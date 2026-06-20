El chollo del día es este cargador de Amazon: puede exprimir al máximo la carga de móviles rápida de los móviles de Xiaomi

Anker, una de las marcas de accesorios más populares para móviles, ha presentado su nuevo cargador Smart Display Charger Pro+, un dispositivo de alta potencia que busca solucionar un problema muy común entre los usuarios de telefonía móvil.

Esta dificultad está relacionada con la compatibilidad de los cargadores de marcas independientes y los sistemas de carga rápida de cada fabricante. El nuevo accesorio tiene un precio de lanzamiento de 129,99 euros pero está de oferta en Amazon a 99,99 euros.

La principal novedad de este modelo es su capacidad para integrarse con los protocolos de energía específicos de las firmas Xiaomi y Huawei.

Este dispositivo ofrece soporte directo para el sistema MiPPS de 120 W de Xiaomi y la tecnología SCP de 66 W de Huawei.

Los usuarios de estas marcas ya no necesitarán utilizar obligatoriamente el adaptador de corriente que venía originalmente en la caja de sus teléfonos, en el caso de que viniera.

La Unión Europea ya ha empezado a obligar a las marcas a no incluir cargadores con los móviles, por motivos ecológicos, pero las marcas han aprovechado para ahorrar costes, porque el precio de los móviles no ha bajado.

El cargador está equipado con tres ranuras de tipo USB-C para conectar múltiples dispositivos de forma simultánea. El sistema es compatible con el estándar universal USB Power Delivery 3.1 que alcanza una potencia de 140 vatios en un solo puerto.

Anker Smart Display Charger Pro+ El Androide Libre

El fabricante ha incluido soporte para otras tecnologías muy extendidas como son los formatos PPS de 100 W y Quick Charge 3.0. Las especificaciones técnicas añaden compatibilidad con los sistemas de carga FCP, AFC y el formato unificado denominado UFCS.

Esta variedad de tecnologías permite alimentar ordenadores portátiles, tabletas digitales y consolas de videojuegos portátiles actuales. La compatibilidad se extiende a terminales de empresas globales como Apple, Samsung o Lenovo sin ningún tipo de restricción.

La potencia máxima combinada que el accesorio puede distribuir entre todas sus salidas de corriente es de 160 W. El diseño exterior del dispositivo destaca por incorporar una pantalla a color instalada en la parte frontal de su estructura.

Este panel digital tiene como función principal mostrar la cantidad de energía que se está transmitiendo en tiempo real. La pantalla es capaz de identificar por su nombre comercial los diferentes modelos de la marca Apple que se conectan.

Anker Smart Display Charger Pro+ El Androide Libre

La conectividad inalámbrica por Bluetooth permite vincular el cargador con una aplicación oficial para teléfonos móviles desarrollada por Anker. Los usuarios pueden modificar el salvapantallas del panel frontal y supervisar el consumo energético desde su teléfono.

La aplicación móvil ofrece la posibilidad de encender o apagar de manera individual cada uno de los puertos del dispositivo. Incluye opciones avanzadas para programar horarios de funcionamiento y gestionar la potencia con precisión de un vatio.

La gestión interna del flujo de corriente se realiza mediante un sistema de control propietario que la empresa denomina PowerIQ 5.0. Esta tecnología evalúa las necesidades energéticas de los aparatos conectados en intervalos de dos minutos para redistribuir la electricidad disponible.

El sistema desvía los vatios que no se están utilizando hacia las conexiones que requieren un mayor aporte de energía en ese momento. Los componentes internos se alojan en un cuerpo compacto que tiene unas dimensiones físicas de 65 x 52 x 35 mm.

Opciones de la pantalla El Androide Libre

La compañía afirma que el accesorio puede mantener un suministro constante de 140 W durante un día completo a través de una única toma. Esta capacidad de resistencia ha obtenido una certificación oficial de calidad emitida por la entidad independiente TÜV Rheinland.

El cargador cuenta con un sistema de actualización de software OTA para mejorar sus funciones en el futuro. Esta característica técnica permitirá a la marca añadir nuevos protocolos de energía o corregir errores mediante parches de programación.