga a tener una mano en el volante. El coche cuenta con cinco modos de conducción controlados desde el volante o por voz: Eco, Beginner, Confort, Sport y Sport+. Todos tienen un color asignado en la interfaz.

En los dos últimos modos, Sport y Sport+, hay un sistema de emulación de sonido para los que echan eso de menos. La aceleración de 0 a 100 es , para los modelos básico, Pro y Max de 5,86, 4,27 y 3,23 segundos respectivamente.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Algo que quisimos comprobar es si el coche tiene un modo de conducción One Pedal. Es decir, si podemos conducir sólo con el acelerador.

Y la respuesta es que sí, aunque no viene activo por defecto. Además, tiene tres tipos de regeneración de frenada, y cuenta con una suspensión adaptable que cambia en función del modo que elijamos, o podemos modificarla manualmente.

Autonomía y carga

El Xiaomi YU7 es un coche con un sistema de carga y una autonomía de última generación, pero no deja de ser un SUV.

Su plataforma de 800 V y las baterías, de 96,3 KW/h netos para los básico y el Pro (LFP) y de 101,7 KW/h para el Max (NMC), prometen autonomías de 835, 770 y 760 km respectivamente.

Puerto de carga del Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero el ciclo de homologación chino es muy optimista, y la realidad es que el modelo Max, que es el que hemos probado, arroja unos 450 km reales, en un uso mixto de ciudad, autopista a 120 km/h y carretera de montaña en subida.

También dispone de sistema de carga V2L, que permite usar la electricidad del coche para alimentar otros aparatos, como cafeteras, calefactores, etc.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

La carga es rápida, de 250 KW en el YU7 y YU7 Pro y de 480 KW en el caso del Max. Eso hace que del 10 al 80% de la carga se pase en 21 minutos en el primer caso y en 12 minutos en el segundo.

Obviamente estas pruebas se han realizado con los cargadores más optimizados, y no siempre se pueden alcanzar esas velocidades, algo que pasa con todos los coches eléctricos.

Precio

Una de las dudas que todos teníamos en el viaje que había preparado Xiaomi es el precio del que partiría este coche. Hemos visto rumores y desmentidos durante meses.

Hablando con analistas del sector de la automoción, comentaban me decían que no sería raro que fuera de 90.000 o 100.000 euros si llegaba a Europa. Que no era una locura pedir algo así por este coche.

Xiaomi YU7 Fernando Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es más, un periodista holandés me comentó que si costara 70.000 en algunos países de Europa podría vender mucho. Y que estaba mejor acabado que algunos modelos eléctricos de Porsche.

El precio final anunciado por la empresa, siempre para China, ha sido de 253.500 yuanes, unos 30.150 euros al cambio, aunque obviamente si el coche se vende en nuestro continente el coste será mucho mayor.

Con todo, llama la atención lo que una empresa como Xiaomi, con tan poco tiempo en el mercado de la automoción, ha sido capaz de crear. A este ritmo en pocos años será uno de los rivales a batir en China y, si quieren, fuera también.