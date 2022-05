Realme 9 4G, análisis: un móvil especial en precio y calidad como el mejor regalo para familiares

El 12 de abril fue presentado en India el realme 9 4G que hemos tenido ocasión de probar para traer por estos lares su análisis, y así comprobar de nuevo como esta marca es capaz siempre de sacar al mercado teléfonos Android bien equilibrados.

Primeras sensaciones

Estamos ante un smartphone Android donde imperan dos elementos: la pantalla y sus cámaras. Una pantalla AMOLED de calidad para que sea el primer aspecto a tener en cuenta y unas cámaras para una configuración triple, que permite tirar de la gran angular o incluso un zoom resultón.

Sí que es verdad que tiene sus puntos flacos en la fotografía como ese gran angular, que a espera de una actualización que lo solucione, no llega al nivel de otros teléfonos incluso de la misma marca.

En nuestro caso hemos probado el realme 9 4G en su color amarillo para ser un smartphone que destaca a primeras; de esos que da un poco de pena ponerle una funda. Aquí de nuevo realme sabe traer al mercado teléfonos bonitos y estamos ante uno de ellos. También se deja querer el hecho de ser un móvil bien fino con 7,99 mm.

Es un teléfono también de detalles como sucede con su sensor de huellas en pantalla que se caracteriza por ofrecer la posibilidad de medir el ritmo cardiaco al pulsar la yema del dedo. Un punto interesante que pone sobre la mesa como realme siempre intenta traer experiencias bien completas.

Características del realme 9 4G

Procesador y memoria

Procesador: Snapdragon 680.

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Pantalla Tamaño: 6,4 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 90 Hz.

Camara trasera Principal: 108 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 8 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 4G

Bluetooth.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Sensor de huellas en pantalla.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: 178 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Realme UI 3.0.

Diseño

El realme 9 4G es un móvil bonito en el diseño, pero en algunos puntos es algo básico. Por ejemplo, el módulo que guarda a las cámaras es transparente con unas esquinas redondeadas, que en el modelo color oro juega su papel, pero en otro puede que sea bastante básico.

Pero esto siempre desde la perspectiva de centrarnos en los detalles, ya que observando este teléfono en su conjunto se deja gustar rápidamente. La franja lateral metálica en acabado mate también le da su punto, con un frontal plano y ese agujero en pantalla situado en la parte superior izquierda.

Nos quedamos con el reflejo de su parte trasera que ocasiona degradados tonales bonitos para estar ante un smartphone con un buen diseño, ligero y de poco grosor.

Su pantalla

Una pantalla de 6,4" con resolución FHD+ (2.400 x 1080) con panel Super AMOLED y una tasa de refresco para una fluidez óptima en la capa personalizada y esos juegos para Android cada vez más demandantes. Otro detalle que no queremos dejar escapar es su protección Corning Gorilla Glass 5.

Es otro de los puntos importantes de este terminal Android que permite disfrutar del mejor contenido multimedia, galería de imágenes o una fluidez en las animaciones de realme 3.0.

Rendimiento

El chip Snapdragon 680 es el eje principal para este nuevo teléfono Android de realme al que se le puede acompañar por 4 o 6 GB de RAM para una única configuración en la memoria interna de 128 GB.

Como no, a día de hoy el uso de una capa personalizada que sea ligera permite que con esa configuración no notemos ningún tipo de ralentización, aunque cuando hacemos un gesto lateral para darnos de bruces con Google Discover desde el escritorio, es verdad que a veces tira un poco sin que sea el rendimiento que debiera de tener.

Fuera de ese espacio de la app de Google, el realme 9 4G domina todos los ámbitos para que podamos desplazarnos desde todas las apps, ajustes o escritorio sin notar nada abrupto en ese camino.

Su capa personalizada: realme 3.0

La verdad que sigue evolucionando y tiene detalles como esa mini ventana que se abre cuando se inicia un juego para poder elegir los distintos modos para así disfrutar de los juegos favoritos del usuario.

En términos generales tiene sus puntos y nos quedamos con ciertos detalles, como cuando conectamos el cable USB para pasar fotos al PC y emerge una ventana desde el móvil que permite elegir la acción a realizar, ya sea pasar archivo u otra.

En este caso, sentimos que la evolución de realme con su capa personalizada fluye y es constante, así que también tenemos ganas de ver lo que deparará en el futuro para que pueda acercarse a las experiencias de otras marcas ya más establecidas tipo Samsung o la propia Xiaomi.

Sea como fuere, realme 3.0 muestra músculo en este terminal para que ese usuario que pase de un móvil de hace dos años o más se quede más satisfecho con Android 12, aunque como con otras marcas, no vemos por ningún lado el tema dinámico que suele dar un bonito toque a la experiencia que da un teléfono Android.

Fotografía

En la principal el realme 9 4G cuenta con una cámara de 108 Mpx ProLight con el sensor ISOCELL HM6 de Samsung.

Como hemos mencionado en las primeras sensaciones, la cámara ultra gran angular nos ha dejado un poco patidifusos. Sobre todo por la pérdida de resolución y desenfoque. Esperamos que una actualización sea capaz de arreglar lo que parece más bien un bug por software y así dignifique la calidad en conjunto de su fotografía. Y es que pierde enfoque y se emborronan un poco los detalles.

realme 9 4G El Androide Libre

De la foto nocturna no se puede esperar mucho y volvemos a las mismas sensaciones dichas en el párrafo anterior. Hay que detallar que desde la misma pantalla del móvil esas carencias en la fotografía no se notan tanto, así que aquí realme juega bastante bien sus cartas, porque el usuario que utilice este smartphone sin necesidad de otro dispositivo, no notará alguno de esos puntos negativos, para incluso sentir que la fotografía es bastante buena.

Y lo es, pero lo dicho, se pierde algo de nitidez en ciertas capturas y se acuarelan algunas cuando usamos otros de los zoom que se pueden aplicar desde la app de cámara.

En el gran angular sí se aplica un poco el HDR y se sobresatura el color como se puede ver en la fotogalería que hemos publicado para que se pueda echar un ojo sobre la calidad en general de la fotografía del realme 9 4G.

Queda bien claro que el realme 9 4G juega sus mejores cartas en fotos a plena luz. Eso sí, ya en otras en circunstancias de poca luz comenzamos a distinguir sus carencias; que por otro lado son normales debido al mismo concepto del terminal.

En esa fotografía nocturna, sí sale algo mejor parado cuando hay algún punto de luz que tome todo el protagonismo en la captura, así que tampoco queremos ser bastante dramáticos y dejar claro que realme ha sabido aquí poner la puntilla en algunos aspectos.

Autonomía

A primeras, el realme lleva consigo una batería de 5.000 mAh con una capacidad de carga rápida de 33 W. Dicho esto, la batería se carga de forma completa en 75 minutos, así que nos podemos hacer una mejor idea de sus prestaciones.

Del 54 % al 79 % es capaz en tan solo 15 minutos, así que nos quedamos con su carga rápida de 33 W para no hacerlo tan mal y permitir que se cargue lo suficiente para andar casi la mitad del día sin problemas.

Rendimiento en juegos

Hemos probado Torchlight: Infinite, y aunque no está a tope de gráficos, se puede jugar perfectamente sin ningún tipo de ralentización. Y eso de que estamos hablando de un juego en beta que todavía le queda hasta que llegue en su versión final.

Dicho esto, el realme 9 4G puede con todos los juegos más candentes, aunque habrá que acostumbrarse a gráficos medio al contar con el chip Snapdragon 680. Lo mejor es que su configuración de RAM y almacenamiento nos va a permitir disfrutar de juegos durante varios años.

Opinión final

Partiendo de la base de que estamos ante un móvil Android 4G, se entiende que el tipo de usuario que puede buscar este móvil tiene unas necesidades distintas. Unas velocidades de conexión menores cuando se esté fuera de casa y siempre contando que no esté en una capital de provincia, donde el 5G ya campa a sus anchas.

Si nos vamos al resto de sus especificaciones, es un móvil que cumple perfectamente, para hilar desde la necesidad anterior de una velocidad 4G que conlleva que a bien seguro que el posible usuario ni tenga PC; como pueden ser los familiares ya entrados en edad que quieren un móvil que funcione muy bien, con buena cámara, buen rendimiento y esa pantalla que haga destacar las fotos de sus nietos y más.

Casi podemos decir que el realme 9 4G es un móvil dedicado para este tipo de usuarios, aunque se puede abrir el abanico y como siempre decimos, poniendo la perspectiva desde las necesidades del usuario.

En este sentido, es un gran móvil a un gran precio que vuelve a poner a realme en el ángulo adecuado para que se presente como una gran opción de compra para los próximos meses. Vamos, que es el dispositivo ideal para regalarle a un familiar, esa madre, esa abuela o nuestra tía que está cansada de estar borrando cada dos por tres las fotos que le pasan sus sobrinos.

Con un precio de 279,99 euros en la configuración de 6 + 128 GB y de 299,99 euros para llegar hasta los 8 GB de RAM, el realme 9 4G es un móvil ideal para ese tipo de usuarios dicho aquí en España.

