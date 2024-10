Toma de contacto con los nuevos VIVO X200, X200 Pro Mini y X200 Pro: los móviles que revolucionan la fotografía

La fotografía se ha convertido en una de las claves de la telefonía. Puede parecer extraño porque hace poco más de una década llevar una cámara de fotos siempre encima era algo impensable, pero en 2024 lo extraño es que podamos parar a alguien en España y que no lleve una. Obviamente eso se debe a la alta penetración de los smartphones.

España es un mercado en el que hay mucha competencia, en parte porque el precio es importante y en parte porque el consumidor español no duda en valorar opciones aunque no sean las que conoce de toda la vida. Un claro ejemplo de ello es VIVO, una marca que aterrizó en nuestro país hace unos años y que poco a poco se va dando a conocer, con unos productos con una buena relación calidad precio pero apuntando hacia los buenos acabados, el buen diseño y un apartado fotográfico especialmente cuidado.

Y eso es justo de lo que presumen los nuevos VIVO X200 Series, tres móviles que han sido presentados en Beijing (China) y a cuyo evento de lanzamiento ha podido asistir EL ESPAÑOL - El Androide Libre. Allí hemos probado brevemente los modelos X200 y X200 Pro Mini, pero sobre todo lo hemos hecho con el VIVO X200 Pro que nos han confirmado que será el modelo que llegue a Europa en los próximos meses.

VIVO X200 y X200 Pro Mini

Estos dos terminales se han anunciado como móviles de gama alta con un enfoque muy concreto, que es el mismo que el de su hermano mayor: la fotografía es la clave. Y la de retrato es especialmente importante. No obstante, cada uno de esos dos modelos apuesta por algo distinto.

El VIVO X200 es el modelo base, pero no por eso recorta especialmente las prestaciones. Tiene un sistema de cámara diferente en algunos apartados que su hermano mayor, pero aún así dispone de una cuádruple cámara muy versátil, en la que VIVO ha trabajado tanto a nivel de software como de hardware. Pero es el más económico de los tres, partiendo de los 4299 yuanes.

vivo X200 Álvarez del Vayo El Androide Libre Beijing (China)

El VIVO X200 Pro Mini es el terminal más particular, porque como la propia empresa ha dicho, no hay muchas marcas que saquen ya modelos Pro en un tamaño contenido. La firma ha probado muchos tamaños y han analizado diferentes proporciones, llegando a la conclusión de que debía ser un móvil de menos de 72 mm de ancho, con un alto proporcional. En la mano se nota un terminal pequeño, pero cómodo. Llama mucho la atención su módulo de cámara trasero, que es enorme comparado con el propio tamaño del terminal.

El apartado fotográfico está muy trabajado. No sólo dispone de un teleobjetivo, sino que es de tipo periscópico, algo realmente extraño en un móvil compacto. Por desgracia, este tipo de móviles incluso prescinden del propio teleobjetivo.

Módulo de cámara del VIVO X200 Pro Mini Álvarez del Vayo El Androide Libre Beijing (China)

Y pese a que no hemos podido probarlo más que una hora llamaba mucho que hayan podido meter una batería de nada menos que 5.700 mAh, una cifra impresionante en cualquier teléfono, pero del todo increíble en un modelo compacto. Y por si fuera poco cuenta con carga rápida de 90 W y con carga inalámbrica de hasta 30 W. No parece que ahora mismo ese móvil tenga mucha compentencia.

VIVO X200 Pro

Pero la estrella ha sido el VIVO X200 Pro que es el modelo con el que más tiempo hemos pasado porque es el que, en principio, llegará a nuestro continente. Se trata de un smartphone que mantiene la línea de diseño de sus antecesores, con un módulo de cámara enorme que hace que llame mucho la atención. Eso sí, ya no tenemos los acabados en cuero vegano que nos gustaron de sus antecesores, lo que se echa de menos. Está disponible en blanco, negro, azul y un tono llamado titanio que parece que es el que está de moda en la industria.

vivo X200 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre Beijing (China)

La pantalla, de 6,78 pulgadas, tiene una resolución más que suficiente, pero donde ha querido innovar VIVO es en el cuidado de la visión, con un nuevo modo de disminución del parpadeo que hace que no haya saltos cuando el móvil tiene un brillo alto o bajo y que fatiga menos la vista. No es algo que hayamos podido probar de primera mano aún pero no es algo que sobre. Además, se puede modificar y hacer que se comporte de manera normal si así lo queremos. Hay que mencionar los marcos, simétricos en los cuatro lados y con sólo 1,63 mm de grosor.

El procesador ha sido una de las características más alabadas, y no es para menos. Se trata del MediaTek 9400, el primer chiset de 3 nm disponible en Android que es capaz de superar los 3.000.000 de puntos en Antutu, una auténtica proeza. Además de la potencia, este chip es capaz de ser extremadamente eficiente, sobre todo en los móviles de VIVO ya que la compañía ha colaborado con MediaTek para la integración del mismo en sus nuevos móviles de gama alta. También ha colaborado con ARM en un laboratorio conjunto que se fundó ya hace unos meses para que el rendimiento del software fuera el mejor posible en chips con arquitectura ARM como son los de MediaTek

vivo X200 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre Beijing (China)

La batería también promete mucho, y no es para menos. 6.000 mAh es la capacidad de la misma, con una tecnología de estado semisólido que le permite trabajar a -20 ºC. Esto es algo que hemos comprobado ya que había varios modelos congelados en un bloque de hielo y estaban plenamente operativos reproduciendo vídeo. La velocidad de carga es de 90 W y cuenta con carga inalámbrica de 30 W. Estas velocidades no son las más altas del sector y es posible que sea por la nueva tecnología de batería. No obstante, hay que esperar a la llegada a Europa para comprobar que no ha habido cambios ya que la reglamentación de nuestro continente no es la misma que la del mercado chino.

La cámara sigue en la línea de lo visto en los modelos anteriores, los VIVO X100 Pro y X90 Pro. Dispone de tres sensores, no de cuatro, porque la empresa confía en que su nuevo sistema de zoom óptico sea lo suficientemente versátil como para no requerir dos lentes separadas con este mismo fin. Para ello han usado un sistema periscópico con una gran resolución que, además, integra un macro. Al contrario que en otros móviles, VIVO no ha querido integrar el macro en el gran angular, porque se pierde el bokeh y nos obliga a estar muy cerca del objeto. Con la inclusión de este modo en el teleobjetivo es posible hace fotografía macro desde más lejos, lo que viene genial para fotografiar insectos, por ejemplo.

OriginOS 5 Álvarez del Vayo El Androide Libre Beijing (China)

Con todo, parece que VIVO le ha dado mucha importancia a este modo, y no es uno que la gente use mucho. Sí que se usa, por contra, el modeo retrato, del que la empresa también ha hablado bastante en la presentación. Dispone de varias focales equivalentes, aunque no todas se corresponden con una cámara física. Por ejemplo, el VIVO X200 Pro es capaz de hacer fotos con un zoom 10x de forma híbrida, y el resultado es bastante impresionante. Especial atención a la reducción de ruido, uno de los problemas de estas soluciones. VIVO ha trabajado de la mano con Sony para mejorar este apartado y la verdad es que se nota.

La última novedad anunciada, antes de pasar al hardware, ha sido la de las balizas. VIVO y MediaTeK han creado un sistema de comunicación que permite a los usuarios del mismo comunicarse sin tener cobertura móvil, WiFi e incluso satélite. El móvil actúa de receptor y transmisor y se convierte en una suerte de walkie talkie. La intención de las marcas es que más empresas de todo tipo se sumen y se pueda crear una red global que sea cómoda y funcional en situaciones de emergencia.

Sistema basado en Android 15

Hemos podido probar en los tres modelos el nuevo sistema operativo de VIVO, basado en Android 15. Estos son los primeros móviles que llegan con esta versión del sistema a nivel mundial, pero es cierto que la personalización del fabricante es tan fuerte que todas las novedades importantes están relacionadas con OriginOS 5, su nueva capa, y no con el propio sistema.

Probamos BlueLM, un sistema de inteligencia artificial que sirve de chatbot y que es capaz de darnos también descripciones de elementos que aparezcan en pantalla, simplemente rodeándolos con un dedo. Funciona de forma similar a Circle To Search de Google, que no está disponible en China ya que la empresa estadounidense salió de este mercado hace años.

OriginOS 5 basado en Android 15 Álvarez del Vayo El Androide Libre Beijing (China)

También hemos comprobado de primera mano la fluidez del sistema, algo de lo que VIVO ha presumido y es cierto que las animaciones son impresionantes incluso con muchas apps abiertas. Con todo, este es el tipo de cosas que hay que probar con mucha más atención y tiempo, y en un uso diario durante un análisis a fondo para ver si realmente el sistema funciona así. No sabemos cuáles de estas novedades llegarán a FunTouch OS 15, la versión del sistema operativo de VIVO para mercados fuera de China.

Y no hemos de pasar por alto la función de compartir que ha inventado VIVO arrastrando simplemente un elemento a la zona superior, junto a la cámara frontal, que abre el listado de app para compartir el elemento de forma rápida y cómoda. Podemos crear una nueva tare, aenviar una foto, publiar un vídeo, etc.

Conclusión

VIVO ha presentado tres terminales interesantes, sobresaliendo el modelo Mini por lo novedoso y único de su propuesta y el Pro por sus prestaciones. Los precios parten de los 4.299 yuanes para el X200, los 4.699 yuanes para el X200 Pro Mini y 5.299 yuanes para el X200 Pro, lo que sería uno 556, 608 y 685 euros, al cambio directo, un precio que no es equivalente en la posible llegada a territorio patrio.

De izquierda a derecha: VIVO X200 Pro, X100 Pro y X90 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre Beininj (China)

A Europa en principio solo llegará este último, en un color aún por decidir. Es de suponer que lo hará en unos pocos meses, con Funtouch pero basado en Android 15, siendo uno de los pocos, si no el único, móvil que se pueda comprar en nuestro país con este sistema. Con todo, es la cámara lo que más puede decantar a un usuario por comprar este móvil, y eso lo analizaremos a fondo en una posterior review.