Convierte tu móvil en una consola portátil con aires de Game Boy clásica con este curioso y barato accesorio

En España el uso de los móviles como dispositivos de videojuegos no deja de crecer.

Marcas consolidadas como Sony o Nintendo se reparten el pastel en las consolas, y el nicho de los PC gamers también tiene su hueco, pero son los móviles los verdaderos reyes.

Con todo, no todo el mundo gusta de la actual situación de juegos gratuitos con anuncios, micropagos, etc.

Es para ellos para los que se va a lanzar el 25 de diciembre con un precio de 25 dólares un accesorio que convertirá los smartphones en una de las consolas más míticas de la historia, la GameBoy.

Este accesorio, el GameSir Pocket 1, promete revolucionar la experiencia de los jugadores de Android e iOS que anhelan un toque de nostalgia.

Gamesir Pocket 1

Se trata de un mando Bluetooth, diseñado por la empresa GameSir, que ofrece funcionalidad moderna y que también rinde homenaje a la icónica estética de las consolas portátiles de finales de los 80 y principios de los 90, concretamente con un diseño que evoca la sensación de jugar en modo vertical.

El GameSir Pocket 1 ha sido concebido para aquellos que disfrutan de los emuladores o de juegos modernos que se adaptan bien a la orientación vertical.

Su diseño es la clave de su atractivo: un formato de clip que se acopla al teléfono, transformándolo en una auténtica mini-consola retro.

Este producto ya se vio en el CES de Las Vegas de 2025, hace unos meses, y recientemente ha pasado por fases de beta abierta con algunas decenas de usuarios.

Esta aproximación al diseño no es meramente estética, sino que busca ofrecer una ergonomía compacta y perfectamente adaptada al transporte diario.

Además, el fabricante incluye un estuche protector para asegurar que el dispositivo se mantenga a salvo de golpes y arañazos mientras no se está utilizando.

En cuanto a la interfaz de control, GameSir no ha escatimado en opciones a pesar del tamaño compacto. El mando incorpora los controles esenciales para cualquier juego moderno y retro:

Cruceta (D-pad) y botones ABXY de membrana amortiguados para una respuesta clásica y cómoda.

Cuatro gatillos y botones superiores (bumpers y triggers) con interruptores táctiles que proporcionan una respuesta precisa para acciones rápidas.

Botones adicionales para funciones de inicio, selección y extras.

Además, se podrá cargar el móvil aunque esté el accesorio puesto ya que tiene un orificio en la parte inferior para permitir conectar el cable USB-C al smartphone.

No es un accesorio para todo el mundo, pero su bajo precio hace que seguro que sea atractivo para muchos como regalo para estas fiestas o como compra impulsiva para recordar los juegos de la infancia.