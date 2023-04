Nueva Huawei Band 8: una pulsera bien barata con todo el poderío de la marca china

Tuvimos la oportunidad de probar la Huawei Band 7 que llegó a España en el otoño del año pasado. Una gran pulsera inteligente que ahora llega su actualización con la Huawei Band 8.

Otro de los productos estrella de Huawei

Como hemos mencionado, estamos ante la nueva Huawei Band 8 que en algunas características mejora a la anterior Band 7. Pesa 14 gramos sin la correa para diferenciarse en este aspecto en 2 gramos con la dicha.

Su pantalla es OLED de 1,47" con resolución 194 x 369 píxeles. Tiene un diseño rectangular con las esquinas menos redondeadas, con laterales planos y una correa de fácil acoplamiento.

Como no, Huawei es una de las marcas líder por lo que respecta a medir todos los aspectos de la salud y aquí llega con TruSleep 3.0 para el sueño y TruSeen 5.0 para el ritmo cardiaco y otras funciones del cuerpo. TruSport es capaz de reconocer hasta 100 actividades deportivas distintas.

No hay que olvidar que a través de la app Salud de Huawei, que ya no está disponible en la Play Store, se puede personalizar la pantalla de este Huawei Band 8. También ofrece soporte a Always On Display.

Disponibilidad y precio

La nueva Huawei Band 8 se queda en un precio de 35 euros al cambio para las opciones verde, negro y rosa en el color sin NFC, o ya 41 euros para con esta conectividad.

Hay otra versión en color negro o naranja con la correa en tela para 37 euros sin NFC y 42 euros con NFC. Disponible desde hoy mismo en China en la prerreserva sin saber si llegará a España en algún momento, aunque presumiblemente será así.

Características de la Huawei Band 8

Pantalla Tamaño: 1,47 pulgadas.

Resolución: 194 x 369 píxeles.

Sensores Sensor de ritmo cardiaco.

Giroscopio.

Sensor para la detección de uso.

Rendimiento Procesador: -.

RAM: -.

Almacenamiento: -.

Sistema operativo: -.

Conectividad: Bluetooth y NFC (según modelo).

Peso y tamaño Dimensiones: -.

Peso: 14 gramos (sin correa).

Otros Certificación IP68.

Más de 100 actividades deportivas.

Monitorización de estrés.

TruSleep 3.0.

TruSeen 5.0 para ritmo cardiaco y otras funciones corpóreas.

Autonomía Batería: -.

Carga magnética.

