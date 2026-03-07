La última locura de Xiaomi es poder pagar el parking con comandos de voz desde las gafas

Imagen de gafas de Xiaomi junto con logos de Xiaomi y Alipay El Androide Libre

En España el smartphone es el dispositivo central de la vida digital. En otros países, como China, también es así, pero poco a poco vamos viendo cuál podría ser el siguiente paso.

Hace unos meses asistimos en Pekín a la presentación del Xiaomi YU7 y, en el mismo evento, Xiaomi anunció sus gafas inteligentes.

Estas gafas permitían no sólo realizar videollamadas o escuchar música, sino también pagar en ciertos comercios gracias a la integración de los códigos QR de AliPay.

Ahora esta función da un salto y la reciente alianza entre Xiaomi y Alipay se amplía para facilitar el pago de estacionamientos mediante gafas inteligentes. Pero de una forma distinta.

Esta colaboración representa un avance significativo en la integración de servicios financieros dentro del ecosistema de la realidad aumentada, permitiendo que las acciones cotidianas se vuelvan más fluidas y naturales para el usuario.

La propuesta conjunta busca eliminar las fricciones habituales al salir de un aparcamiento, transformando un proceso que tradicionalmente requería el uso del teléfono móvil o de tarjetas físicas en un simple gesto visual.

La tecnología desarrollada se sustenta en la capacidad de procesamiento de las gafas inteligentes de Xiaomi, que ahora integran de manera nativa las capacidades de autenticación y pago de Alipay.

El funcionamiento es directo: cuando un conductor se aproxima a la entrada de un aparcamiento compatible, las gafas avisan de que se ha empezado el cobro mediante un mensaje de voz.

Cuando termina la actividad en la zona y nos acercamos a la salida, las gafas son capaces de identificar el sistema de cobro, ya sea mediante un comando de voz o a través de la lectura instantánea de códigos QR.

Este progreso técnico asegura que el usuario no tenga que soltar el volante ni buscar su cartera, manteniendo su atención en la conducción mientras el dispositivo gestiona la transacción de forma segura en segundo plano.

El sistema no se limita únicamente a la ejecución del pago, sino que engloba toda una arquitectura de software diseñada para la comodidad.

Autenticación biométrica avanzada que garantiza que solo el propietario legítimo de las gafas pueda autorizar pagos de alto valor.

que garantiza que solo el propietario legítimo de las gafas pueda autorizar pagos de alto valor. Sincronización en tiempo real con la aplicación Alipay, permitiendo un control detallado de los gastos desde el panel de control del usuario.

permitiendo un control detallado de los gastos desde el panel de control del usuario. Interfaz de usuario optimizada para la realidad aumentada que muestra la tarifa y la confirmación del pago en el campo de visión sin obstruir la visibilidad del entorno.

para la realidad aumentada que muestra la tarifa y la confirmación del pago en el campo de visión sin obstruir la visibilidad del entorno. Compatibilidad con una amplia red de infraestructuras de estacionamiento inteligente que ya operan bajo el ecosistema de servicios de Alibaba.

La colaboración asegura que la información sensible, como las credenciales bancarias o los datos de ubicación precisos, se maneje bajo protocolos de cifrado de extremo a extremo.

Al realizar un pago, las gafas inteligentes utilizan un sistema de validación que confirma la identidad del portador, evitando posibles fraudes en caso de pérdida del dispositivo.

Esta capa de seguridad es fundamental para generar confianza en una tecnología que todavía resulta novedosa para gran parte de la población mundial.