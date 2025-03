Probamos el próximo éxito de ventas de Samsung, el nuevo Galaxy A56, en la primera toma de contacto del MWC 2025

Samsung es una de las marcas más importantes del sector de la telefonía móvil y eso se ve cuando se visita su stand en el Mobile World Congress que se está celebrando actualmente en Barcelona. Este evento no es sólo el congreso de tecnología más importante de España, sino uno de los mayores del mundo. Y justo un día antes de su inauguración Samsung ha lanzado los Samsung Galaxy A56 y Galaxy A36.

Estos dos móviles son una apuesta muy importantes para la marca puesto que, aunque no son modelos tope de gama, sí que serán de los más vendidos este año. Sólo hay que echar un ojo a los 10 móviles más vendidos en España en 2024 para ver varios de sus antecesores.

La gama media de la empresa, los Galaxy A, son los terminales que mejor encajan con el usuario medio español, que gasta en torno a los 300 y 350 euros y quiere un móvil que le dure lo máximo posible. Es por eso que hemos querido probar, aunque brevemente, el nuevo Samsung Galaxy A56, que era una de las novedades que la empresa coreana ha traido a la feria de la ciudad condal.

Un toque premium

Lo primero que llama la atención de este terminal es que, cuando lo coges, no es muy diferente al tacto de los Galaxy S25. Es muy fino y el tacto metálico de sus marcos le sienta muy bien. Además, el peso no es excesivo, pese a lo cual no da la sensación de ser un móvil barato.

En el lateral derecho destaca que los tres botones están en ua suerte de isla que sobresale del marco plano y hace que sea más fácil encontrar los propios botones, al menos si no usamos una funda. En la parte trasera el módulo de cámaras parece flotar sobre la parte trasera, dándole un aspecto algo diferente, siempre teniendo en cuenta que Samsung ha mantenido una estética muy continuista.

Samsung Galaxy A56 Álvarez del Vayo El Androide Libre Barcelona

En general, este A56 parece diseñado para los que no quieren gastar mucho pero buscan un modelo equilibrado, si bien siendo conscientes de que es un móvil de gama media, no un gama alta como los Galaxy S, por mucho que visualmente pueda parecer un integrante de esta familia.

Fluido y potente

Aunque Samsung nunca ha pretendido que sus móviles de gama media sean terminales especialmente potentes, el Galaxy A56 es un móvil que puede darnos una buena experiencia en el día a día. Obviamente, no hemos podido probarlo a fondo, pero las sensaciones son iguales o mejores que las que ya tuvimos en el Samsung Galaxy A55 que probamos el año pasado.

Samsung Galaxy A56 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto además ahora se da también en la inteligencia artificial, y es que Samsung ha llevado gran parte de las novedades de Los Galaxy S a esta familia, en especial al Galaxy A56, que tiene algunas funciones de las que carece el A36. El poder usar este tipo de funciones en un móvil de este rango de precios (recordemos que empieza en los 479 euros (8+128 GB) y llega a los 529 euros (8+256 GB), es algo notable.

Y esta puede ser una de las piezas clave de Samsung, su apuesta diferencial. Ya hemos contado cómo una función concreta del Samsung Galaxy S25 Ultra se puede convertir en un motivo de elección por encima de otros modelos rivales de similar precio. No es que los demás no puedan hacerlo, es que Samsung lo hace mucho mejor. Eso sí, no hemos podido probar el software final de este Galaxy A56, aunque sí sabemos que tendrá iitegrado Gemini, el editor de sonido de vídeo con IA, etc.

Una cámara mejorable

Samsung nos ha advertido que las unidades del MWC 2025 aún no estaban actualizadas y pulidas a la versión final de software que tendrán estos modelos cuando se pongan a la venta, pero aún así hemos podido ver cómo se comportaban las cámaras. La realidad es que son parecidas a las del A55, pero no se acercan a las de los móviles de gama alta.

El problema es que tampoco llegan a la altura de otros modelos como el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ que probamos hace unas semanas. Con todo, de nuevo hemos de insistir en que se trata de un software que no es final, y en el análisis a fondo que realizaremos dentro de unas semanas comprobaremos si hay mejoras.

Samsung Galaxy A56 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sensor principal con buena luz funciona bien, pero con baja luz empieza a mostrar algunos artefactos y un intento muy notorio por sobredefinir los contornos y bordes. Además, el no tener un zoom óptico, aunque es normal en este ranto de precios, sigue siendo un aspecto negativo. Nothing parece que va a tomar la delantera en esto en la gama media.

Una de las cosas que más nos ha gustado de este móvil es la grabación de vídeo, tanto delante como detrás. Sí, con baja luz vemos las típicas trepidaciones, pero parece que Samsung ha puesto esfuerzo en este apartado, donde lo necesitaba ya que otras marcas estaban por delante. No se posiciona como el mejor móvil de gama media para grabar, pero tampoco es algo que haga mal.

¿Me lo compro?

Por el momento es pronto para decidir si recomendamos este móvil o no básicamente porque hemos de probarlo con el software definitivo, como es lógico. Teniendo eso en cuenta, podemos avanzar ciertas sensaciones.

Samsung tiene una gran imagen de marca, labrada con el paso de los años, y no quiere errar con modelos arriesgados. Eso en sí mismo es un riesgo, porque otras empresas pueden adelantarte. Pero ese riesgo se puede minimizar apostando por lo seguro, como han hecho. Este móvil tiene una batería sólida y, por primera vez, una carga rápida aceptable. Dispone de una pantalla de gran nivel, y de una construcción que recuerda a la gama alta. El rendimiento también cumple para lo esperado.

Samsung Galaxy A56 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La únida duda importante está en el software. Y no es que Samsung tenga un mal software. One UI 7 es una de las mejores interfaces de Android, pero hay que ver cómo se comportan las características controladas por IA y el procesado de la cámara cuando tengamos las versiones finales de este Samsung Galaxy A56,