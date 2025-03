He probado los realme 14 Pro y Pro+: diseño único sensible al frío, masiva batería, zoom 120x y Gemini como el gran reclamo

Realme ha utilizado el escaparate del Mobile World Congress para lanzar la serie realme 14 Pro compuesta por dos modelos que destacan por algunas características únicas como ser el primer móvil del mundo con cambio de color sensible al frío, sistema triple de flash y una masiva batería de 6.000 mAh.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos tenido la oportunidad de probar ambos para dejar claro que la marca china quiere reinar en la gama baja-media en España con los dos nuevos modelos y así llevar Gemini de Google a la pantalla de bloqueo para marcar una experiencia basada en realme UI 6.0 en Android 15.

Primeramente los precios de ambos en España. Se lanza hoy en oferta, y hasta el 31 de marzo, el realme 14 Pro en su variante de 8 + 256 GB por 379,99 euros y la variante de 12 + 512 GB por 429,99 euros y que incluye el cargador SUPERVOOC de 67 W para el ambos, y al segundo hay que añadir de regalo los auriculares realme Buds T100; pasada la fecha, pasarán ambas variantes a 429,99 y 479,99 euros respectivamente.

El realme 14 Pro+ llega a España con una configuración única de 12 + 512 GB que se queda en 529,99 euros hasta el 31 de marzo e incluye el cargador SUPERVOOC 120W. Pasado ese día su precio habitual en España será de 579,99 euros para convertirse en uno de los móviles que se medirá al Pixel 9a de Google y al próximo Nothing Phone (3).

El fabricante chino también lanza dos modelos distintos del realme 14 Pro y 14 Pro+ en España con una batería inferior de 5.260 mAh que puede ser bien llamativa al reducir sus precios, aunque no se obtendrán las mismas horas de pantalla. Se queda en el periodo de oferta para el realme 14 Pro en 379,99 euros para la variante de 8 + 256 GB, 429,99 euros para la de 12 + 512 GB y el realme 14 Pro+ en 429,99 euros y así recuperen su precio habitual pasado el 31 de marzo: 429,99, 479,99 y 529,99 euros respectivamente.

realme 14 Pro Manuel Ramírez

Los dos nuevos móviles tienen algunas diferencias clave entre ambos, sobre todo en la pantalla, el chip, las cámaras y la carga rápida, porque en el resto de especificaciones son prácticamente idénticos y, aparte de compartir ese acabado tan especial en perla blanca y Suede Grey, juegan con una masiva batería de 6.000 mAh

El diseño único que cambia de color según la temperatura ambiente en el modelo perla ya otorga una experiencia disruptora para el usuario que busque algo distinto. Y el realme 14 Pro+ con esos cuatro laterales curvos otorga un frontal atractivo para distinguirle como un smartphone provocador y elegante, y más al precio con el que llega a España.

Las pantallas y diseño de ambos

La compañía china ha establecido unas diferencias más que visibiles en las pantallas de los dos móviles de la serie. El realme 14 Pro cuenta con una de 6,77 pulgadas con resolución 1080P y una tasa de refresco de 120 Hz para un panel curvado dual, mientras que el realme 14 Pro+ es ligeramente mayor con una pantalla de 6,832 pulgadas y una resolución que aporta más nitidez con sus 1.5K.

Se agradece que en la fluidez ambos se queden en los 120 Hz para que todas las animaciones que se generen en pantalla al igual que los juegos se convierta en una experiencia ideal. Esta tasa de refresco ya es algo básico en la gran mayoría de móviles Android en España y realme no ha querido perderse esta baza al ofrecer una pantalla de gran calidad en los dos modelos.

realme 14 Pro Manuel Ramírez

Hay otro matiz importante en el tipo de cristal, y es que mientras el 14 Pro+ ofrece mayor resistencia con Corning Gorilla Glass 7i, el 14 Pro se queda en SCHOTT Xensation X-a. Es otro de los detalles por el que se puede preferir el modelo 14 Pro+ frente al 14 Pro, aunque en PWM Dimming ambos se caracterizan por sus 3.840 Hz, así que en este sentido realmente son idénticos.

En el diseño ambos juegan con ese diseño perla único que ofrece una experiencia inaudita en un móvil Android: que el color de la textura del acabado cambie según la temperatura ambiente. Y como hemos podido probar en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, la trasera misma del realme 14 Pro pasa a unas estrías totalmente azules que cambian por completo el color del móvil cuando está en temperaturas bastante bajas.

realme 14 Pro+ Manuel Ramírez

Hemos tenido la oportunidad de probar el acabado de cuero vegano que le da un sutil toque sedoso al mantenerlo en la mano y así contar con dos apuestas totalmente distintas con la trasera en diseño perla que le da una experiencia única gracias a la colaboración con el estudio de diseño nórdico Valeur Designers. En este punto es una apuesta tentadora que hará difíci decidirse por uno o por otro, pero en ambos se ha definido muy bien la estrategia que realme ha practicado desde siempre en España para lanzar móviles muy atractrivos en su aspecto visual.

Potencia y rendimiento

El realme 14 Pro+ es un teléfono móvil de mejores especificaciones y se deja ver primeramente en el chip que se encuentra en sus entrañas, el Snapdragon 7s Gen 3. Es un chip que sumado a los 6.000 mAh de batería lleva la autonomía a otro nivel, ya que justamente destaca por su extrema eficiencia.

Con su configuración única de 12 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 512 GB, el rendimiento del 14 Pro+ es perfecto y no hemos sentido ningún tipo de lag, sino justo al revés: una experiencia fluida en todo momento e incluso en el gaming también ha destacado para llevar los 90 FPS en juegos como Call of Duty: Mobile.

Hay otros detalles importantes de ambos móviles y es su resistencia al agua y polvo IP66 / IP68 / IP69 para que funcionen perfectamente después de sumergirlos hasta dos metros de profundidad e incluso permita usar la cámara con un modo especial para ese momento. Y la experiencia sigue por el mismo camino para los dos con NFC 360°, altavoces estéreo duales (Hi-res para el 14 Pro) y sensor de huellas en pantalla.

realme 14 Pro+ Manuel Ramírez

El realme 14 Pro juega en otra liga en el chip y lleva en sus entrañas el MediaTek Dimensity 7300 que da soporte a Wi-Fi 6 y sigue ofreciendo un gran rendimiento en gaming para llegar a los 90 FPS en Call of Duty: Mobile, aunque se ajustarán las opciones gráficas.

Hacer fotos con el realme 14 Pro y 14 Pro+

El sistema triple de cámaras del realme 14 Pro+ está compuesto por una cámara principal de 50 Mpx (Sony IMX896) con OIS (estabilización óptica de la imagen), una periscopio de 50 Mpx (Sony IMX882) con zoom óptico 3x y una ultra gran angular de 8 Mpx. En el frontal monta una de 32 Mpx con enfoque automático.

realme 14 Pro Manuel Ramírez

En las cámaras el realme 14 Pro es más escueto y se queda en un sistema dual capitaneado por una principal de 50 Mpx (Sony IMX882) con OIS y una cámara monocromo de 2 Mpx. En el frontal se queda una de 16 Mpx para marcar otra de las diferencias mayores frente al realme 14 Pro+.

Uno de los aspectos diferenciadores es la introducción del flash triple para ambos móviles y así tomar las mejores fotos en fiestas y, de hecho, se incluye la capacidad de personalizar las luces de los tres flash para que el tono de color sea más frío o cálido según la fotografía que se quiera captar en esos instantes nocturnos con amigos.

realme 14 Pro+ Manuel Ramírez

AI Ultra Clarity 2.0 es la otra gran oferta de ambos móviles y lleva la AI Super-resolution, aunque es un detalle que no utilizarán todos los usuarios de estos móviles, ya que se hace difícil encontrar un objeto a la distancia que realmente se pueda distinguir con el zoom a 120x, pero sí que agranda el valor de ambos móviles al ofrecer siempre esta experiencia fotográfica.

De todas formas, y sobre el tópico de la IA en la fotografía, en nuestra experiencia ambos móviles de realme confían demasiado en la capacidad de la fotografía computacional para muchas de las fotos que capturan, incluso en las diurnas con el zoom digital. Cierto es que para mostrar las fotos en un móvil, ya sea a través de WhatsApp o una red social, ofrece esa experiencia "pop" que resalta en todas las fotos, pero bajo un monitor o una pantalla de mayor tamaño, aparecen las distorsiones y esos 'acuarelados'.

Prácticamente todos los fabricantes están apostando por este tipo de fotografía desde que Google demostrara con sus Pixel y su app de cámara, que se pueden salvar las carencias de las lentes con la computacional, pero como en todo, hay ciertos límites, y en nuestras pruebas, bajo ciertas circunstancias, se confía demasiado en la IA y a veces da lugar a fotos que empañan la experiencia muy satisfactoria de estos dos móviles de realme.

No es fácil buscar el equilibrio, ya que la fotografía computacional permite iluminar regiones en una captura que pueden aparecer oscuras o dar más nitídez para que sean más vibrantes, y es justo en ese equlibrio donde está la medida para lograr que esta experiencia encandile al usuario.

En la fotografía nocturna es donde se evidencian las mayores diferencias entre ambos móviles y en la fotografía diurna con el zoom de 120x, que aunque es un gran logro y una gran herramienta, al usuario común quizás le sea más difícil encontrarle una utilidad, es prácticamente para enfoques muy alejados y siempre con la peculiaridad de que el sujeto, objeto o entorno aparezca definido y no se vuelva loca la IA al intentar dibujarlo.

El zoom 120x a plena luz del día ofrece una capacidad magnífica para acercar el plano a objetos o personas bien lejos para que se distingan perfectamente las letras de algún cartel por poner un ejemplo, aunque se hace difícil a veces enfocar en un sujeto en concreto, ya que la estabilización va marcada de forma granular. De todas maneras es un modo que se usará en ciertos momentos muy peculiares.

realme 14 Pro+ Manuel Ramírez

Por la noche el zoom digital sufre en ambos y no se recomienda, es un modo para aprovechar el 120x en circunstancias bien limitadas, ya que acercando tanto el plano, a no ser que la zona u objeto esté bien digitalizado, no siempre la IA comprenderá la escena para optimizarla.

En las fotos normales nocturnas iluminadas con algunos focos de luz y zonas oscuras ofrecen una grata experiencia con un buen equilibrio del color, rango dinámico, aunque el realme 14 Pro+ vuelve a destacar gracias a su mejor sensor que recoge más luz de la escena para hacerla más vibrante al igual que con un color más ajustado con la temperatura tirando a lo cálido.

Las selfies nocturnas juegan un buen papel, ya sean sin el flash de luz automático, y con el 14 Pro + la ventaja yace en una mayor definición y nitidez de los rostros al igual que es capaz de equilibrar la luz de la cara del sujeto si la escena está muy iluminada, aunque lo dicho, ambos salen bien parados.

En torno al zoom, el único que ofrece uno óptico 3x es el realme 14 Pro+ y destaca en la nocturna bajo los tres zoom por defecto que ofrece la app de cámara: 2x, 3x y 6x. En una zona bien iluminada nocturna se aprecia una gran calidad bajo los tres modos y sin que cambie la temperatura o equilibrio del color al usar uno u otro, aunque se recomienda utilizar 3x al ser óptico. El zoom 2x y 5x del realme 14 Pro hace fotos que destacan mientras la escena tenga luz y así pueda recoger detalles nítidos en ambos modos.

Y la IA esta muy presente en las fotos nocturnas para corregir los defectos que pudiera tener el sensor, así que mientras estas fotos se vean en el móvil o la tablet el acabado es ideal.

Capa personalizada y Gemini

Gemini se introduce completamente en la serie realme 14 Pro y desde la misma pantalla de bloqueo se puede invocar a la IA con el acceso directo que se ha incluido con realme UI 6.0 basado en Android 15. Es justamente otro de los mayores atractivos de la serie al poder usar a Gemini desde la misma pantalla de bloqueo y dar un salto cualitativo en la experiencia con los chatbots basados en inteligencia artificial generativa.

realme 14 Pro+ Manuel Ramírez

Un gesto rápido desde la pantalla de bloqueo y aparecerá esa ventana en pequeño con Gemini esperando a la introducción de texto por teclado o por voz. Al igual que Gemini Live está presente en todo momento para que la experiencia IA de los realme 14 Pro sea máxima y así vaya a la par a lo que todos los fabricantes de móviles Android van a dar este año 2025, ya que todos están incorporándola.

Y como no, también está presente Rodea para buscar, el nuevo gesto que se ha convertido en el más usado en todo móvil en el que está disponible, ya que permite, al ser activado con un toque largo en la barra situada en la parte inferior, rodear lo que se quiera buscar en pantalla o tocar en un texto para traducirlo o copiarlo rápidamente.

realme 14 Pro+ Manuel Ramírez

La experiencia de IA tiene una propia de realme UI 6.0: "Blucle inteligente de IA", que se anticipa a la acción del usuario. Simplemente se mantiene pulsado sobre una imagen en pantalla y al arrastrar al lateral derecho, se podrá pasar a una de las apps que se pueden personalizar del bucle inteligente.

En torno a la interfaz propia y la evolución de su capa personalizada, realme ofrece una gran experiencia y tiene detalles para que el usuario pueda elegir entre las notificaciones y ajustes rápidos con la interfaz dividida o la clásica que mantiene ambos en un solo panel; una experiencia que está siendo tendencia y que incluso Samsung ha incluido la dividida en One UI 7 en sus nuevos Galaxy S25.

realme 14 Pro+ Manuel Ramírez

Y hay más detalles que ponen en valor la experiencia global de ambos móviles con gestos como el de tres dedos para las capturas de pantalla, y así, según sea el movimiento, se pueda hacer parcial, parcial rápidamente, dinámica o una normal según la dirección del gesto de los tres dedos.

Hay algunos ajustes que recomendamos tocar, ya que el panel de accesos rápidos, con un estilo minimalista y en color azul para visualizar el activo, sí que deja la sensación de que todo está como muy 'junto' y tiene que ver con los nombres de cada uno de los accesos que empaña un poco la experiencia.

De todas formas, realme UI permite desactivar los nombres de los ajustes rápidos para devolver una interfaz más limpia y clara que dignifica el trabajo hecho por la compañía en estos años de evolución desde que comenzase a ser conocida aquí en España.

Esa experiencia se lleva a sus propias apps de galería de imágenes o reproducción de música que muestran el trabajo llevado a cabo en un mercado de dispositivos móviles en el que, aparte de ofrecer especificaciones y diseño, también hace falta una capa personalizada que identifique a la marca, como sucede en este caso con realme UI y una gran variedad de apps propias como herramientas y más.

Autonomía

Ambos cuentan con una masiva batería de 6.000 mAh que proporciona un gran margen para disfrutar de un uso avanzado de aplicaciones, multitarea, creación de contenidos, uso de redes sociales y juegos. El uso de la cámara del realme 14 Pro+ es la muestra de lo bien que juegan ambos en este aspecto: en una hora haciendo fotos consumió 698 mAh, justo el 11,5 % de la batería y es justo una de las acciones que suele llevarse el mayor consumo de la autonomía.

El realme 14 Pro incluso realizó un menor consumo de la batería, pero se debe principalmente al ofrecer una experiencia menor, ya que no cuenta con el modo ultra gran angular y no da tanto juego en el zoom, como sí hace el 14 Pro+. 196 mAh consumidos en el rato que estuvimos haciendo fotos para la fotogalería del 14 Pro.

realme 14 Pro+ Manuel Ramírez

Con ambos móviles, y en juegos como Call of Duty: Mobile, se puede pasar fácil de las 6 horas de juego y dependerá de todas las aplicaciones y configuración avanzada del sistema para que pase esa autonomía y es que en el caso del realme 14 Pro+, gracias a la masiva batería de 6.000 mAh y su chip Snapdragon 7s Gen 3, la autonomía es una de sus mejores apuestas.

¿Me lo compro?

El realme 14 Pro+ es el modelo más atractivo de la serie y su cámara periscopio de 50 Mpx con 120X Super Zoom y el chip de Qualcomm lo convierten en la la opción que recomendamos desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre, ya que brinda una mejor experiencia fotográfica con el lujo que ofrece ese zoom digital para alcanzar distancias inauditas, sino por su rendimiento y por aportar un extra más también en el gaming.

realme 14 Pro+ Manuel Ramírez

Ambos móviles aciertan en la gran mayoría de sus experiencias, pero realme debería de apuntalar más la fotografía para poder equipararla a la de un gama alta que pase de los 600 o 700 euros, ya que tiene aspectos a mejorar como un sobrexceso del uso de la IA para ciertas fotografías, sobre todo en las escenas más iluminadas donde el sensor debería de estar más presente, que no quita que produzca ese efecto pop buscado, aunque habría que ser más realista con lo que su fotografía ofrece al usuario.

Por lo demás, los dos móviles, cada uno en su franja de precio, ofrecen una experiencia ideal de muchos matices y en la que sobresale la autonomía de los dos con una masiva batería de 6.000 mAh. Son móviles de detalles y uno de ellos es el triple flash LED que a bien seguro las nueva generaciones sabrán disfrutar, ya que el realme 14 Pro en su modelo base de 8 + 256 GB por 379,99 euros es todo un caramelo.