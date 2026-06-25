El Nothing Phone 4 (b) se muestra en vídeo: la gran apuesta de la marca tras cancelar su gama alta

Hace unos días Nothing confirmó que no iba a lanzar un móvil de gama alta este año, debido a los problemas que había con el precio de los componentes y porque no querían lanzar un modelo demasiado iterativo.

Ese movimiento tenía lógica, al menos desde el punto de vista del consumidor. Demasiadas veces hemos visto cómo una empresa sacaba un modelo que era un refrito del anterior sólo por poder decir que había un nuevo terminal a la venta.

Sin embargo, esta decisión implica que Nothing lo apuesta todo a la gama media, porque CMF tampoco va a lanzar un modelo este año. Así pues, el Nothing Phone 4 (b) se llevará todas las miradas.

Este modelo, cuya presentación está confirmada para el 7 de julio, se ha dejado ver en dos vídeos de la empresa en Instagram, donde se ha mostrado el diseño final del mismo, con la matriz Glyph y un color azul muy llamativo.

El diseño sigue siendo uno de los elementos más atractivos de este modelo, marca de la casa, aunque poco a poco se ha ido refinando y haciendo un poco menos llamativo, sobre todo en lo que a los LEDs se refiere.

Nothing Phone 4 (b) El Androide Libre

En el vídeo se ve la presencia del botón para la IA que Nothing ha ido integrando en sus últimos modelos y que parece que vamos a seguir teniendo en este Phone 4 (b).

La parte trasera muestra las dos cámaras principales, entendemos que un angular y un ultra gran angular, y otra tercera que es mucho más pequeña y que, con suerte, no será ni un macro ni un sensor de profundidad.

En la zona inferior de esa parte posterior hay un círculo, junto al logo, que no sabemos si es simplemente un elemento de diseño o si es algo funcional. Eso podría ser un elemento diferenciador del resto de móviles, en el caso de tener una función, claro.

Por ahora no sabemos qué procesador usará, pero los rumores apuntan a un Snapdragon 6 Gen 4 con hasta 8 GB de RAM . Estaría disponible en tres colores (negro, blanco y azul), con la característica iluminación Glyph heredada de la serie 4a y el botón físico denominado Essential key del que hablamos antes.

En el apartado de soporte y software, se espera que llegue con Android 16 de fábrica, con la interfaz de Nothing. Además, se garantizará una notable longevidad gracias a una política de actualizaciones que ofrece 3 años de soporte completo para el sistema operativo junto con 6 años de parches de seguridad.

Una de las características más esperadas de este modelo es el precio, que entendemos debería ser algo superior al de su antecesor, aunque Carl Pei ya dejó claro que las subidas eran inevitables. Tal y como está el mercado parece que tenía razón cuando dijo que "el mejor momento para comprar uno fue ayer, y el segundo, hoy".