Nothing apuesta todo al rosa: quiere que triunfes el Día de la Madre con sus nuevos móviles y auriculares en un color único

Nothing quiere que conquistes a tu madre en su día este primero de mayo.

La compañía ha lanzado un comunicado en el que presenta sus últimos lanzamientos en nuevas tonalidades en rosa, pensadas para quienes buscan dispositivos que encajen en el día, pero con el importante reto de no renunciar al estilo.

Para Nothing el diseño es algo fundamental. Va en su ADN y es un elemento irrenunciable, tanto que con el lanzamiento de sus últimos dispositivos —además de apostar por su icónica transparencia de productos— ha innovado dando una nota de color.

En concreto lo ha hecho con los teléfonos Phone (4a) y (4a) Pro y sus auriculares Headphone (a). En ambos casos se pueden encontrar en rosa, además de blanco y negro, lo que los ha convertido en uno de los modelos de tecnología de consumo más orientados al público femenino sin renunciar a un carácter propio.

Con respecto al diseño el Phone (4a) Pro establece un nuevo referente en diseño con una estructura unibody de metal fabricada con precisión, superficies planas y depuradas y un perfil ultrafino de 7,95 mm: es el smartphone más delgado que Nothing ha creado hasta la fecha.

Probamos el Nothing Phone (4a) Pro

Su acabado metálico ofrece una experiencia táctil premium y una refrigeración mejorada gracias a un sistema de refrigeración por cámara de vapor de 5.300 mm cuadrados.

Además, ofrece una gran resistencia, con certificación IP65 frente al polvo y al agua y protección frente a inmersiones de hasta 25 cm durante 20 minutos.

El icónico diseño transparente integra la cámara y la Glyph Matrix y se fusiona con la estructura unibody de metal para crear un acabado limpio y continuo que refleja la luz con elegancia. Aquí el rosa metálico aporta una interpretación cálida y contemporánea de la filosofía de diseño de la marca.

Por su parte, Phone (4a) presenta un diseño transparente cuya parte superior destaca una cámara central, la luz roja de grabación y la nueva Glyph Bar, poniendo el foco en la funcionalidad, mientras que la parte inferior deja ver las estructuras internas bajo el cristal transparente.

Izquierda a derecha: Nothing Phone (4a) Pro y Phone (4a) Nothing

Los botones metálicos mejorados, un módulo de cámara reforzado y un marco más resistente ofrecen una mayor durabilidad, con protección IP64 frente al polvo y al agua, además de protección frente a inmersiones de hasta 25 cm durante 20 minutos. En este caso el suave tono rosa aporta calidez, sutileza y personalidad sin renunciar a la sofisticación.

En el caso de los Headphone (a), no solo son una de las mejores opciones entre calidad y precio del mercado, sino que su diseño evoluciona hacia una nueva estética sin perder su esencia.

Nothing Headphone (a) Nothing

Logra ir más allá en el diseño característico de Nothing e introduce una nueva paleta de colores con personalidad con las versiones en rosa y amarillo. Es capaz de transmitir un carácter atrevido, divertido y accesible.

Con un peso de solo 310 g y almohadillas transpirables de espuma con memoria, garantiza comodidad durante todo el día. Este peso no impide una gran autonomía, ya que presume de cinco días de uso.

Además, Headphone (a) cuenta con certificación IP52, que ofrece protección para el uso diario frente al polvo y la suciedad, así como resistencia al agua para proteger sus componentes internos, por lo que el sudor durante los entrenamientos o el mal tiempo no supone ningún problema.