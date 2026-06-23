Ya es oficial: Nothing confirma el Phone (4b), un nuevo móvil barato que se presentará el próximo 7 de julio

Una de cal y una de arena. Si Nothing aseguró hace unos días que este año no lanzaría el smartphone sucesor del CMF Phone 2 Pro, la compañía de Carl Pei también acaba de confirmar que lanzará un nuevo smartphone, el Phone (4b).

De momento poco se conoce del nuevo smartphone que se presentará el 7 de julio a las 12 horas de España, y lo único que se sabe es que mantendrá la icónica estética de la compañía, así como se situará un peldaño por debajo del Phone (4a) presentado en el primer trimestre del año.

De este modo se espera que recorte en capacidades como el procesador o cámara, optando por una única lente que sea capaz de aportar solvencia pero con menos versatilidad que sus hermanos mayores.

Asimismo, según los bocetos que la compañía ha compartido en redes sociales a modo de teaser, se puede observar la apuesta por la interfaz Glyph Bar que sería más escueta que en el modelo superior.

El Phone (4b) estrena una nueva nomenclatura dentro del catálogo de Nothing que, según explica el cofundador Akis Evangelidis, se trata de una continuación de la particular forma de nombrar productos de la empresa. "Mientras los números representan generaciones, las letras indican diferentes segmentos de productos".

Cabe tener en cuenta que la serie a, renovada en marzo, ha sido su línea de smartphones más vendida gracias a equilibrar tanto la innovación en diseño de Nothing y como la capacidad de centrarse en las características más importantes. Asimismo, este año no habrá renovación del Phone 3, su buque insignia.

Ahora, este nuevo teléfono de la serie b quiere llevar más allá el éxito de la serie a, "expandiéndose a un nuevo segmento y manteniendo una jerarquía de productos clara", lo que evita un excesivo de sufijos, evitando casos como el Phone (3a) Lite.

"Proporciona una estructura de nombres más clara a medida que se expande el catálogo", detalló Evangelidis, quien recordó que sus productos más premium no llevan ninguna letra en el nombre.

Precios disparados

La situación de los componentes ha roto los habituales timings de las compañías para lanzar producto, y es que Evangelidis explicaba la semana pasada que "debido al precio de las memorias hemos decidido no lanzar un nuevo teléfono CMF este año", lo que está impidiendo una evolución correcta en nuevos modelos que se sitúen a precios competitivos.

"Con los precios de la memoria donde están en este momento, no podemos construir un teléfono que se sienta como un avance genuino a un precio que tenga sentido para CMF", detallaba el máximo responsable de la empresa en India.

Más duro y realista se mostraba el CEO de Nothing, Carl Pei, hace unas semanas.

Pei explicaba que los precios de los móviles van a seguir subiendo, mínimo, hasta 2029 por culpa de los centros de datos de inteligencia artificial y que si estás interesado en comprar un teléfono el mejor momento fue ayer. Dando a entender que no se vislumbra una situación de corrección a corto plazo.

La industria se enfrenta a una situación nunca vista hasta ahora, y es que los componentes ya no se abaratan de manera progresiva gracias a la optimización de los procesos de fabricación a gran escala, sino que el desorbitado precio de los módulos de memoria hace que todo el proceso se encarezca.

No es una situación única de Nothing. Tim Cook, todavía CEO de Apple, ya ha anunciado que subirá el precio de los iPhone por el mismo motivo. Apple, por el volumen de venta tiene más margen para maniobrar con la fluctuación de precios, algo de lo que Nothing no es tan capaz y le afecta más a la hora de comprar componentes.