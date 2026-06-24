Nothing ofrece 'un primer vistazo' del Phone (4b), su nuevo teléfono móvil barato que presentará el 7 de julio

La marca tecnológica británica Nothing, cuyo fundador Carl Pei, se prepara para el anuncio de su nuevo móvil barato: el Phone (4b) que llegará con una única cámara trasera y diseño transparente y que se dará a conocer oficialmente el próximo 7 de julio.

Un teléfono inteligente que se ha dejado ver en un 'primer vistazo'. Aunque tiene truco. Nothing ha compartido en su cuenta de X, red social conocida antiguamente como Twitter, un vídeo en el que se muestran varios bocetos del diseño de un smartphone, entre los que se encuentra el diseño real del Phone (4b).

¿Cuál de todo es? Esa es la gran incógnita. Nothing ha invitado en la propia publicación a los usuarios a parar el vídeo "para ver el Phone (4b), tu nuevo deleite visual".

Para materializar este singular desafío interactivo, la compañía londinense ha optado por una puesta en escena que destila esa estética industrial, clínica y de ingeniería meticulosa que tanto caracteriza a sus campañas de comunicación.

En la secuencia compartida, que apenas dura unos segundos, se observa un rudimentario pero efectivo sistema de animación tradicional conocido como filoscopio, el cual está enganchado directamente al eje giratorio de un taladro eléctrico.

Pause to see Phone (4b).



Your new eye candy.

7 July, 11:00 BST. pic.twitter.com/TJ886CQEuj — Nothing (@nothing) June 24, 2026

Una mano, enfundada en una aséptica bata blanca de laboratorio, aprieta el gatillo de la herramienta sobre un tapete de corte azul, provocando que las hojas con los distintos prototipos pasen a una velocidad vertiginosa ante la lente, poniendo a prueba los reflejos de los internautas.

Quienes aceptan el guante lanzado por la empresa y logran pausar el metraje en fracciones de segundo se topan con una fascinante radiografía del proceso creativo del equipo de diseño. A pesar de que ya se conoce que el dispositivo apostará por el minimalismo de un solo sensor fotográfico, los dibujos técnicos revelan decenas de aproximaciones diferentes para estructurar y equilibrar la icónica parte trasera del terminal.

Los bocetos detallan desde distintas distribuciones de cortes geométricos ideados para alojar la famosa interfaz Glyph —el llamativo sistema de luces LED para notificaciones— hasta experimentos con patrones diagonales, acabados tipo rejilla en la mitad inferior de la carcasa transparente y ensayos para compensar la asimetría de la lente jugando estratégicamente con la ubicación del logotipo y los sellos de certificación.

Con esta calculada maniobra, Nothing vuelve a desmarcarse de las dinámicas habituales de una industria telefónica saturada de filtraciones predecibles y renders monótonos. En lugar de optar por un comunicado de prensa convencional, la firma de Carl Pei transforma el preludio de su próximo gran lanzamiento en un juego comunitario que ya inunda las plataformas digitales con teorías, debates y capturas de pantalla analizadas al milímetro.

La cuenta atrás ya ha comenzado de manera oficial, y los entusiastas del sector tecnológico aguardan con expectación la cita del próximo 7 de julio para desvelar el misterio y comprobar quién tuvo la agudeza visual necesaria para 'cazar' el diseño definitivo al vuelo.