Xiaomi cambia las normas en España: su nuevo móvil tiene una gigantesca batería de 6.000 mAh y cuesta 129,99 euros

Con el nuevo Redmi A7 Pro, Xiaomi acaba de dar un golpe en la mesa del mercado español, con un smartphone muy barato pero que ofrece acceso a unos componentes y una experiencia más propia de una gama más alta.

El Redmi A7 Pro acaba de ser lanzado en España y ya está disponible a través de la tienda de Xiaomi, además de en Amazon, con un precio de partida de 129,99 euros; pero que el precio no engañe, porque hay un par de sorpresas en este dispositivo.

Para empezar, llama la atención la batería de 6.000 mAh, una capacidad increíble que muchos smartphones de gama media o incluso gama alta no son capaces de alcanzar todavía.

Así es el Redmi A7 Pro

Según los datos de Xiaomi, esta batería permite que el Redmi A7 Pro dure hasta 2,37 días seguidos, y en las pruebas internas ha alcanzado 49 horas de llamadas, 77 horas de reproducción de música y 35 horas de reproducción de vídeo.

Además, se trata de una batería diseñada para una larga duración, ya que es capaz de soportar más de 1.000 ciclos de carga manteniendo un buen rendimiento. A esto se le suma la optimización de software que garantiza que notaremos el móvil como nuevo hasta 48 meses después de haberlo comprado.

El otro elemento llamativo es la gran pantalla de 6,9 pulgadas, que permite alcanzar una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz para una experiencia más fluida. El brillo es de 800 nits y cuenta con atenuado FC de luz azul para reducir la fatiga visual.

Redmi A7 Pro Xiaomi

Además, cuenta con la tecnología Wet Touch 2.0, que permite usar el smartphone con los dedos mojados, grasos o enjabonados, algo ideal en días de lluvia. Sin embargo, esta pantalla cuenta con una muesca en forma de gota para la pantalla frontal, algo común en las gamas más bajas.

Pese a ser un móvil barato, Xiaomi promete una experiencia similar a la de sus modelos más caros, gracias a HyperOS 3, la nueva versión de su sistema operativo basado en Android que ahora cuenta con integración con Google Gemini.

De esta manera, tenemos acceso a funciones como la interfaz superpuesta de Gemini, Gemini Live para iniciar conversaciones, conexión con aplicaciones de Google y de Xiaomi, y rodear para buscar con Google.

HyperIsland de HyperOS 3 en el Redmi A7 Pro Xiaomi

Con HyperOS 3, tenemos acceso a una función muy llamativa, la HyperIsland; similar a lo que es posible en los iPhone, esta es una 'isla' de notificaciones que también permite acceder a widgets completos. Y si tenemos otros dispositivos Xiaomi, disfrutaremos de funciones como Xiaomi Share, sincronización de llamadas y portapapeles compartido.

El Redmi A7 Pro usa un procesador Unisoc T7250 de ocho núcleos que promete una mejora de velocidad respecto a modelos anteriores, acompañado de una GPU Mali-G57. La versión básica cuenta con 4 GB de memoria RAM, pero son ampliables hasta 8 GB con la función de extensión de memoria que usa el almacenamiento UFS 2.0 integrado.

En cuanto a fotografía, contamos con una cámara principal de 13 Mpx con un sensor de gran tamaño para obtener un 13% más de luz, algo que notaremos especialmente en el modo nocturno. La cámara frontal es de 8 Mpx con función "Beautify" con realce natural.

El Redmi A7 Pro está disponible por 129,99 euros en su versión de 4 GB de RAM + 64 GB de almacenamiento, y aunque también se puede conseguir por 149,99 euros con 128 GB de almacenamiento, cuenta con ranura para tarjeta microSD si lo preferimos y ya tenemos una.