El Xiaomi Watch 2 se hunde de precio en Amazon y se convierte en uno de los mejores relojes en relación calidad precio

Los relojes con WearOS cada vez son más útiles. El disponer de un gran ecosistema de aplicaciones permite que podamos pagar con cualquier tarjeta de crédito, usemos la domótica de casa y mucho más.

La mayor diferencia con otros relojes ha sido su precio, pero en ocasiones encontramos verdaderas gangas. Una de ellas es la que Amazon tiene con el Xiaomi Watch 2.

El precio del smartwatch cae desde los 199,99 euros de tarifa oficial hasta los 128 euros.

Esta caída de precio sitúa al reloj en un descuento cercano al 36%. Se trata de uno de los mejores precios que ha tenido este modelo desde su lanzamiento.

Como decimos, el Xiaomi Watch 2 destaca por incorporar Wear OS de Google, algo poco habitual en smartwatches de precio contenido. Gracias a este sistema operativo, el usuario puede instalar aplicaciones desde Google Play y sincronizar de forma completa las notificaciones del móvil.

El reloj también permite gestionar Google Maps directamente desde la muñeca. Esto resulta especialmente útil para quienes se desplazan a pie o en bicicleta y no quieren depender constantemente del teléfono.

Otra de las funciones más valoradas es la posibilidad de pagar con Google Wallet acercando el reloj a un datáfono. Basta un simple gesto de muñeca para completar el pago sin sacar la cartera ni el móvil.

Xiaomi Watch 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el apartado de diseño, el Xiaomi Watch 2 cuenta con una caja de aluminio pulido en acabado negro. Su pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas ofrece colores intensos y una buena visibilidad incluso con luz solar directa.

El chip que utiliza es el Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm, pensado específicamente para wearables. Esta arquitectura combina núcleos de alto rendimiento con otros de bajo consumo para alargar la autonomía sin sacrificar fluidez.

La batería, de 495 mAh, permite que el reloj aguante varios días de uso según la configuración elegida. Además, el sistema de carga es magnético, lo que facilita conectarlo cada noche sin complicaciones.

El Xiaomi Watch 2 incluye altavoz y micrófono integrados para responder llamadas Bluetooth sin necesidad de coger el teléfono. Esta función resulta muy práctica durante entrenamientos o desplazamientos cortos.

Xiaomi Watch 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto al deporte, el dispositivo es compatible con más de 160 modos distintos. Entre ellos se incluye un modo de esquí profesional que registra distancia y velocidad media durante los descensos.

El GPS de doble banda, compatible con cinco sistemas de satélites, mejora la precisión de las rutas al aire libre. Esta característica ayuda especialmente en entornos complejos como ciudades con edificios altos o zonas boscosas.

La resistencia al agua de 5 ATM permite usar el reloj en la piscina o durante actividades acuáticas superficiales. También incorpora sensores de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, brújula electrónica y barómetro.

Esta combinación de sensores convierte al reloj en una herramienta completa para monitorizar la salud diaria. El seguimiento del sueño y la detección de caídas con llamada de emergencia añaden un plus de seguridad para el usuario.

El Xiaomi Watch 2 se posiciona como una de las alternativas más completas para quienes buscan un reloj inteligente con Wear OS sin pagar precios elevados. La combinación de pantalla AMOLED, GPS preciso, llamadas Bluetooth y una autonomía sólida lo convierten en una compra recomendable a este precio rebajado.