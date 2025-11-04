El anillo inteligente que va a disparar tu productividad: puedes controlar el ordenador, el televisor o tu smartphone

En España los móviles son el dispositivo tecnológico más usado, pero en ambientes laborales los ordenadores siguen siendo imprescindibles.

Y, con ellos, el ratón y el teclado. Pero eso no quiere decir que no haya innovaciones que nos permitan soñar con un futuro, e incluso un presente, sin uno de esos periféricos.

Esto es lo que debe de haber pensado Joe, un doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática que ha creado Prolo, un anillo muy particular.

Al contrario que otros anillos actuales, que se usan para monitorizar nuestras constantes y se centran en la salud, Prolo se posiciona como un controlador de otros aparatos.

Prolo Ring (99 dólares) promete poner todo el poder de un ratón, accesos a macros y gestos directamente en el dedo del usuario.

Este dispositivo, creado por Prolo Team, un grupo de ingenieros y diseñadores con sede en Nueva York, no es solo un concepto.

En el momento de su lanzamiento, la campaña ha superado con creces su objetivo de financiación de 8.645 euros, recaudando más de 161.000 euros, demostrando la enorme demanda que puede haber.

El Prolo Ring se presenta como un ratón de ordenador dentro de un anillo portátil diseñado para la velocidad y la comodidad.

Controlando sin mover la mano

A diferencia de otros dispositivos de entrada limitados, el Prolo Ring ofrece un conjunto completo de funciones: control total del cursor, atajos de teclado, macros programables y más de 40 gestos intuitivos.

Compatibilidad de programas El Androide Libre

Esto permite a los usuarios señalar, hacer clic, desplazarse, arrastrar, e incluso realizar acciones complejas como ajustar el volumen, pasar diapositivas en una presentación, reproducir pistas de música o hacer fotos, todo sin apartar las manos de la posición de escritura.

El dispositivo está diseñado para ser universal. Funciona nada más sacarlo de la caja, sin necesidad de instalar controladores o software complicado.

Gracias a la conectividad Bluetooth HID estándar, se empareja instantáneamente con prácticamente cualquier sistema operativo moderno, incluyendo Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS e iOS.

Esto significa que el mismo anillo puede controlar un PC de sobremesa, un portátil, un smartphone, una tablet o incluso una tele. Es compatible con cualquier dispositivo que acepte una entrada HID estándar.

La tecnología que lo hace posible

El corazón del Prolo Ring es su tecnología patentada Modtouch, una arquitectura que combina múltiples sensores en un formato compacto.

Esta tecnología divide la superficie del anillo en dos zonas táctiles principales, complementadas por un sensor de movimiento interno.

Partes de Prolo El Androide Libre

El diseño de Prolo es ingenioso y está pensado ergonómicamente. Se lleva en el dedo índice derecho, colocando los controles al alcance natural de los otros dedos:

Trackpad: Situado en el lateral izquierdo del anillo, está diseñado para ser controlado por el pulgar derecho. Esta es la superficie principal para el control preciso del cursor: mover, hacer clic, clic derecho, clic central y arrastrar.

Situado en el lateral izquierdo del anillo, está diseñado para ser controlado por el pulgar derecho. Esta es la superficie principal para el control preciso del cursor: mover, hacer clic, clic derecho, clic central y arrastrar. Modstrip: Una segunda zona táctil en la parte superior del anillo, accesible para el dedo índice izquierdo. Esta banda permite controles avanzados, macros y el cambio entre los diferentes modos de gesto.

Una segunda zona táctil en la parte superior del anillo, accesible para el dedo índice izquierdo. Esta banda permite controles avanzados, macros y el cambio entre los diferentes modos de gesto. Sensor de movimiento de 6 ejes: Integrado dentro del anillo, este sensor permite el control por gestos en el aire (controlado por el movimiento del dedo índice derecho) para comandos rápidos e intuitivos, como pasar página o controlar la reproducción multimedia.

La superficie táctil capacitiva de alta resolución garantiza una entrada suave y precisa, rivalizando con los trackpads de alta gama.

Prolo Ring El Androide Libre

Además, el anillo está diseñado para estar siempre listo. Utiliza algoritmos de suspensión inteligentes para conservar energía cuando está inactivo, pero se despierta automáticamente en menos de 0.2 segundos con un simple toque, eliminando cualquier retraso frustrante.

Diseño, batería y ergonomía

Estéticamente, el Prolo Ring es una pieza minimalista. Presenta un diseño elegante y sin botones, con una banda ancha y contorneada para mayor estabilidad ergonómica y comodidad durante todo el día.

Colores El Androide Libre

Está fabricado con una carcasa de PC biocompatible y estará disponible en tres acabados pulidos: Champagne Gold, Future Silver y Carbon Black.

El anillo en sí ofrece hasta 8 horas de uso diario con una sola carga, que además es ultrarrápida, tardando menos de 30 minutos en completarse.

Sin embargo, la verdadera estrella es el Estuche de carga Prolo. Este estuche compacto protege el anillo y funciona como una batería portátil.

Con una sola carga del estuche (que se realiza a través de USB-C), se puede recargar el anillo durante un máximo de 30 días, convirtiéndolo en el compañero perfecto para profesionales que viajen mucho.

Tallas para todos

Prolo ofrecerá tallas de anillo estándar de EE.UU. de la 7 a la 14. Además, se incluirán ajustadores de tamaño para adaptarse a tallas más pequeñas, cubriendo hasta la talla 6.

La compañía proporciona múltiples formas de encontrar el ajuste perfecto, desde imprimir archivos STL en 3D para probar el tamaño exacto, hasta usar un medidor de anillos existente o el método más tradicional de papel y regla.

Prolo Studio

Si bien Prolo Ring funciona perfectamente sin software adicional para las tareas diarias (control de cursor, clics, desplazamiento, controles multimedia y navegación de páginas), su verdadero poder se desbloquea con la aplicación opcional y gratuita Prolo Studio.

Para la mayoría de los usuarios, las ediciones Basic y Standard ofrecen todas las funciones integradas necesarias.

Un hombre con el anillo usando un Mac El Androide Libre

Sin embargo, para los power users, desarrolladores y creativos, la Edición Pro desbloquea funciones avanzadas en Prolo Studio, permitiendo una personalización casi ilimitada:

Constructor de macros: Permite encadenar múltiples acciones en un solo gesto. Por ejemplo, un solo movimiento podría abrir una aplicación, escribir un comando y reproducir ciertos archivos.

Permite encadenar múltiples acciones en un solo gesto. Por ejemplo, un solo movimiento podría abrir una aplicación, escribir un comando y reproducir ciertos archivos. Gestos personalizables: Se pueden reasignar los gestos incorporados o personalizar hasta 19 gestos adicionales para adaptarlos a flujos de trabajo específicos.

Se pueden reasignar los gestos incorporados o personalizar hasta 19 gestos adicionales para adaptarlos a flujos de trabajo específicos. Perfiles instantáneos: Los usuarios pueden crear y cambiar entre perfiles personalizados para el trabajo, los juegos o la creatividad.

Con la versión Pro, un gesto puede asignarse para ejecutar atajos de teclado complejos, realizar acciones específicas del ratón, abrir programas o lanzar las macros mencionadas.

Tras el lanzamiento en Kickstarter en octubre de 2025, la producción en masa comenzará en noviembre de 2025, y los primeros envíos a los patrocinadores comenzarán en diciembre de 2025.