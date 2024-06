Este curioso dispositivo ocupa lo mismo que un llavero, pero es un potente cargador

A la hora de salir de viaje, o incluso de desplazarse todos los días al trabajo o al centro de estudios, es importante que los accesorios que usamos con nuestro móvil Android sean una ayuda y no un estorbo. Por suerte, en España podemos acceder a diferentes clases y tipos en función del uso que le vayamos a dar, de manera que una persona que necesita una batería portátil para ir al trabajo todos los días puede optar por un modelo diferente de otra persona que la quiera para ir una semana de acampada.

Sin embargo, si cumplen la misma función, mucha gente suele preferir dispositivos que ocupen poco y no estorben a la hora de transportarlos de un lugar para otro. Por ello, un cargador de carga rápida que sea tan pequeño como para entrar en tu llavero puede ser una de las mejores compras posibles.

Precisamente, existe un cargador que cumple esas características, está en fase de financiación en Kickstarter e incluso viene con el acompañamiento de un cable en miniatura que hará que los usuarios puedan cargar el móvil en cualquier sitio al que lleven las llaves.

Así es un cargador en miniatura

Por lo general, un cargador de pared es un objeto que se lleva en una mochila o neceser, puesto que su tamaño hace que sea complicado llevarlo en el bolsillo. Sin embargo, este modelo ofrece precisamente eso a los usuarios: poder llevar un cargador a todas partes sin prácticamente enterarse de que lo llevamos encima.

El diseño de este cargador hace que nos recuerde a las llaves de un coche, incluyendo su espacio disponible para colgarlo en un llavero. Una de las grandes cosas que tiene este diseño es que es plegable, por lo que la parte que va al enchufe se puede levantar y bajar para que ocupe menos espacio cuando no se necesite. Y sí, hay versión europea de este enchufe.

Cargador en miniatura Mello Mello El Androide Libre

Su cable es de 5 cm, bastante corto, pero esto también hace que sea posible llevarlo en el llavero para estar listo ante cualquier necesidad de carga, surja donde surja. Es un conector USB Tipo C con dos salidas macho. La velocidad de carga que alcanza es un Power Delivery de 20 W, por lo que ofrece una carga rápida bastante decente para el tamaño que tiene.

Se trata de un cargador que no ocupará espacio y que se puede llevar siempre encima, por lo que no deja de ser interesante a pesar de que no sea la carga más rápida del mercado. Puedes ser ideal para esas ocasiones en las que nos vamos de vacaciones o al trabajo sin haber cogido el cargador. Su precio en Kickstarter es de 48 euros, pero parece que cuando salga a la venta oficialmente, estará disponible por 119 euros.