Nuevos Beats Studio Buds: auriculares de Apple compatibles con Android

En no pocas ocasiones Apple ha reinventado una categoría de productos en el sector de la electrónica de consumo. Lo hizo con el iPhone, con el iPad, con el Apple Watch y también con los AirPods. Eso sí, en ocasiones ha copiado a Android.

Los auriculares TWS de Apple se han convertido en la referencia, pero eso no quiere decir que la empresa no quiera parte del pastel que hay fuera de su ecosistema.

Hemos analizado decenas de auriculares en los últimos años y todos estaban diseñados para móviles Android. Ahora Apple quiere que se le tome en consideración, para lo que ha lanzado los Apple Beats Studio Buds, unos auriculares con cancelación de ruido activa y un precio decente. Sí, decente.

Apple Beats Studio Buds rojos

Características de los Apple Beats Studio Buds



Colores

Negro, rojo y blanco.

Control por gestos Doble pulsación.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Llamadas Cancelación de ruido para el micrófono.

Tecnología Cancelación de ruido ANC.

Conectividad Bluetooth 5.0.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga.

25,5 x 72 x 51 mm.

Peso: 60 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 5 gramos 1 bud.

Carga USB C.

Autonomía 8 horas para los buds (5 con ANC).

24 horas con funda de carga (15 con ANC).

Cancelación de ruido activa y chip propio de Beats

Lo más destacable de estos auriculares es que usan el factor de forma que ya es un estándar, el de un elemento pequeño en forma de botón que ponemos en la oreja. Aquí no hay un bastoncillo saliente como en los AirPods originales, aunque algunos modelos han demostrado que no es necesario para lograr calidad de sonido en el micrófono.

Tendremos cancelación de ruido activa y un procesador propio de Beats que hace compatible a los auriculares con el sistema de detección de localización de Android y con la función de despertar al asistente por voz. También tendremos modo de transparencia.

Tendremos las funciones avanzadas de los AirPods Pro, como el sonido espacial o la posibilidad de saltar entre dispositivo de Apple a los que estén conectados.

Una batería aceptable con dos notas relevantes

Los Apple Beats Studio Buds usan el pueto USB C

La autonomía de los auriculares es decente, al menos si la miramos sin usar la cancelación de ruido ambiente. En ese caso tendremos 8 horas para los buds y 24 horas con funda de carga. Si usamos la ANC pasamos a 5 y 15 horas.

El cable de carga es USB C, no Lightning, lo que hace que sea mucho más conveniente comprarlos para un móvil Android. Eso sí, no tenemos carga inalámbrica.

Un precio atractivo

Apple nunca se ha posicionado como una marca económica y esta no es una excepción. Sin embargo, los 149 euros que cuestan los Apple Beats Studio Buds nos hacen pensar que la empresa quiere ser una alternativa entre los productos de OPPO, Vivo o Huawei, con precios similares.

Eso sí, está por ver que lleguen a superar la calidad de la cancelación de ruido activa de los OPPO Enco X, los reyes en este segmento de precio en Android. Como os contamos, no todas las cancelaciones de ruido son iguales.